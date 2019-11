Cristiano Ronaldo de 999 a 1000

O avançado da Juventus pode cumprir o milésimo jogo na carreira profissional no domingo, na receção ao AC Milan, em partida da 12.ª jornada da Serie A, 17 anos após a estreia pelo Sporting.Aos 34 anos, o atual jogador da Juventus, que tem sublinhado que o fim não é para já, conquistou quase tudo, faltando-lhe, após 999 jogos, pouco mais do que o campeonato do mundo, vazio que só poderá preencher, se lá chegar no ativo, em 2022.

Tirando o Mundial, Ronaldo não falhou nada, incluindo um muito ambicionado grande título por Portugal, o Euro2016, uma mão cheia de eleições como melhor do mundo e de '”Champions”, tudo ilustrado com golos, muitos golos, já mais de 700, incluindo os 451 que fazem dele o melhor marcador de um dos maiores clubes do mundo, o Real Madrid.









Tudo ou quase tudo sobre a carreira de Cristiano Ronaldo revelados a dois dias da “marca 1000”, numa compilação do jornalista da agência Lusa, Pedro Belo da Fonseca.





1) Ronaldo despontou no Sporting, mas partiu cedo para o Manchester United.2) Ronaldo fez história no Real Madrid à média de mais de um golo por jogo.3) Ronaldo, aos 33 anos, elegeu a Juventus para continuar ao mais alto nível.4) Ronaldo encontrou em Messi um rival à altura com os dois há mais de uma década no topo do Mundo.5) Ronaldo protagonista de uma carreira pautada ao ritmo dos golos.6) Ronaldo viveu na seleção o momento mais alto na carreira.: Golos marcados ao Benfica (cinco jogos).Golos nos Jogos Olímpicos (Atenas2004).Jogos e golos na Supertaça Europeia.: Golos na Liga das Nações (dois jogos).: Botas de Ouro e vitórias no Mundial de Clubes.: Vitórias na Liga dos Campeões e de eleições como o melhor do Mundo.: Vitórias em campeonatos nacionais (três em Inglaterra, dois em Espanha e um em Itália).: Número de épocas em que foi melhor marcador da Liga dos Campeões.: Jogos no Mundial de clubes (sete golos).: Jogos em Supertaças nacionais (cinco golos).: Jogos com Sporting e FC Porto (quatro golos).: Jogos na Taça da Liga inglesa (quatro golos).: Número de eleições para a Equipa do Ano da UEFA e da FIFPro.Vitórias com o Atlético de Madrid e derrotas com o FC Barcelona.: Jogos em fases finais do Mundial (sete golos).: Total de jogos pelas seleções olímpica, sub-21 e sub-20 (seis golos).: Jogos em fases finais do Europeu (nove golos).: Golos na Taça do Rei (30 jogos).: Golos ao Getafe (14 jogos).: Jogos com seleções campeãs do Mundo (quatro golos).: Jogos na I Liga portuguesa (três golos).Jogos na Taça de Inglaterra (13 golos).: Golos ao Sevilha (18 jogos).: Golos em qualificação para Europeus.: Golos às Equipas do 'top 6' de Inglaterra (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham).: Golos em qualificação para Mundiais.: Jogos pelo Sporting (cinco golos).: Jogos com o FC Barcelona (18 golos).: Jogos com o Atlético de Madrid (25 golos).: Golos em taças nacionais.: Jogos de qualificação para Mundiais.Jogos na Serie A (26 golos).: Jogos particulares pela seleção 'AA' (17 golos).: Jogos pela Juventus (34 golos).: Jogos em taças nacionais.: Jogos e golos na época 2011/12 e golos em 2013.: Jogos em 2012.: Jogos com as Equipas do 'top 6' de Inglaterra (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham).: Golos na Premier League.: Golos pela seleção 'AA'.: Golos pelo Manchester United.: Golos na Liga dos Campeões.: Total de derrotas.: Jogos pela seleção 'AA'.: Jogos na Liga dos Campeões.: Total de empates.: Jogos na Premier League.: Jogos pelo Manchester United.: Golos na Liga espanhola (292 jogos).: Golos em campeonatos nacionais da primeira divisão.: Jogos pelo Real Madrid.: Golos pelo Real Madrid.: Total de jogos em campeonatos nacionais da primeira divisão.: Golos em clubes.: Total de vitórias.: Total de golos marcados.: Jogos em clubes.: Total de jogos na carreira de profissional/sénior.: Ano da conquista do campeonato da Europa.

2019: Ano da conquista da Liga das Nações.