Dakar2020. Fernando Alonso é o 20.º piloto a trocar F1 pelo todo-o-terreno

Nas 41 edições já realizadas, apenas dois desses pilotos conseguiram vencer o Dakar, sendo que o português Tiago Monteiro chegou a alinhar na partida em 2008, em Lisboa, dois anos depois de ter deixado a Fórmula 1. Contudo, essa foi a edição cancelada devido à ameaça de ataques terroristas, pelo que não chegou a juntar o seu nome a esta lista.O belgafoi o primeiro dos antigos pilotos de Fórmula 1 a ter sucesso no deserto, ao vencer a edição de 1983, terminando na segunda posição em 1986 e 1989. Antes de tentar a sua sorte na então maratona africana, Ickx vencera oito corridas de F1Ainda nas pistas, o belga, tal como Fernando Alonso em 2019, venceu as 24 Horas de Le Mans e o Mundial de Resistência.O outro piloto a conseguir vencer o Dakar foi o francês, em 1999 e em 2000, num buggy da sua autoria.Schlesser marcou presença em duas corridas de F1. Uma em 1983, com a RAM, em que não conseguiu a qualificação para o GP de França. A outra foi o GP de Itália de 1988, como piloto de reserva da Williams, tendo terminado na 11.ª posição.O chileno, que disputou 37 corridas de F1 entre 1981 e 1983, além das 500 Milhas de Indianapolis e das 24 Horas de Le Mans e Mundial de Ralis, também passou pelo Dakar em 2009 e em 2012.Os francesescorreram o Dakar em 1988, mas de mota.O suíço, que na década de 1970 venceu cinco Grandes Prémios (GP de Itália de 1970 e 1975, GP da Alemanha de 1974, GP dos EUA de 1976 e GP de Inglaterra de 1979) antes de um acidente em Long Beach (GP dos EUA) o deixar paralisado em 1980, fez o Dakar de camião.Já o italiano, que disputou 75 GPs, fez o Dakar de 2012 como forma de angariar fundos para a luta contra a droga e o álcool.Por sua vez, o japonês, que em 1994 marcou cinco pontos pela Tyrrel, alinhou no Lisboa-Dakar de 2006 com um veículo alimentado a biocombustível.





Outros grandes pilotos







Apesar de não ter passado pela F1, o francés Sébastien Loeb foi um dos últimos grandes nomes do automobilismo a passar pelo Dakar. Entre 2016 e 2019 venceu 13 etapas com um Peugeot, mas nunca conseguiu a vitória final.Outros grandes nomes dos ralis também passaram pelo Dakar, como o escocês Colin McRae ou os finlandeses Ari Vatanen (venceu o Dakar com Peugeot e Citroën por quatro vezes) ou Juha Kankunen (venceu em 1988 com a Peugeot).Em declarações aos meios de comunicação espanhóis já na Arábia Saudita,admitia que "".", avisouFernando Alonso foi campeão mundial de F1 em 2005 e 2006, com a Benetton, sucedendo ao alemão Michael Schumacher.Esta será a sua primeira participação no Rali Dakar.