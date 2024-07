Desinformação "inundou" o X antes das eleições europeias

O estudo realizado nos Países Baixos constatou queNessa altura, registou-se um crescimento vertiginoso do número de seguidores, acrescentam os investigadores da Trollrensics, citados pelo jornal britânico, refere o estudo da Trollrensics, uma consultora especializada e encomendada pelos partidos holandeses Socialista e Democrata no Parlamento Europeu.Analisando as redes sociais na Alemanha, França, Itália e nos Países Baixos com umespecializado,Nas redes socias francesas foram

A Trollrensics salientou, no entanto, que a “percentagem real” de informações falsas veiculadas nesses dois países era, provavelmente, maior.

Por outro lado, o estudo não encontrou redes organizadas para difundir desinformação nos Países Baixos. Já em território italiano, a informação menos fidedigna referia-se pouco às eleições, tocando sobretudo em assuntos controversos como a migração ou a vacinação.





Ainda de acordo com a mesma investigação,. Estas contas estão, além disso,A Trollrensics é especializada em analisar redes de desinformação que normalmente incluem contas de “trolls” que tentam interferir de forma organizada para influenciar a opinião pública. Intitulado “Investigação às Eleições Europeias”,Muitas das contas agora identificadas foram criadas depois logo no início de janeiro deste ano e acumularam um grande número de seguidores muito rapidamente., explica o relatório.Nas palavras de Robert van der Noordaa, cofundador da Trollrensics citado no estudo,