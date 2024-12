Diplomatas norte-americanos na Síria para reuniões com novos dirigentes

Os(HTS) - uma organização classificada como terrorista por Washington -para discutir “a sua visão para o futuro do seu país e como os Estados Unidos os podem apoiar”, acrescentou um porta-voz do Departamento de Estado.

A delegação inclui Barbara Leaf, a diplomata norte-americana responsável pelo Médio Oriente, e Daniel Rubinstein, um diplomata especializado no mundo árabe que é agora responsável pelos contactos com a Síria. Também Roger Carstens, encarregado de recolher informações sobre os americanos dados como desaparecidos na Síria, como o jornalista Austin Tice, raptado em agosto de 2012, está presente.

Trata-se da primeira missão diplomática formal enviada a Damasco desde o início da sangrenta guerra civil que eclodiu em 2011.



. E começam a debater se devem ou não retirar a designação de terrorista ao grupo. A viagem da delegação dos EUA segue-se a contactos com a França e a Grã-Bretanha, nos últimos dias.Nos encontros, os responsáveis norte-americanos discutirão com os representantes do HTS um conjunto de princípios, tais como a inclusão e o respeito pelos direitos das minorias, que Washington pretende que sejam incluídos na transição política da Síria, disse o porta-voz.“Os representantes do HTS vão reunir-se diretamente com o povo sírio, incluindo membros da sociedade civil, ativistas, membros de diferentes comunidades e outras vozes sírias sobre a sua visão para o futuro do seu país e sobre a forma como os Estados Unidos podem ajudar a apoiá-los”, revelou o porta-voz do departamento.

Os Estados Unidos cortaram relações diplomáticas com a Síria e encerraram a sua embaixada em Damasco em 2012.

Esta deslocação acontece uma semana depois de o secretário de Estado Antony Blinken ter afirmado que os EUA tinham estado em contacto direto com o HTS durante a sua visita aos países vizinhos da Síria.A queda de Bashar al-Assad foi acolhida com cenas de júbilo, quase 14 anos após o início da guerra civil desencadeada em 2011 pela repressão das manifestações pró-democracia, que causou a morte de meio milhão de pessoas e a fuga de seis milhões para o estrangeiro.Cauteloso, o Ocidente está a tentar estabelecer laços com o novo governo, consciente do risco de fragmentação do país e do ressurgimento do grupo jihadista Estado Islâmico, que nunca foi completamente erradicado da Síria.

Governo de transição

Em contexto de grande tensão no Médio Oriente, os rebeldes sírios tomaram o controlo de Damasco a 8 de dezembro, forçando Bashar al-Assad a fugir para Moscovo, ao cabo de mais de 13 anos de guerra civil, pondo fim ao domínio de décadas da sua família.A ofensiva-relâmpago levantou questões sobre se os rebeldes serão capazes de assegurar uma transição ordenada.

As forças sob o comando de al-Sharaa - mais conhecido como Abu Mohammed al-Golani - substituíram o governo da família Assad por um governo de transição de três meses que estava a governar um enclave rebelde na província de Idlib, no noroeste da Síria.

Em 2013, Washington designou al-Sharaa como terrorista, afirmando que a Al Qaeda no Iraque o tinha encarregado de derrubar o regime de Assad e de estabelecer a sharia islâmica na Síria. A Frente Nusra, antecessora do HTS, realizou ataques suicidas que mataram civis e adotou uma visão sectária violenta.O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e os seus principais assessores descreveram o derrube de Assad como uma oportunidade histórica para o povo sírio, que há décadas vive sob o seu regime opressivo, mas também avisaram que o país enfrenta um período de risco e incerteza.

Washington continua preocupada com o facto de o Estado Islâmico poder aproveitar o momento para ressuscitar e também quer evitar quaisquer confrontos no nordeste do país entre as fações rebeldes apoiadas pela Turquia e as milícias curdas aliadas dos EUA.