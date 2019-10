Donald Trump incita Ucrânia e China a investigarem Joe Biden

RTP03 Out, 2019, 18:09 | Mundo

“Se fossem honestos quanto ao assunto, iniciariam uma enorme investigação sobre os Biden”, considerou o Presidente dos Estados Unidos perante os jornalistas. “Se eu estivesse no lugar do Presidente Zelenski, era o que faria”, sublinhou diversas vezes.



“E, já agora, a China também deveria investigar os Biden, porque o que aconteceu na China é tão grave como o que aconteceu com a Ucânia”, sustentou.



Quando questionado sobre se já tinha pedido ao Presidente chinês, Xi Jinping, que investigasse Joe Biden, Trump respondeu que não. “Mas é certamente algo sobre o qual podemos começar a pensar”, admitiu.











As declarações surgem numa altura em que o líder dos Estados Unidos arrisca vir a enfrentar um processo de impeachment por alegadamente ter pedido, durante uma chamada telefónica, ao Presidente Volodymyr Zelenski que investigasse o democrata Joe Biden e o seu filho, Hunter Biden.

Denunciador anónimo

O Presidente norte-americano acredita que Joe e Hunter Biden são culpados por crimes de corrupção na Ucrânia e na China.Sobre a chamada telefónica, o Presidente continuou esta quinta-feira a negar que tenha feito algo de errado. “A queixa é totalmente incorreta, pois a conversa que tive [com Zelenski] foi absolutamente perfeita”, insistiu.A polémica em que Trump e o homólogo ucraniano estão envolvidos surgiu depois de um denunciante anónimo ter acusado o Presidente norte-americano de utilizar ilicitamente 400 milhões de dólares em apoios militares à Ucrânia, numa altura em que esse país se encontrava vulnerável face à Rússia, para que investigasse o seu potencial adversário nas eleições de 2020, Joe Biden, e o filho, Hunter Biden.De acordo com o acusador,e passaram-na para um sistema informático privado onde habitualmente é armazenada informação sensível a nível da segurança nacional.“Estas ações deixaram claro, a meu ver, que os funcionários da Casa Branca perceberam a gravidade do que tinha sido conversado durante esse telefonema”, pode ler-se no relatório que denuncia Trump.O autor da denúncia contra Donald Trump foi recentemente apontado por fontes familiarizadas com a investigação como um agente da Agência Central de Informações (CIA) que já trabalhou na Casa Branca.