Trump acusa democratas de estarem a levar a cabo um golpe de Estado

RTP02 Out, 2019, 11:39 / atualizado em 02 Out, 2019, 11:40 | Mundo

Entretanto, Steve Linick, inspetor-geral do Departamento de Estado, solicitou várias reuniões com comissões do Congresso tendo como ponto da agenda documentos relacionados com o telefonema do Presidente Donald Trump para o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky.





Democratas “laboram” no impeachment



"This is far worse than Watergate," says @RepMikeQuigley about why he decided to support the impeachment inquiry. "The President disregarded the constitutional ability of Congress to oversee the executive branch."https://t.co/CsQpKLFKcp pic.twitter.com/YFrEFKQsNI — New Day (@NewDay) October 1, 2019





As I learn more and more each day, I am coming to the conclusion that what is taking place is not an impeachment, it is a COUP, intended to take away the Power of the.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2019

....People, their VOTE, their Freedoms, their Second Amendment, Religion, Military, Border Wall, and their God-given rights as a Citizen of The United States of America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2019

Pompeo na linha da frente

A decisão de Pompeo é vista como uma forma de ganhar tempo para a Administração conceber uma estratégia para lidar com o processo deNo que pode constituir uma alteração da dinâmica de poder em Washington, os democratas prosseguem no seu labor diário – ofoi lançado por Nancy Pelosi,da Câmara dos Representantes, há apenas uma semana – para construir o processo de destituição de Donald Trump., afirmou o democrata Mike Quigley, membro da Câmara dos Representantes eleito pelo Illinois., considerou já Mike Quigley.Em reação às movimentações dos democratas, Trump tem recorrido ao Twitter para acusar os opositores de tentarem roubar a Presidência através de jogadas ilegais., escreveu Trump no Twitter.A CNN acredita que a estratégia para enfrentar o processo não assenta nos ataques do Presidente através do Twitter, mas antes no esforço da equipa de Trump na Casa Branca para empatar pelo maior período possível o inquérito lançado por Pelosi e, enquanto isso, criar uma sensação de impasse e frustração pública com um processo de destituição que não leva a lado nenhum.Mike Pompeo, um dos mais fiéis aliados do Presidente, avançou com a mais séria tentativa da Administração para pôr um travão ao inquérito com vista aoNuma carta a Eliot Engel, presidente da comissão, Pompeo queixou-se de uma agenda demasiado apertada, que poderia ser "entendida como uma tentativa de intimidar, tratando de forma imprópria membros distintos do Departamento de Estado".Em resposta, o presidente da comissão advertiu Pompeo através de uma missiva escrita que qualquer tentativa de evitar um testemunho “é ilegal e faz prova de obstrução ao inquérito para o”.À voz de Egel juntaram-se outros líderes da câmara para avisar que uma tentativa de derrubar o inquérito seria em si mesma uma justificação para destituir o Presidente.