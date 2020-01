Dyego Sousa está muito próximo de ser reforço do Benfica

Dyego Sousa vai chegar por empréstimo dos chineses de Shenzhen, até final da temporada. Tem 30 anos e dois jogos pela Seleção Nacional.



Em Portugal, jogou no Sp. de Braga e também no Marítimo. O regresso, agora para o Benfica, deverá acontecer nas próximas horas.





O avançado Dyego Sousa, nascido no Brasil, tornou-se, em 2019, o 39.º jogador a estrear-se na seleção principal de futebol na ‘era’ Fernando Santos, ao entrar no jogo face à Ucrânia, no Estádio da Luz, em Lisboa, em março do ano passado.