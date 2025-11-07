Em busca de uma trégua nas tarifas. Berna tem conversa "muito construtiva" com Washington

O ministro suíço da Economia, Guy Parmelin, disse esta sexta-feira que teve uma conversa "muito construtiva" com o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, numa altura em que a Suíça procura reduzir as tarifas de 39 por cento impostas pelo presidente Donald Trump às suas exportações para os EUA.





"Conversa muito construtiva com o embaixador Jamieson Greer @USTradeRep sobre comércio e investimento. Grande dinâmica nas nossas relações bilaterais", escreveu Guy Parmelin na sua conta do X, agradecendo a Trump.

Trocas diplomáticas e políticas





Após um desentendimento entre os líderes dos dois países no mês de agosto e do fracasso das negociações em Washington, prosseguem os esforços helvéticos para chegar a um acordo comercial com a Administração Trump que permita reduzir os direitos aduaneiros de importação dos EUA.





Também a presidente da Confederação suíça e ministra das Finanças, Karin Keller-Sutter, anunciou ter tido "uma conversa muito construtiva" esta sexta-feira com a nova embaixadora dos EUA na Suíça, Callista Gingrich.





"Tive uma conversa construtiva com a embaixadora americana @CallyGingrich sobre as relações bilaterais", escreveu Keller-Sutter no X.









Foto: Karin Keller-Sutter - X





Nos últimos meses, as empresas suíças têm trabalhado para persuadir o presidente americano a reduzir as tarifas impostas aos produtos suíços. Nesse sentido, uma delegação de líderes empresariais foi recebida por Donald Trump na Casa Branca esta semana, iniciativa saudada por Berna.





c/agência