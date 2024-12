"Escandaloso". Biden reitera apoio ao envio de armas para a Ucrânia após ataque de Natal da Rússia

, vincou Biden em comunicado.A Rússia atacou a Ucrânia na quarta-feira com mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos e drones, segundo Kiev. Os ataques feriram pelo menos seis pessoas na cidade de Kharkiv, no nordeste do país, e mataram uma na região de Dnipropetrovsk, de acordo com os governadores.Mais de 70 mísseis, incluindo mísseis balísticos, e mais de uma centena de drones", afirmou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na plataforma Telegram.O ataque deixou meio milhão de pessoas na região de Kharkiv sem aquecimento, com temperaturas apenas alguns graus acima de zero. Em várias cidades, incluindo a capital Kiev, houve apagões."A maldade russa não vai destruir a Ucrânia e não vai distorcer o Natal", frisou Zelensky.

Já na madrugada desta quinta-feira, a Rússia terá lançado 31 drones contra a Ucrânia, dos quais Kiev terá abatido 20, avançou o Exército.

Para além de Joe Biden, também Keith Kellogg, o escolhido de Trump para enviado especial para a Ucrânia e Rússia, criticou o ataque de quarta-feira.





"O Natal deveria ser uma época de paz, mas a Ucrânia foi brutalmente atacada no dia de Natal", condenou. "Os EUA estão mais decididos do que nunca a trazer a paz para a região".

Quase três anos após o início da guerra, Washington comprometeu-se a ajudar a Ucrânia com 175 mil milhões de dólares, mas é incerto se a ajuda continuará a esse ritmo sob o mandato do presidente eleito Donald Trump, que substitui Biden a 20 de janeiro e tem vindo a criticar os apoios deste a Kiev.

Moscovo terá impedido planos de Kiev para matar militares

Entretanto, esta quinta-feira o Serviço Federal de Segurança da Rússia disse ter frustrado váriose as suas famílias em Moscovo.Segundo o Serviço Federal de Segurança, foram detidos quatro cidadãos russos alegadamente envolvidos nas conspirações.Já o serviço de informações ucraniano reivindicou a responsabilidade pelo, que morreu após a explosão de uma bomba acoplada a uma trotinete elétrica à porta do seu apartamento na semana passada.



c/ agências