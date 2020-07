Estoril Praia regressa ao trabalho para a nova época

Numa nota publicada no site oficial, os estorilistas adiantaram também que os restantes exames médicos vão decorrer entre quinta e sexta-feira, relegando a realização do primeiro treino às ordens do técnico Bruno Pinheiro para segunda-feira, dia 13 de julho, no Centro de Excelência do Estoril Praia, em conformidade com os protocolos definidos pela Direção-Geral da Saúde e pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional para a contenção da pandemia.Paralelamente, o clube da Linha anunciou ainda a nomeação de Guilherme Müller para o cargo de diretor-geral da SAD. O advogado e pós-graduado em Direito do Desporto era responsável pela coordenação da área jurídica da SAD estorilista desde 2017 e substitui agora o brasileiro Rodolfo Canavesi, que tinha cessado funções após a última época.

Já o diretor desportivo, Pedro Alves, de 37 anos, viu o Estoril confirmar publicamente, através da sua página oficial na Internet, a continuidade do dirigente no cargo que ocupa desde 2018, com o clube a reiterar o reforço da “confiança da administração no trabalho que (Pedro Alves) tem vindo a desenvolver no Estoril Praia”.