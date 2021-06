Euro2020. Portugueses preparam embate com a França com frango assado, feijoada, chouriço e cerveja

A jornalista Rita Soares registou as expectativas do dono de uma churrasqueira em Paris, onde vai ser possível assistir a este jogo do Europeu de futebol.





Os emigrantes portugueses, que vivem em França, querem ter novamente motivos para sorrir perante os franceses, mas para já garantido é que vão acompanhar o jogo com um menu bem português.O último jogo da seleção portuguesa na fase de grupos está marcado para as 20h00, com transmissão em direto na RTP 1 e relato na Antena 1 - emissão especial a partir das 17h00.