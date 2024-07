Eurodeputados observadores das eleições barrados à entrada na Venezuela

O presidente Nicólas Maduro vetou a entrada dos observadores da União Europeia para acompanhar o escrutínio.Além de Sebastião Bugalho, a comitiva impedida de entrar na Venezuela era composta pelo recém-eleito vice-presidente do Parlamento Europeu, Esteban González Pons, e pelo eurodeputado Gabriel Mato. Todos estão, nesta altura, a regressar, de avião, para Madrid.Esta missão de observação deslocou-se à Venezuela a convite da líder da oposição democrática, Maria Corina Machado.Num pequeno vídeo, recebido pela RTP, Pons explicou que os eurodeputados se deslocaram à Venezuela a convite da oposição mas foram barrados.O vice-presidente do PE afirmou-se convicto "com temos fundado, de que vai haver um golpe de Estado", se as eleições presidenciais de domingo confirmarem as sondagens, que dão a vitória à oposição.

Já dentro do avião no regresso a Madrid, outra deputada apelou os venezuelanos a continuarem a resistir e a irem votarem massivamente pela democracia que querem e merecem.