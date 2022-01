Europa. Melhoria da qualidade do ar na pandemia pode ter poupado centenas de vidas

Em análise estiveram 47 cidades. Destas,estavam entre as seis com o maior número de mortes evitadas.Segundo o estudo da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres (LSHTM), o cancelamento de eventos e o encerramento de espaços laborais e escolas na generalidade das cidades europeias reduziu a poluição atmosférica, pois originou menos trânsito e menos circulação de pessoas.As cidadesdurante a primeira fase de confinamentos, registando quedas de 50 a 60 por cento.O estudo britânico refere que, enquanto o NO2 diminuiu acentuadamente, outros elementos poluentes e inaláveis, como as partículas pequenas PM2.5 e PM10, viram reduções mais pequenas. Estas partículas são produzidas por elementos naturais, como incêndios florestais que, durante a pandemia, continuaram a ocorrer.“Os confinamentos durante a primeira vaga da pandemia de covid-19 tiverem enormes custos sociais e sanitários. No entanto,”, explicou aoAntonio Gasparrini, um dos autores do estudo.Segundo o especialista, “esta ‘experiência natural’ deu-nos um vislumbre de comoque seriam difíceis de implementar em tempos normais”.“Esta informação pode ser importante para conseguirmos criar políticas eficazes no combate à poluição nas nossas cidades”, acrescentou.Para alcançar estes resultados, o estudo publicado na revista, passando, depois, a comparar os níveis de poluição e o número de mortes nestes locais em relação ao período pré-pandemia.