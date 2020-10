Fábio Abreu troca Moreirense pelos sauditas do Al-Batin

O dianteiro despediu-se dos "cónegos" com uma grande penalidade certeira na receção ao Boavista (1-1), em 2 de outubro, em jogo da terceira jornada do campeonato, colocando fim a 15 meses de elevada produção pelo emblema vimaranense.Fábio Abreu, de 27 anos, impôs-se na elite ao apontar 17 golos em 38 jogos pelo Moreirense, após representar Penafiel, Marítimo e Ribeira Brava, num percurso iniciado nas camadas jovens dos modestos clubes ingleses do Bacup Borough e do Mossley., ex-futebolista e com experiências técnicas em Portugal, Malásia, Kuwait, Bahrain, Omã, Qatar e Gabão.Fábio Abreu é a 24.ª saída oficializada pelos "cónegos", além de nomes como o guarda-redes Pedro Trigueira, os defesas Iago Santos, João Aurélio e Rafik Halliche, o médio Nuno Santos e os avançados Bilel, Gabrielzinho, David Texeira, Luther Singh e Nenê.A partida do quinto melhor marcador da última edição da I Liga rende 2,5 milhões de euros, mas deixa o treinador Ricardo Soares com o eixo ofensivo entregue aos reforços Derik Lacerda e André Luís, recrutado no último dia do mercado de transferências.

Os dois avançados acompanham o guarda-redes Kewin e os médios Filipe Soares e Sori Mané no boletim clínico do Moreirense, que é sétimo, com quatro pontos em três rondas, e visita o Belenenses SAD no domingo, às 15h00, no Estádio Nacional, em Oeiras.​​​​​​​​​​​​​​