"Falhámos". Diretora dos Serviços Secretos assume erros no atentado contra Trump

Cerca de uma semana após o tiroteio no comício republicano que podia ter resultado na morte de um ex-presidente dos Estados Unidos e atual candidato do Partido Republicano às eleições, os Serviços Secretos norte-americanos fez umcontundente na audiência desta segunda-feira perante a Câmara dos Representantes., assumiu.“A missão dos Serviços Secretos é proteger os líderes da nossa nação.Estamos a cooperar totalmente com as investigações em curso”, adiantou Kimberly Cheatle, que tem sido pressionada nos últimos dias a apresentar a demissão.Perante as questões e as alegações republicanas de que os Serviços Secretos teriam negado a mobilização de recursos suficientes para garantir a proteção de Donald Trump,

“O nível de segurança proporcionado ao ex-presidente aumentou bastante antes da campanha e tem aumentado de forma consistente, à medida que as ameaças vão evoluindo”, reiterou.



A 13 de julho, o tiroteio no comício em Butler, na Pensilvânia, feriu Donald Trump numa orelha e provocou uma vítima mortal. O atirador foi neutralizado pelos serviços de segurança no local.



Cheatle assegurou ainda que os Serviços Secretos disponibilizaram o dispositivo de segurança exigido pela campanha de Donald Trump para o comício onde o tiroteio ocorreu.No entanto, a responsável não quis responder a questões específicas sobre o plano de segurança delineado, adiantando que o assunto está a ser alvo de uma investigação interna.

Por fim, a diretora dos Serviços Secretos afirmou estar “orgulhosa” pela abnegação com que os agentes agiram no tiroteio. “Como foi possível testemunhar a 13 de julho, os nossos agentes protegeram Donald Trump com os seus próprios corpos no púlpito, enquanto tiros eram disparados, altruisticamente dispostos a fazer o sacrifício definitivo sem qualquer hesitação”, destacou.



Nos últimos dias, têm sido“Os Serviços Secretos têm milhares de funcionários e um orçamento significativo. Mas tornaram-se agora no rosto da incompetência”, afirmou o republicano James Corner. Por outro lado, o congressista democrata Gerry Connolly considerou que este tipo de “incidentes inaceitáveis” só demonstra que o país “está cada vez mais polarizado e com tensões políticas muito elevadas”.A audiência à diretora dos Serviços Secretos é a primeira de uma ronda de auscultações Congresso a responsáveis de segurança sobre a tentativa de assassinato de Donald Trump. Na quarta-feira, será a vez do diretor do FBI, Christopher Wray.