Fórmula 1 * Estatísticas e Curiosidades Mundial 2019

Comparação Hamilton vs. Schumacher, os únicos pilotos a vencer 6 Campeonatos.



Michael Schumacher - 7 títulos (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) 308 GPs; 68 Poles; 91 Vitórias (29,6% das corridas) em 19 temporadas. (1991 a 2012).

Comparação Hamilton vs. Schumacher, os únicos pilotos a vencer 6 Campeonatos. Lewis Hamilton - 6 títulos (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2009); 250 GPs; 88 Poles, 84 Vitórias (33,6% das corridas), em 13 temporadas (2007 a 2019).





Mercedes é a 2ª escuderia a ser Hexa Campeã. Títulos em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. É a 5ª escuderia a firmar 6 títulos, depois de Ferrari, McLaren, Williams e Lotus. Realmente é, apenas, a 2ª escuderia de sempre depois da Ferrari , a ser realmente Hexa Campeã (6 títulos consecutivos). A Ferrari obteve os seus entre 1999 e 2004.

VITÓRIAS



* Foram 5 pilotos e 3 escuderias diferentes a obter vitórias em 2019.



* Hamilton tem agora 50 dos seus triunfos agora na F1, concretizados a partir da pole.

* Mercedes venceu 15GPs (11 em 2018). Em 2018 só Lewis venceu, agora Bottas leva 4.



* Mercedes passa a ter 102 triunfos no total. torna-se a 4ª escuderia a passar 100 triunfos, após Ferrari 238, McLaren 182 e Williams 114.





Mercedes obteve 9 dobradinhas em 2019 (4 apenas em 2018). Bahrain, China, Azerbaijão, Espanha, França, Inglaterra, Rússia, EUA. Tem agora 53, passou a McLaren (47 dobradinhas). Mais, só a Ferrari com 84 (este ano fez 1 dobradinha em Singapura).

* Motores Mercedes, agora com 188 Vitórias, é a 2ª marca de motores mais vitoriosa de sempre. Passou a Ford Cosworth (176). Mais vitórias, só a Ferrari (239).



* O Carro #44 somou 11 triunfos por Hamilton. Agora total de 63 vitórias na F1 (62 pela mão de Lewis). Ultrapassou as 62 vitórias do #3. Mais vitórias, só os #1, #5, #2 e #6.





* A 1ª vitória de um piloto Monegasco na F1, aconteceu com Charles Leclerc , no GP da Bélgica (repetindo depois no GP de Itália). O Mónaco foi o 23º país a ser vencedor na F1.



* Vitória de Verstappen no GP Austria, foi a 1ª vitória dos motores Honda na F1, desde o GP Hungria 2006 com Jenson Button. Max depois repetiu a proeza, no GP da Alemanha e do Brasil.

VITÓRIAS 2019

Hamilton 11, Bottas 4, Verstappen 3, Leclerc 2, Vettel 1

Mercedes 15, Ferrari 3, Red Bull 3



* Foram 5 pilotos e 3 escuderias diferentes a obter Pole Positions em 2019.





Leclerc foi o Campeão das Qualificações em 2019. Ele venceu 7 das 21 qualificações, Bottas e Hamilton fizeram 5.

* Foi a primeira vez desde 2014 que Hamilton não foi o piloto mais dominador em Qualificação (nesse ano Rosberg fez mais poles que o britânico).

* Ayrton Senna marcou 13 poles em 1988, 13 em 1989 e 16 em 1990. Hamilton registou 12 poles em 2016, e 11 poles em 2015, 2017 e 2018.





* Lewis termina a época com um registo de carreira de largada por 145 vezes na 1ª fila. Em 250 GPs. Impressionantes 58%. Foram 13 em 2019, 14 em 2018, 13 em 2017, 15 em 2016, 17 em 2015. Um record absoluto na F1. Em comparação Michael Schumacher fez 116 1ª filas em 308 GPs realizados. Hamilton marca poles há 13 anos consecutivos (desde 2007). Iguala Michael Schumacher que marcou poles em 13 anos consecutivos, de 1994 a 2006.

* 1ª pole de um piloto Monegasco e 1ª pole de Leclerc, no GP do Bahrain. Ao longo do ano repetiu mais 6 vezes.



* Mercedes tem agora 111 Poles. Tornou-se a 4ª escuderia em número de poles, passando na época a Lotus (107). Mais, agora, só a Williams (128), McLaren (155) e Ferrari (228).





* A Mercedes obteve na época 7 Primeiras Filas Completas em Grelha. Tem agora 66, tendo deixado para trás a McLaren (63) e a Williams (62). Está agora a 14 dobradinhas em Qualificação, da Ferrari (80), que detém a melhor marca de sempre.



* A pole de Verstappen na Hungria, foi a 1ª pole de um Motor-Honda desde o GP Austrália 2006 (com Jenson Button). Foram 13 anos de jejum. Depois repetiu no GP Brasil. Fez também pole no GP México mas foi penalizado em 3 posições na grelha. Largando de P4 não ficou com marca registada de pole em termos estatísticos.



* Volta da pole de Charles Leclerc na qualificação do GP Itália, foi a 4ª mais rápida da história, com média de 262,963 Kms/h.As 3 mais rápidas de sempre, foram também todas em Monza em 2018. Aí Hamilton, Vettel e Raikkonen obtiveram os 3, velocidade média acima dos 263 Kms/h na qualificação.

POLES DE 2019

Leclerc 7, Bottas 5, Hamilton 5, Vettel 2, Verstappen 2



Mercedes 10, Ferrari 9, Red Bull 2



1ªFILAS DE 2019

Hamilton 13, Bottas 9, Leclerc 8, Vettel 7, Verstappen 5

Mercedes 22, Ferrari 15, Red Bull 5





* Maior Nº de 1ªs filas de sempre. Hamilton 145, Schumacher 116, Vettel 101 são o Top 3 da história.





Verstappen fecha o ano com 10 primeiras filas na sua história (igual a Jean Alesi, Keke Rosberg e Jean Behra), Leclerc fecha com 8 primeiras filas - todas este ano (igualando entre outros Gilles Villeneuve) e Bottas fecha o ano com 26 no seu total (tantas quantas Juan Pablo Montoya).

QUALIFICAÇOES ENTRE COLEGAS DE EQUIPA





* Entre colegas de equipa, a Williams teve o maior desnível. Nas 21 Qualificações do ano, Russel bateu sempre Kubica. 21-0. Verstappen com dois colegas de equipa, "despachou" ambos por 11-1 e 8-1. Perdeu apenas uma qualificação para Albon e outra para Gasly. O maior equilibrio aconteceu na McLaren. Norris bateu Sainz por 11 vezes e Sainz bateu Norris por 10.



A listagem abaixo, do maior desnível para o maior equilíbrio.







George Russell 21 WILLIAMS 0 Robert Kubica Max Verstappen 8 RED BULL 1 Alexander Albon Max Verstappen 11 RED BULL 1 Pierre Gasly Sergio Perez 18 RACING POINT 3 Lance Stroll Lewis Hamilton 14 MERCEDES 7 Valtteri Bottas Daniel Ricciardo 14 RENAULT 7 Nico Hulkenberg Kevin Magnussen 13 HAAS 8 Romain Grosjean Charles Leclerc 12 FERRARI 9 Sebastian Vettel Kimi Raikkonen 12 ALFA ROMEO 9 Antonio Giovinazzi Pierre Gasly 7 TORO ROSSO 2 Daniil Kvyat Alexander Albon 5 TORO ROSSO 7 Daniil Kvyat Lando Norris 11 McLAREN 10 Carlos Sainz





ELIMINAÇÕES NA Q1, Q2 E PRESENÇAS NA Q3





* Ordenado por escuderias, a lista com o número de presenças na Q3 em qualificação e o número de eliminações na Q1 e Q2 ao longo da temporada.

Elimin. Q1 Elimin. Q2 Na Q3 Lewis Hamilton MER 0 0 21 Valtteri Bottas MER 0 0 21 Sebastian Vettel FER 1 0 20 Charles Leclerc FER 1 0 20 Max Verstappen RBR 1 1 19 Alexander Albon RBR/TR 3 9 9 Daniel Ricciardo REN 2 7 12 Nico Hulkenberg REN 3 9 9 Romain Grosjean HAA 6 6 9 Kevin Magnussen HAA 3 9 9 Carlos Sainz MCL 3 5 13 Lando Norris MCL 1 6 14 Sergio Perez RCP 7 10 4 Lance Stroll RP 14 6 1 Kimi Raikkonen RP 4 8 9 Antonio Giovinazzi AR 5 13 3 Daniil Kvyat AR 7 10 4 Pierre Gasly RBR/TR 2 6 13 Robert Kubica WIL 21 0 0 George Russell WIL 21 0 0

Grelha de Partida-Tipo de 2019





* Considerando a posição média de largada para os 21 GPs de 2019, depois de atribuídas penalizações após a Qualificação.







1. Lewis Hamilton 2. Valtteri Bottas

3. Sebastian Vettel 4. Charles Leclerc

5. Max Verstappen 6. Lando Norris

7. Pierre Gasly 8. Carlos Sainz Jnr

9. Daniel Ricciardo 10. Alexander Albon

11. Nico Hulkenberg 12. Romain Grosjean

13. Kevin Magnussen 14. Kimi Raikkonen

15. Sergio Perez 16. Daniil Kvyat

17. Antonio Giovinazzi 18. Lance Stroll

19. George Russell 20. Robert Kubica

VOLTAS MAIS RÁPIDAS



* Foram 7 pilotos e 4 escuderias diferentes a obter Voltas Mais Rápidas em 2019.





Hamilton foi o piloto com mais Voltas Rápidas de Corrida em 2019. Fez 6 Melhores Voltas, contra 4 de Leclerc . Tem agora, a par de Raikkonen, 46 Voltas mais Rápidas de Corrida, (ex-equo no 2º lugar). Mais, só Michael Schumacher, recordista com 77 Voltas Mais Rápidas de Corrida.



* Mercedes fez 9 Voltas Rápidas no ano, fecha temporada com 75, a apenas 1 do registo da Lotus (76). Mais só Williams (133), McLaren (155) e Ferrari (254)

VOLTAS MAIS RÁPIDAS 2019

Hamilton 6, Leclerc 4, Verstappen 3, Bottas 3, Gasly 2, Vettel 2, Magnussen 1

Mercedes 9, Ferrari 6, Red Bull 5, Haas 1







PÓDIOS



* Foram 8 pilotos e 5 escuderias diferentes a obter Pódios em 2019.





Hamilton marcou 17 pódios em 21 GPs (os mesmos 17 em 21 no ano anterior). 11 delas foram vitórias. Elevou para 151 pódios a sua marca acumulada (60,4% do seu # de GPs), a 4 pódios do máximo absoluto de Michael Schumacher. Em 2020, Hamilton sem dúvidas se tornará o piloto com mais pódios de sempre na história da F1.

* Bottas marcou 15 pódios no ano. Tem agora 45, marca igual à de Carlos Reutemann.



Em 2020 deverá com probabilidade alcançar Berger, Button, Hakkinen, Lauda e até Nico Rosberg para se tornar um dos 12 pilotos com mais pódios de sempre.



* Vettel fez 9 pódios (menos 3 que em 2018), passou para os 120 no total de carreira, atrás das marcas de Schumacher e Hamilton.





Leclerc fez 10 pódios, os primeiros da carreira, incluindo 3 vezes no lugar mais alto do pódio. Porém, não é o 1º monegasco no pódio. Esse foi Louis Chiron, que em 1950 obteve o 1º pódio para o Mónaco na F1.

* Verstappen fez 9 pódios na época (menos 2 que em 2018). Fecha o ano com 31 no seu registo, tal como Jack Brabham. Em 2020 ambicionará conquistar, pelo menos, tantos pódios como em 2019. Se assim for ultrapassará as marcas de nomes históricos, alguns campeões...Jean Alesi, Jacques Laffite, Jim Clark, Jody Schekter, Emerson Fittipaldi, Juan Manuel Fangio, Graham Hill ou Riccardo Patrese



* 1º pódio para Gasly e Sainz. No GP Brasil tornaram-se o 210º e 211º homens de sempre a subir ao pódio na F1.





Mercedes passou a Lotus (197) agora tem 211, atrás apenas de Williams 312 McLaren 486 e Ferrari 770.

*1º pódio da McLaren desde o duplo pódio GP Austrália 2014 com Magnussen e Button. A McLaren faz agora 486 pódios. Na sua frente só a Ferrari com 770



* Equipas clássicas da F1 estão num jejum de pódios incrível. A Williams não tem pódio (desde Aze 2017), a Renault (desde Mal 2011), a Alfa Romeo (desde Ita 1984),





* 1º pódio duplo da Honda desde Suzuka 1991. 1ª dobradinha de motor na F1 desde o dia em que, travando na reta para oferecer a vitória a Gerard Berger, Ayrton Senna foi 2º e na dobradinha McLaren Honda, Senna se sagrou Tri Campeão do Mundo. Foi a 30ª dobradinha de motor para a Honda. A Renault fez já 56, a Mercedes 84, a Ferrari 85 e a Ford Cosworth 108.

PÓDIOS DE 2019:



Hamilton 17, Bottas 15, Leclerc 10, Vettel 9, Verstappen 9, Kvyat 1, Gasly 1, Sainz 1



Mercedes 32, Ferrari 19, Red Bull 9, Toro Rosso 2, McLaren 1







PIT STOPS





* A Williams Racing esteve na luta com a Red Bull pelo maior número de vitórias no ano, no duelo pelos PitStops mais rápidos de corrida. Lenta em pista mas rápida na PitLane, a Williams triunfou em 9 dos 21 GPs (quase 50%).

Tal como a Willimas, a Red Bull Racing venceu também 9 GPs, mas a decisão do Campeonato a seu favor foram as 3 dobradinhas (P1 e P2 nos PitStops de corrida), nos GPs da Austrália, Inglaterra e EUA.





Ferrari que em 2018 vencera 7 dos GPs nas boxes, este ano levou a melhor apenas num GP. A McLaren venceu 2 GPs nas boxes em 2019.



* A Red Bull foi consistente, garantindo a vitória no Mundial das Boxes. A pontuação é idêntica ao campeonato do mundo, os 10 pit stops mais rápidos de cada corrida foram pontuados.





CLASSIFICAÇÃO MUNDIAL PITSTOPS



* No GP do Brasil, a Red Bull bateu o RECORD MUNDIAL da história, ao realizar o pitstop do carro de Max Verstappen, em 1.82s







* Vitórias em PIT STOPS 2019:





ESCUDERIAS - VITÓRIAS Vitórias 2019 Dobradinhas 2019 Vitórias 2018 Williams Racing 9 1 4 Red Bull Racing 9 3 4 McLaren F1 2 0 0 Scuderia Ferrari 1 0 7

* O Total de PitStops de 2019 foi 626 (em 2018 foram 503 e em 2017 foram 558).



* Os GPs com mais PitStops foram Alemanha com 78 PitStops (quase ao nível dos 80 PitStops no GP China de 2017). O Brasil com 45 Pit Stops foi o 2º com mais idas às boxes.







PitStops por GP

#GP #PITSTOPS 2019 #PITSTOPS 2018 GP Austrália 22 20 GP Bahrain 40 33 GP China 37 30 GP Azerbaijão 25 35 GP Espanha 37 21 GP Mónaco 23 26 GP Canada 22 20 GP França 23 20 GP Áustria 22 23 GP Inglaterra 29 28 GP Alemanha 78 40 GP Hungria 24 20 GP Bélgica 24 20 GP Itália 20 21 GP Singapura 29 25 GP Rússia 20 20 GP Japão 20 23 GP EUA 33 24 GP México 27 29 GP Brasil 45 25 GP Abu Dhabi 26 18 TOT 626 521





ULTRAPASSAGENS



* 2019 com mais ultrapassagens que 2018 e 2017. Foram 1215 contra 1108 de 2018 e 940 em 2017.



* As Ultrapassagens com auxílio de DRS aumentam na sua percentagem relativa ao total.



Há mais ultrapassagens mas o DRS é mais determinante. Em 2019 foram 560 contra 423 em 2018 e 249 em 2017. 46 % do toal em 2019, 38% em 2018 e 26% em 2017.



* As ultrapassagens diretas para P1 em pista (não contam as que acontecem durante pitstops, apenas ultrapassagens direta em pista), este ano tivemos 14, mais 3 do que em 2018 e 2017 onde se contabilizaram 11.



7 delas aconteceram em 3 GPs. 3 no GP do Bahrain, 2 no GP de Singapura e no GP dos EUA. Em 10 dos 21 GPs não houve qualquer passagem direta em pista para o comando.







Totais da Época



ULTRAPASSAGENS TOT TOT DRS DRS PARA P1 PARA P1 2019 2018 2019 2018 2019 2018 GP Austrália 14 15 7 3 0 1 GP Bahrain 97 86 47 31 3 1 GP China 61 79 22 23 0 2 GP Azerbaijão 83 70 60 22 1 0 GP Espanha 31 18 17 10 0 0 GP Mónaco 18 18 0 2 0 0 GP Canada 39 30 28 4 0 0 GP França 32 81 18 39 0 0 GP Áustria 57 71 38 23 1 0 GP Inglaterra 49 63 16 22 0 1 GP Alemanha 105 78 20 42 1 1 GP Hungria 32 26 28 18 1 0 GP Bélgica 82 36 44 16 1 1 GP Itália 73 68 26 23 1 3 GP Singapura 78 19 22 5 2 0 GP Rússia 36 42 14 19 0 0 GP Japão 60 87 29 22 0 0 GP México 61 54 36 26 0 0 GP EUA 72 67 37 22 2 0 GP Brasil 92 61 31 32 1 1 GP Abu Dhabi 43 39 20 19 0 0 TOTAIS 1215 1108 560 423 14 11





ABANDONOS







ABANDONOS TOTAL ACID./DESP. MECANICO 2019 57 18 39 2018 81 27 54 2017 94 34 60 2016 85 30 55





* Há 79 GPs consecutivas que Hamilton não abandona por acidente. A última vez foi no GP de Espanha de 2016 quando Hamilton e Rosberg, companheiros de equipa, que bateram.





Pilotos e equipas com mais abandonos na temporada



PILOTOS Total Acid./Desp.

Mecanico Grosjean 7 1 6 Ricciardo 5 1 4 Norris 5 1 4 Sainz 4 0 4 Leclerc 3 2 1 Vettel 3 1 2 Gasly 3 1 2 Kvyat 3 1 2 Hulkenberg 3 1 2 Stroll 3 1 2 Magnussen 3 0 3 Giovinazzi 2 2 0 Russell 2 2 0 Bottas 2 1 1 Verstappen 2 1 1 Perez 2 1 1 Raikkonen 2 1 1 Kubica 2 0 2 Albon 1 0 1 Hamilton 0 0 0 ESCUDERIAS Total Aci/Desp Mecanico Haas 10 1 9 McLaren 9 1 8 Renault 8 2 6 Ferrari 6 3 3 Red Bull 5 2 3 Racing Point 5 2 3 Toro Rosso 4 1 3 Williams 4 2 2 Alta Romeo 4 3 1 Mercedes 2 1 1





* Grosjean foi o piloto que mais abandonou, 7 vezes. Ricciardo e Norris abandonaram 5 vezes. Nas equipas a Haas teve 10 abandonos, a McLaren 9, a Renault 8.





Pilotos com mais abandonos por acidente em 2019:



* 3 pilotos abandonaram mais que qualquer outro, por 2 vezes na época por despiste ou acidente. Leclerc, Giovinazzi e Russell tiveram 2 abandonos nestas circunstâncias. Ferrari e Alfa Romeo tiveram 3 abandonos neste ranking (a Ferrari viu Vettel e Leclerc abandonarem no acidente entre ambos no GP do Brasil).



Pilotos com mais abandonos por motivos mecânicos em 2019:



* Grosjean foi vítima de 6 problemas mecânicos no Haas, Ricciardo, Norris e Sainz por 4 vezes cada, não acabaram GPs por motivos mecânicos. A Haas e a McLaren não tiveram fiabilidade nos seus carros falhando por 9 e 8 vezes respectivamente.



Número de Abandonos por GP em 2019

* Mais acidentes/despistes na Alemanha (5), mais abandonos por motivos mecânicos, no Bahrain e nos Estados Unidos. O GP da Áustria não teve abandonos. Os GPs do Mónaco, França, Hungria, Japão e Abu Dhabi tiveram apenas 1 abandono na corrida.





ABANDONOS 2019 TOTAL ACI/DES MECAN. GP Austrália 3 0 3 GP Bahrain 4 0 4 GP China 3 0 3 GP Azerbaijão 4 2 2 GP Espanha 2 2 0 GP Mónaco 1 0 1 GP Canada 2 0 2 GP França 1 0 1 GP Áustria 0 0 0 GP Inglaterra 3 1 2 GP Alemanha 7 5 2 GP Hungria 1 0 1 GP Bélgica 3 2 1 GP Itália 3 0 3 GP Singapura 3 2 1 GP Rússia 5 2 3 GP Japão 1 0 1 GP México 2 0 2 GP EUA 4 0 4 GP Brasil 4 2 2 GP Abu Dhabi 1 0 1 TOTAIS 57 18 39 TOTAIS 2018 81 27 54





CAMPEONATO POR DISTÂNCIA



Se todos os pilotos tivessem partido lado a lado no arranque do 1º GP do ano em Melbourne, quem teria andado mais e vencido o campeonato na distância?

* O ano teve menos abandonos. Fiabilidade mecânica grande e o número de acidentes e despistes foi também menor.





Hamilton nunca abandonou, fez os 6384 Kms da época toda. Foi o único. O menos fiável, o que menos andou (1 acidente, 5 abandonos mecânicos foi Romain Grosjean.



* Na largada em Melbourne lado a lado, Hamilton teria cortado a meta em Abu Dhabi com 79 Kms de vantagem sobre Albon que seria o vice-campeão. Bottas chegaria em 3º lugar a 48 Kms de Albon. Dos Ferrari , Leclerc seria apenas P9 a 408 Kms do campeão. Vettel e Verstappen abandonaram tanto que seriam apenas P14 e P15 no final da época. Vettel a 466 Kms de Hamilton e Verstappen a 529 Kms.





A lista ( Nº de Kms):



1. Hamilton 6384 Kms, 2. Albon 6305, 3. Bottas 6257, 4. Gasly 6230, 5. Raikkonen 6198, 6. Stroll 6136, 7. Giovinazzi 6096, 8. Kvyat 6000, 9. Leclerc 5976, 10. Hulkenberg 5975, 11. Magnussen 5958, 12. Russell 5955, 13. Perez 5944, 14. Kubica 5931, 15. Vettel 5918, 16. Verstappen 5855, 17. Norris 5657, 18. Ricciardo 5637, 19. Sainz 5617, 20. Grosjean 5170.





VOLTAS NO COMANDO



* 6 Pilotos e 4 escuderias lideraram na temporada. Hamilton liderou por 511 voltas, Leclerc atrás com 246. Bottas comandou 185 voltas, Vettel 160 e Verstappen 156. O piloto que não das "grandes" a comandar foi Giovinazzi, 4 voltas em Singapura.





Leclerc foi o 171º piloto de sempre a liderar um GP. O 1º monegasco a fazê-lo. Estreou-se na matéria no GP do Bahrain. E termina a época com 246, o que lhe dá já o #56 no ranking de sempre.



* Giovinazzi tornou-se no 1º piloto que não pertence a Mercedes, Ferrari ou RedBull , a comandar uma corrida desde o GP Inglaterra de 2015. Foi o 1º italiano volta a liderar um GP, 10 anos depois. O 172º piloto de sempre na frente de um GP. E um AlfaRomeo voltou a liderar um GP, 36 anos depois.



* Hamilton e Vettel comandam Voltas há 13 anos consecutivos. Melhor, só Michael Schumacher com 15 anos consecutivos(92/06).



* Vettel, Lewis Hamilton e Michael Schumacher, são os únicos a liderar mais de 3000 voltas na história.



Hamilton 511, Leclerc 246, Bottas 185, Vettel 160 (em 2018 tinha liderado 345), Verstappen 170, Giovinazzi 4.



Mercedes 696 (em 2018, 504), Ferrari 437 (em 2018, 406), Red Bull 156 (em 2018, 269)







TOTAL DE VOLTAS NO ANO COM SAFETY CAR



* Safety Car: O outro carro que liderou este ano GPs foi o Safety Car. Foi usado em 70 Voltas do campeonato. (este número é estatístico, não retira volta de comando aos pilotos deste ranking que foram P1 mesmo durante a permanência do Safety Car em pista).







HAT TRICKs e GRAND CHELEMs





* Desde o GP de Inglaterra de 2017, tivemos 1 ano e meio sem Hat Trick ou Grand Chelem. Foi preciso o último GP da época, em Abu Dhabi, para assistir a um fim-de-semana perfeito de Lewis Hamilton . Fez pole, vitória e Volta Mais Rápida (Hat Trick) e acrescentou o facto de permanecer na liderança da corrida, mesmo aquando do seu pit stop (Grand Chelem). Foi o 15º Hat Trick de carreira e o seu 6º Grand Chelem. Só Schumacher fez mais Hat Tricks (22) e Jim Clark mais Grand Chelems (6). A corrida de Abu Dhabi foi também a 19ª vitória de Lewis Hamilton de ponta-a-ponta, da largada até final. Assim, igualou um record absoluto na F1, de Ayrton Senna que também venceu 19 corridas liderando de início a final.





OUTROS FACTOS E NÚMEROS:





* Desde 2007, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel venceram 136 de 248 GPs (54,8%)

* Pilotos da grelha com mais GPs feitos e sem vencer? Hulkenberg 177GPs, Perez 176, Grosjean 164, Magnussen e Sainz 102, Kvyat 93. Com o previsível abandono de Hulkenberg, em 2020 Sergio Perez passará a ser o mais veterano sem nunca ter vencido.

* 35 vezes na história, Hamilton e Vettel , repartiram a 1ª fila de grelha. Mais uma vez que o número em que Alan Prost e Ayrton Senna largaram lado a lado da 1ª fila. Este ano tal aconteceu apenas no GP do Canadá. Hamilton venceu a corrida, Vettel ficou atrás.

Os líderes deste ranking pouco abonatório são ainda Andrea de Cesaris com 208 GPs e Nick Heidfeld com 183 sem vencer.

Mark Webber venceu no 130º GP, Rubens Barrichello no 124º, Jarno Trulli no 117º, Jenson Button no 113º, Nico Rosberg no 111º, Giancarlo Fisichella no 110º, Mika Hakkinen no 96º.

* 138 GPs consecutivos em que apenas 3 escuderias venceram GPs. A Mercedes 90, Red Bull 31 e Ferrari 16. A última vitória fora destas 3 escuderias foi o GP Austrália de 2013 com Kimi Raikkonen, com a Lotus.







* 10ª época consecutiva com Hamilton a obter pelo menos 5 poles. Ayrton Senna e Michael Schumacher obtiveram 6 temporadas seguidas com esse registo.

* Hamilton venceu 11 de 21 GPs em 2019. Igual ao que fez em 2014 e 2018. Em 2004 Schumacher venceu 13/18 GPs e Vettel em 2013 venceu 13/19 GPs.





Hamilton tem agora 6 vitórias no seu GP caseiro, o GP de Inglaterra. Só um outro piloto conseguiu o mesmo feito. Alain Prost que venceu por 6 vezes o "seu" GP de França.

* Hamilton tem agora vitória em 26 circuitos diferentes. É record. Schumacher só venceu em 23 pistas, Prost em 22 e Vettel em 21.



* Hamilton iguala no final do GP AbuDhabi a marca de 33 GPs consecutivos a terminar uma corrida. É Record Ex-Equo com Nick Heidfeld, 33 GPs seguidos a terminar (China 2007 a Itália 2009) e de si mesmo (Japão 2016-França 18). Agora Hamilton leva sequência (desde Inglaterra 2018 até AbuDhabi 2019). Se no GP Austrália de 2020 terminar a corrida, será novo record absoluto.



* Pela 9ª vez na história um piloto completa 100% das voltas da temporada. Sem abandonos, faz as 1262 voltas. As 8 vezes anteriores foram: Dan Gurney 1961, Richie Ginter 1964, Michael Schumacher 2002, Nick Heidfeld 2008, Kimi Raikkonen 2012, Max Chilton 2013, Daniel Ricciardo 2016 e o próprio Lewis Hamilton 2017.



* Hamilton tem pelo menos uma vitória em cada uma das suas 13 épocas de F1





McLaren...

* Há 79 GPs consecutivas que Hamilton não abandona por acidente. Última vez foi no GP Espanha 2016 quando Hamilton e Rosberg, companheiros de equipa se colocaram ambos fora de pista.

* McLaren está sem vencer há 139 GPs (desde GP Brasil de 2012 com Button). É o seu maior registo sem vitórias. O anterior datava das temporadas de 1993 a 1997.



* 139 GPs sem a McLaren na pole position, a maior ausência desde 1994-1997

* No GP do Brasil a McLaren interrompeu um jejum de 117GPs consecutivos sem um pódio



* Pódio no GP do Brasil, com 3º lugar de Carlos Sainz foi o 1º do espanhol na F1. Foi o 100º pódio Espanhol na F1, 1º desde Alonso em 2014, na Hungria. Sainz tornou-se o 211º piloto de sempre a fazer pódio na F1.



Williams...

* Williams não vence desde o GP de Espanha de 2012 (Maldonado), há 143 GPs.

Renault...

* Nico Hülkenburg aumentou o Record de 177 GPs sem nunca ter obtido vitória. Nem sequer um pódio, também. Neste caso, um Record Absoluto.



Haas...



* Teve 2ª Volta Mais Rápida de GP em Singapura (igual à estreia em 2018 na mesma pista e também com Magnussen). 2 voltas mais rápidas na história, iguala as marcas da Eagle, Honda, Shadow, Wolf, Epperly, Toleman, BMW e Jordan.

* Vai com 83 GPs sem pódios. É a 5ª equipa de sempre, com mais GPs sem ir ao pódio. Só a ATS 89, Ensign 99, Osella 132 e a Minardi recordista, com 340 GPs sem pódios.

Alfa Romeo

* Kimi Raikkonen termina com 243 GPs concluídos na história. A apenas 1 de igualar Fernando Alonso, piloto com mais GPs concluídos. E está a 10 GPs de igualar R.Barrichello como piloto com mais GPs de sempre.

* P4 e P5 de Raikkonen e Giovinazzi no GP Brasil, foi melhor resultado conjunto da AlfaRomeo desde o GPEspanha 1951, Fangio P1 e Farina P3.

Toro Rosso...

* Pódio de Gasly no Brasil, foi o seu 1º pódio, 1º de um francês desde Grosjean/Bélgica15), foi o 210º piloto no pódio.

* Toro Rosso termina na F1 (em 2020 é AlphaTauri).