Franceses acusados de espionagem no Irão. Macron denuncia "provocação" e ameaça Teerão

Cécile Kohler e Jacques Paris foram detidos em maio 2022, durante uma viagem turística ao Irão, sob a acusação de espionagem para um país até agora nunca especificado. No entanto, o casal terá sido recentemente acusado de "espionagem para a Mossad", os serviços de inteligência israelitas, de "conspiração para derrubar o regime" e de "corrupção na Terra", segundo fontes próximas dos detidos e diplomáticas, citadas pela Agência France Presse.





Em declarações esta quinta-feira aos jornalistas, Macron considerou estas acusações uma "provocação contra a França" e uma "escolha inaceitável de agressividade".





"Eu poderia simplesmente dizer que é fantasioso, para não dizer criminoso", criticou.





O presidente francês ameaçou o Irão com "medidas de retaliação" caso mantenha a acusação de espionagem para Israel contra Cécile Kohler e Jacques Paris, sem especificar a natureza das medidas que poderiam ser aplicadas para tentar reverter o destino do casal detido em Teerão e que enfrenta a pena de morte. "A resposta não se fará esperar", advertiu Emmanuel Macron.





O chefe de Estado francês anunciou que tenciona discutir o assunto em breve com o seu homólogo iraniano, Massoud Pezeshkian, apesar de Teerão ainda não ter confirmado se as novas acusações foram apresentadas contra Cécile Kohler e Jacques Paris.

"Não faz qualquer sentido"





Anteriormente, o primeiro-ministro francês François Bayrou denunciou "uma loucura" em reação às acusações que ameaçam os dois franceses detidos à pena de morte.

"Vocês percebem a loucura de tudo isto! São sindicalistas professores que estão em viagem no Irão e que ficaram comovidos com o destino daqueles que se manifestam pelos direitos das mulheres", indignou-se François Bayrou no canal BFMTV.





"E acusam-nos de espionagem a favor de Israel. Não faz qualquer sentido", acrescentou.







A professora de letras de 40 anos, Cécile Kohler, e o seu companheiro de 72 anos, Jacques Paris, foram detidos a 7 de maio de 2022, no último dia de uma viagem turística ao Irão e são agora alvo de três acusações, cada uma delas passível de pena de morte.