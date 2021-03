Futebolista Nuno Santos já treinou "integrado" no Sporting

O extremo, opção regular do treinador Rúben Amorim, falhou apenas a receção do Sporting ao Vitória de Guimarães, em 20 de março, seguindo-se depois uma pausa nas competições internas, devido aos compromissos das seleções.



Nuno Santos, de 26 anos, foi titular em 18 jogos da I Liga e suplente utilizado nos restantes cinco jogos, numa competição em que tem seis golos marcados.



O treino de hoje em Alcochete seguiu-se a dois dias de folga concedidos ao plantel, e decorreu sem que o treinador Rúben Amorim pudesse contar ainda com os jogadores que estiveram nas seleções.



O Sporting, líder do campeonato, volta a treinar na quinta-feira, a partir das 10h00, em nova sessão de preparação para a visita de segunda-feira ao Moreirense, oitavo classificado, em jogo da 25.ª jornada com início marcado para as 21h00.