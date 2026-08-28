Gonçalo Ramos marca na vitória do AC Milan sobre o Venezia

Os golos surgiram apenas na segunda parte. O avançado português Gonçalo Ramos inaugurou o marcador aos 69 minutos e um autogolo de Redouane Halhal, aos 89, fixou o resultado final.



Com este triunfo, o AC Milan isola-se temporariamente no topo da classificação com seis pontos, enquanto o Venezia continua sem pontuar.



A partida marcou a estreia oficial do treinador português Ruben Amorim perante os adeptos rossoneri, num dia marcado também por uma homenagem à lenda do clube, Franco Baresi.

