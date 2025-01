Guerra na Ucrânia vai terminar se preço do petróleo cair, diz Trump. Preocupação com o conflito ou em baixar a inflação nos EUA?

Donald Trump referia-se às exportações de hidrocarbonetos a preços elevados, que têm alimentado a economia e o esforço de guerra russos em quase três anos.Foi através de Davos que Trump regressou aos grandes palcos internacionais, na primeira intervenção desde que voltou à Casa Branca., e disse ter ficado desapontado por não terem ainda reduzido os preços do petróleo, para pressionarem Moscovo a pôr fim ao conflito: "Já o deviam ter feito há muito tempo. São, de facto, muito responsáveis, até certo ponto, pelo que está a acontecer".O republicano avisou que vai conversar com Riade e com a OPEP para fazerem descer os preços do petróleo.Mas está o presidente dos Estados Unidos preocupado, sobretudo, com o fim da guerra na Europa?À Antena 1, o especialista em Economia Internacional lembra que "as notícias que vêm em relação ao controlo da inflação nos Estados Unidos são extremamente preocupantes, porque, ao contrário do que se está a passar na União Europeia, as pressões inflacionistas não estão a descer".O docente da Universidade de Évora aponta, ainda assim, que". Tendência para manter? É preciso aguardar. "O mercado do petróleo é bastante volátil, reage muito no imediato a declarações bombásticas como esta, mas quando as coisas acalmarem, veremos se há condições para o preço do petróleo cair de forma sustentável", afirma José Manuel Martins Caetano, lembrando que "a Arábia Saudita, a OPEP e a Rússia ao reduzirem, muitas vezes, as suas quotas de produção, não querem deixar cair os preços". Ou seja, trata-se de uma realidade a acompanhar com alguma cautela, conclui.

Milei aquece Davos em defesa de um dos maiores apoiantes de Trump

O presidente da Argentina, Javier Milei, saiu, por sua vez, em defesa de Elon Musk, acusado de ter feito uma saudação nazi após a posse de Donald Trump, afirmando que o bilionário foi "vilipendiado pelo" por "um gesto inocente"."Já não me sinto sozinho porque, ao longo deste ano, pude encontrar companheiros nesta luta pelas ideias da liberdade em todos os cantos do planeta, desde o maravilhoso Elon Musk à feroz dama italiana, a minha querida amiga Giorgia Meloni, desde Nayib Bukele, em Salvador, a Viktor Orbán, na Hungria, desde Benjamin Netanyahu, em Israel, a Donald Trump, nos Estados Unidos", declarou.O setor agrícola tem insistido num desagravamento fiscal que, segundo os grandes produtores, se encontra numa situação "crítica" devido à seca e aos baixos preços das colheitas. E o ministro argentino da Economia, Luis Caputo, disse que os impostos sobre a exportação de soja e subprodutos vão ser reduzidos a partir de segunda-feira e até junho.Para José Manuel Martins Caetano, é preciso analisar o anúncio com prudência, porque