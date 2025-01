Preocupações de Putin com economia russa crescem após ameaça de sanções de Trump

A economia russa, impulsionada pelas exportações de petróleo e gás, cresceu de forma robusta nos últimos dois anos, apesar das múltiplas sanções ocidentais impostas após a invasão da Ucrânia em 2022.No entanto,, prejudicada pelas despesas militares recorde.Segundo as fontes da Reuters, estas dificuldades domésticas estão a contribuir para a opinião de uma parte da elite russa de que é desejável uma solução negociada para a guerra.

O Kremlin não respondeu, até ao momento, aos pedidos da Reuters para comentar a visão de Putin sobre a economia e as negociações com a Ucrânia.

As preocupações no Kremlin terão aumentado ainda mais depois de, na quarta-feira, o presidente norte-americano, Donald Trump, ter ameaçado com sanções contra a Rússia caso esta não chegue rapidamente a um acordo de cessar-fogo na Ucrânia. "Está na hora de chegar a um acordo", escreveu na sua rede social, a Truth Social."Não quero fazer mal à Rússia.sobre tudo o que a Rússia vende aos Estados Unidos", avisou.“Posto isto, vou fazer um grande favor à Rússia, cuja economia está em colapso, e ao presidente Putin. É preciso resolver isto agora e parar com esta guerra ridícula”.Trump, que voltou à Casa Branca na segunda-feira, prometeu ainda enquanto candidato presidencial resolver rapidamente o conflito na Ucrânia, o maior da Europa desde a Segunda Guerra Mundial.Poucos dias antes da posse de Trump,, atingindo as receitas de petróleo e gás da Rússia. De acordo com o conselheiro de segurança nacional de Biden, Jake Sullivan, esta ação dá a Trump uma vantagem em qualquer futura negociação.

Putin terá repreendido empresários

Segundo uma das fontes, Putin acredita que os principais objetivos da guerra já foram alcançados, nomeadamente o controlo da área que liga a Rússia continental à Crimeia e o enfraquecimento das Forças Armadas da Ucrânia.Esta fonte próxima do Kremlin adiantou ainda que, como o impacto da elevada taxa de juro nas empresas e na indústria não militares.Duas das outras fontes contaram que a frustração de Putin foi evidente numa reunião do Kremlin com líderes empresariais na noite de 16 de dezembro, quando repreendeu os responsáveis económicos presentes.Na quarta-feira, Putin disse em comentários televisivos que tinha discutido recentemente com os líderes empresariais os riscos de uma diminuição da atividade de crédito para o crescimento a longo prazo, numa aparente referência à reunião de dezembro.

Presidente russo reconheceu problemas

Até há pouco tempo,. Vladimir Putin chegou mesmo a elogiar os responsáveis económicos e as empresas por terem contornado as sanções ocidentais mais rigorosas alguma vez impostas àquela que considerou uma grande economia.Após uma contração em 2022, o PIB da Rússia cresceu mais rapidamente do que os da União Europeia e Estados Unidos em 2023 e 2024. Este ano, porém,, embora o Governo projete perspetivas ligeiramente mais otimistas.A inflação aproximou-se recentemente dos dois dígitos, apesar de o banco central ter aumentado a taxa de juro de referência para 21 por cento em outubro.", reconheceu Putin numa conferência de imprensa em dezembro. "O Governo e o banco central têm a tarefa de reduzir o ritmo", acrescentou.

c/ agências