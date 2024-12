Guiné Conacri. Dezenas de mortos em confrontos durante jogo de futebol

Os desacatos começaram quando vários adeptos da equipa da casa invadiram o relvado, insatisfeitos com a arbitragem do encontro, e acabaram por ser apedrejados por seguidores da formação visitante.



As forças de segurança responderam com gás lacrimogéneo e o pânico instalou-se.



Vários confrontos resultaram em dezenas de mortos e feridos, entre os quais crianças.



De acordo com a imprensa local, este era um jogo dedicado ao chefe da Junta Militar, Mamadi Doumbouya, que chegou ao poder após um golpe de Estado que liderou em setembro de 2021.