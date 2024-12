Homem executado no estado norte-americano do Missouri

Esta foi a 23.ª execução no país desde o início do ano, todas por injeção letal, exceto três por inalação de nitrogénio no Alabama (sudeste), um método controverso, e a quarta no Missouri.

Christopher Collings, de 49 anos, foi condenado à morte em 2012 pela violação e homicídio de Rowan Ford, a enteada de 9 anos de um amigo, que raptou, violou e estrangulou ao perceber que tinha sido reconhecido, de acordo com os documentos do tribunal.

Deitou o corpo num buraco, onde foi encontrado alguns dias mais tarde.

Os advogados de Christopher Collings esgotaram todas as vias legais, tendo o Supremo Tribunal dos EUA rejeitado o pedido de suspensão da execução na segunda-feira.

O governador republicano do Missouri, Mike Parson, rejeitou na segunda-feira os últimos apelos para clemência.

A pena de morte foi abolida em 23 dos 50 estados norte-americanos. Seis outros (Arizona, Califórnia, Ohio, Oregon, Pensilvânia e Tennessee) estão a observar uma moratória sobre as execuções por decisão do governador.