I Liga. Benfica e FC Porto disputam liderança palmo a palmo

Com as duas equipas com os mesmos 64 pontos na liderança da prova, o Benfica é o primeiro a entrar em campo, pelas 19h15, no Estádio da Luz, em Lisboa, para receber os açorianos do Santa Clara, numa partida que será arbitrada por João Pinheiro.

Depois de quatro empates consecutivos, os encarnados regressaram às vitórias na jornada passada, com um triunfo por 2-1 na visita ao Rio Ave, enquanto o Santa Clara não perde há quatro jogos (três empates e uma vitória) e está em nono lugar, com 35 pontos.





A equipa da Luz já sabe que não conta com os lesionados de longa duração Jardel e Grimaldo. Em contrapartida regressa André Almeida após cumprir um jogo de castigo.







Mais tarde, pelas 21h15, é a vez de o FC Porto entrar em campo no dérbi da cidade Invicta frente ao Boavista, no Estádio do Dragão, arbitrado por Artur Soares Dias.





Na equipa azul e branca registam-se as de Nakajima, Marcano e Zé Luís, os dois últimos por lesão. Por outro lado Alexa Telles regressa após castigo.







Os "dragões", que na última jornada empataram na visita ao lanterna-vermelha Desportivo das Aves (0-0), vão procurar regressar às vitórias frente a um Boavista que vem de dois triunfos consecutivos, com Sporting de Braga e Vitória de Setúbal.O Benfica divide a liderança do campeonato com o FC Porto, por ter melhor diferença de golos - fator de desempate usado até à penúltima jornada -, mas, no fim da prova, em caso de igualdade pontual, os "dragões" prevalecem, face à vantagem no confronto direto (2-0 na Luz e 3-2 no Dragão).





Outro jogo







No outro jogo do dia, o Vitória de Setúbal, que não vence há nove jogos e está em 12.º, com 30 pontos, vai receber o Rio Ave, que é sexto, com 41 pontos, e está na luta por um lugar nas competições europeias.Na abertura da jornada, no domingo, o Gil Vicente derrotou o lanterna-vermelha Desportivo das Aves, por 3-0, enquanto, na segunda-feira, o Portimonense venceu na receção ao Marítimo por 3-2.Gil Vicente – Desportivo das Aves, 3-0Portimonense – Marítimo, 3-2Vitória de Setúbal – Rio Ave, 19h00Benfica – Santa Clara, 19h15FC Porto – Boavista, 21h15Tondela – Paços de Ferreira, 19h00Moreirense – Famalicão, 21h15Sporting de Braga – Vitória de Guimarães, 21h00

Belenenses SAD – Sporting, 19h15 (Cidade do Futebol)