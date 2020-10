Internacional português Edinho operado a fratura da tíbia e perónio

O avançado do clube da II Liga portuguesa foi assistido no Hospital de Santo André, em Leiria, mas vai ser transferido para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, onde será novamente observado e submetido à intervenção cirúrgica.



Edinho lesionou-se aos 76 minutos do encontro da 2.ª eliminatória da Taça de Portugal, que o Cova da Piedade venceu, por 4-1, no terreno do GRAP Pousos, no momento em que tentava marcar o seu terceiro golo no desafio, na recarga a uma grande penalidade que o próprio cobrou.