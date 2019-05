Irão aponta o dedo a provocações genocidas de Trump e pede respeito

RTP20 Mai, 2019, 17:22 / atualizado em 20 Mai, 2019, 20:13 | Mundo

“Donald Trump espera alcançar o que Alexandre, Genghis e outros agressores não conseguiram”, lançou Javad Zarif num tweet.





Goaded by #B_Team, @realdonaldTrump hopes to achieve what Alexander, Genghis & other aggressors failed to do. Iranians have stood tall for millennia while aggressors all gone. #EconomicTerrorism & genocidal taunts won't "end Iran". #NeverThreatenAnIranian. Try respect—it works! — Javad Zarif (@JZarif) 20 de maio de 2019

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de maio de 2019

Escalada de tensão

“Os iranianos têm-se mantido de pé durante milénios enquanto os agressores foram desaparecendo.”, acrescentou.No domingo, o presidente norte-americano tinha, através da mesma rede social, alertado quedesse país. “Nunca mais voltem a ameaçar os Estados Unidos!”, comandou.foi publicado horas depois de um foguete ter caído perto da embaixada dos Estados Unidos em Bagdade, a capital iraquiana. De acordo com um porta-voz das forças militares do Iraque, o foguete terá sido lançado a partir de uma área ocupada por milícias xiitas apoiadas pelo Irão.As declarações de Trump chegam num período de tensão entre os dois países que atingiu o seu pico no início de maio, quandoJohn Bolton, conselheiro para a Segurança Nacional dos Estados Unidos, declarou na altura que a Administração Trump agiu “em resposta a uma série de indicações e avisos preocupantes”.Poucos dias depois,, sendo que um destes se preparava para transportar petróleo a clientes norte-americanos. Os EUA tinham já alertado que o Irão poderia ter como alvo navios comerciais e infraestruturas petrolíferas na região.A tensão entre as duas potências começou no ano passado, quando Donald Trump se retirou unilateralmente do acordo nuclear negociado em 2015 com o Irão e outros países.A 8 de maio foi a vez de o Irão anunciar a retirada parcial desse acordo, com o presidente do país, Hassan Rouhani, a ameaçar retomar o enriquecimento de urânio caso os restantes signatários do acordo nuclear de 2015 não cumprissem, dentro de 60 dias, a promessa de proteger os setores petrolífero e bancário do país do Médio Oriente.