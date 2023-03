Irão. Encontradas partículas com urânio enriquecido perto do valor necessário à produção de armas nucleares

Os dados constam num relatório confidencial da Agência Internacional de Energia Atómica a que várias agências internacionais e meios de comunicação social tiveram acesso, nomeadamente a Reuters, agência France Presse e CNN.A agência da ONU detetou

O acordo final, firmado em 2015, estabelecia ainda um limite de 300 quilogramas ao stock de material físsil pouco enriquecido (low-enriched uranium – LEU) em 3.67 por cento para os 15 anos seguintes.

As partículas de urânio altamente enriquecido (– HEU) foram encontradas nas instalações nucleares de Fordow, perto da cidade de Qom.De acordo com os dados da Agência Internacional de Energia Atómica, o Irão tinha em junho de 2022 um stock de 7.537 quilogramas de urânio com baixos níveis de enriquecimento. Desde esse último relatório trimestral, o Irão passou de 25.2 quilogramas para 87.5 quilogramas no stock de urânio enriquecido a 60 por cento.Estes números contrastam com os que eram apresentados há apenas alguns anos:

Diretor-geral da AIEA viaja até ao Irão

Já esta quarta-feira, a agência iraniana Fars adiantou queNesta deslocação, o responsável deverá reunir-se com o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, no próximo sábado.De acordo com um diplomata europeu citado pela agência France Presse,O responsável da agência sediada em Viena tinha alertado no início do ano quese assim quiser. Por outro lado, os Estados Unidos mantêm a crença de que Teerão não está à procura de desenvolver armas nucleares.“Pelo que sabemos, não acreditamos que o Líder Supremo do Irão tenha tomado a decisão de retomar o programa de armamento que julgamos ter suspendido ou interrompido no final de 2003”, indicou recentemente o diretor da CIA, William Burns, em declarações à CBS.No entanto, Colin Kahl, subsecretário norte-americano de Defesa na Administração Biden que esteve envolvido nas negociações do acordo de 2015, destaca em declarações à CNN que a evolução das capacidades nucleares do Irão desde 2018, ano em que Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo.Se na altura o Irão poderia demorar “cerca de 12 meses” para obter o material físsil suficiente para uma bomba nuclear, alertou o responsável.

Neste contexto, o governo de Israel - um dos principais inimigos regionais e considerado o único detentor de armas nucleares no Médio Oriente - tem lançado várias ameaças de ações militares contra Teerão. De visita à Alemanha na terça-feira, o ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, Eli Cohen, sublinhou que há duas formas de lidar com a República Islâmica: a denúncia junto do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com a restituição das sanções internacionais, e mantendo “uma opção militar credível em cima da mesa”.



As negociações para salvar o acordo de 2015, conhecido formalmente como Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), estão congeladas desde o verão de 2022. O entendimento, que previa o levantamento de sanções em troca do controlo e vigilância das atividades nucleares de Teerão, deteriorou-se após a retirada unilateral por parte dos Estados Unidos em maio de 2018.



Na altura, os restantes signatários, incluindo a União Europeia, Rússia e China, persistiram no entendimento com o Irão, mas o país foi deixando de cumprir com os parâmetros e compromissos assumidos, argumentando que muitas das sanções internacionais levantadas por ocasião do acordo tinham sido repostas na prática com a saída dos norte-americanos.



Mais recentemente, a situação política interna no Irão, com os protestos que se intensificaram nos últimos meses, e o contexto internacional, sobretudo desde o início da invasão russa da Ucrânia, têm dificultado o diálogo entre as partes envolvidas.