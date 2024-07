O secretário-Geral da NATO garante que os aliados continuam a apoiar a Ucrânia no "caminho irreversível" para fazer parte da Aliança.

Neste primeiro dia de cimeira, que decorre nos Estados-Unidos, os chefes de Estado e de governo comprometeram-se a dedicar pelo menos 40 mil milhões de euros para apoiar o país perante a invasão Russa.



Em conferência de imprensa, Jens Stoltenberg disse ainda que os membros da NATO estão preocupados não só com a reaproximação entre a Rússia e a China, mas também com o apoio de Pequim no conflito.



Sobre a adesão da Ucrânia à Aliança, Stoltenberg considera que é apenas uma questão de tempo