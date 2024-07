Emanuel Macron explica que a ideia é não criar confusão durante os Jogos Olímpicos, que este ano se realizam em França.



As declarações do presidente francês foram feitas no dia em que a Nova Frente Popular, que venceu as eleições, anunciou o nome de Lucie Castet como candidata a primeira ministra de França, como nos conta o correspondente da Antena 1, José Manuel Rosendo.