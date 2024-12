Keir Starmer e António Costa discutem crises mundiais

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, reúne-se em Londres com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, para discutir as atuais crises internacionais, nomeadamente na Ucrânia, no Médio Oriente e as relações com os Estados Unidos.

O encontro será o primeiro entre os dois desde que o ex-primeiro-ministro português assumiu as atuais funções, no início deste mês.



Segundo fontes europeias, a reunião vai possibilitar a Costa e Starmer falarem pela primeira vez de forma informal sobre "os atuais desafios geopolíticos, em especial a Ucrânia, as relações transatlânticas e a situação no Médio Oriente".



O encontro será também uma oportunidade para reiterar posições comuns da União Europeia (UE) e do Reino Unido em questões como o apoio à Ucrânia.



Na conversa dos dois líderes também deverá ser abordada a realização no primeiro semestre de 2025 de uma primeira cimeira UE-Reino Unido, iniciativa referida durante um encontro em outubro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



Esta cimeira, a primeira desde o "Brexit" (como ficou conhecido o processo da saída britânica da UE), pretende reaproximar Bruxelas e Londres depois de alguns anos de relações tensas, algo que o novo governo trabalhista tem vindo a procurar.