Liga dos Campeões. Benfica enfrenta Feyenoord ou Fenerbahçe caso vença o Nice

Caso ultrapasse o Nice na terceira pré-eliminatória, a equipa de Bruno Lage pode defrontar o Feyenoord, onde joga o português Gonçalo Borges, ou o Fenerbahçe de José Mourinho.





A primeira mão destes encontros conhecidos no sorteio que decorreu em Nyon é a 19 e 20 de agosto.





Já esta quarta-feira, os encarnados deslocam-se ao reduto do Nice, na primeira mão da terceira eliminatória no acesso à Liga dos Campeões.



A segunda mão acontece na próxima semana, a 12 de agosto, no Estádio da Luz.