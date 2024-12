Macron anuncia nome do novo primeiro-ministro de França

O presidente francês, Emmanuel Macron, dá a conhecer o nome do novo primeiro-ministro de França, cerca de 10 dias depois de uma moção de censura de contornos históricos que ditou a demissão do chefe de governo conservador Michel Barnier.

O novo primeiro-ministro terá a difícil tarefa de permanecer mais tempo na chefia do executivo do que Barnier, que só esteve em funções durante três meses, e de aprovar um Orçamento do Estado, num cenário político fortemente fragmentado e numa situação financeira turbulenta para o país.



Macron, cujo índice de confiança ao nível da opinião pública é de apenas 21% segundo as últimas sondagens, tinha inicialmente prometido nomear um novo chefe de governo o mais tardar na quinta-feira. Uma promessa que tinha assumido esta semana durante uma reunião com líderes partidários.



Estes contactos, que excluíram a esquerda radical França Insubmissa e a extrema-direita União Nacional, tentaram abrir o caminho para a nomeação de um primeiro-ministro mais consensual e possivelmente inume a novas censuras.



Será o quarto primeiro-ministro a assumir funções em França este ano, após Elisabeth Borne (que pediu demissão em janeiro), Gabriel Attal (até ao início de setembro) e Michel Barnier, que assumiu o cargo após mais de dois meses de negociações na sequência das eleições legislativas antecipadas de julho.