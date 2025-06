Miguel Oliveira foi 13.º na corrida sprint do GP de Itália de MotoGP

Oliveira, que arrancou do 17.º lugar da grelha, cortou a meta após as 11 voltas previstas a 13,916 segundos do vencedor, com o espanhol Alex Márquez (Ducati) em segundo lugar, a 1,441 segundos, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 2,561.



Esta foi a oitava vitória em nove corridas disputadas sprint esta temporada conseguida pelo piloto catalão, que largou da pole position pela 100.ª vez na carreira e logo com um novo recorde ao circuito italiano de Mugello.



Contudo, um problema com o sistema de controlo de partida fez Márquez descer do primeiro ao oitavo lugar ainda antes da primeira curva.



O seis vezes campeão mundial encetou, então, uma recuperação que o levou novamente à liderança na quarta volta.



Daí até final não voltou a ser incomodado.



“Não sei bem o que se passou. O controlo de largada soltou-se e voltei a ligá-lo e perdi algumas posições”, explicou.



Alex Márquez explicou que, no início, atacou “em demasia” e deu “cabo dos pneus”, acabando por não conseguir lutar com o irmão pela vitória.



Francesco Bagnaia, a jogar em casa, esperava “dar mais a este público”



Já Miguel Oliveira, que largou do 17.º lugar, fez uma corrida em crescendo, chegando ao 13.º, aproveitando ainda as quedas de Johann Zarco (Honda) e Brad Binder (KTM) logo na primeira curva e de Pedro Acosta (KTM) já a meio da corrida.



Oliveira foi mesmo o único piloto da Yamaha a ganhar posições. O francês Fábio Quartararo (Yamaha), que largou do quarto lugar, terminou em 10.º. Jack Miller (Yamaha), companheiro de Miguel Oliveira na Pramac, foi 15.º e Alex Rins (Yamaha) 17.º.



Com estes resultados, Marc Márquez cimentou a liderança, com 245 pontos. O irmão Alex é segundo, com 210 enquanto Francesco Bagnaia está já a 98 pontos do líder.



Miguel Oliveira mantém os três pontos com que partiu para esta jornada.



Domingo disputa-se a corrida principal.