Milhares marcham em Berlim pelo fim do regime dos ayatollahs no Irão





Segundo uma contagem atualizada da polícia alemã, junto às Portas de Brandeburgo juantaram-se cerca de 10.000 pessoas, em resposta à convocatória do Conselho Nacional da Resistência do Irão. O Conselho é o braço político do grupo de oposição exilado Mujahedin do Povo do Irão (PMOI ou MEK), considerado uma organização "terrorista" por Teerão.





Percorreu a grande avenida de Berlim, Unter den Linden (Sob as Tílias), com os participantes a agitarem bandeiras com listas horizontais verdes, brancas e vermelhas e um emblema de um leão e um sol, imagem correspondente à antiga bandeira do país dob os Pahlavi, bem como bandeiras israelitas, americanas e alemãs.

Apelo aos líderes mundiais

No mesmo comício, Samin Sabet, de 40 anos, funcionária de um hotel em Heidelberg (sudoeste da Alemanha), que chegou à Alemanha com um ano de idade, pediu eleições livres no Irão: "não queremos mais uma ditadura nem uma monarquia", disse à AFP.

Iraj Abedini, um psicólogo de 61 anos que viajou de autocarro, desde Gotemburgo, na Suécia, e que chegou a Berlim sexta-feira, disse à AFP que participava na manifestação para "apoiar o povo iraniano".





O iraniano que deixou o seu país há 40 anos, afirmou "ter perdido dois sobrinhos durante as manifestações de Janeiro", em Isfahan (centro do Irão).

Segundo disse, as negociações entre o Irão e os Estados Unidos, que decorreram no dia anterior em Omã, "não levarão a lado nenhum".





"O regime iraniano está a tentar usar as negociações para se manter no poder. E o governo norte-americano, que tem outros planos, não está a apoiar o povo iraniano", afirmou.





, com o objetivo de derrubar a República Islâmica e apelar a eleições livres.Outra manifestação, desta vez organizada pelos apoiantes de Reza Pahlavi, filho do Xá que vive exilado, juntou 1600 pessoas, segundo a polícia.No comício em frente às Portas de Brandemburgo, muitos manifestantes usaram, distribuídos gratuitamente pelos organizadores.No seu discurso à multidão, a líder da Organização Mujahedin do Povo do Irão (PMOI), Maryam Rajavi, apelou aos líderes mundiais para que atendessem ao clamor do povo iraniano pela liberdade.