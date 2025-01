Moçambique. Presidente eleito apela à paz e colaboração do parlamento

, de forma que”, afirmou Daniel Chapo, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, em Maputo, antes do início da cerimónia de investidura.“Espero uma excelente colaboração [com o novo parlamento]. Como sabe muito bem. Daí que é muito importante haver um debate aberto, franco ao nível deste órgão”, afirmou ainda o Presidente eleito., Moçambique, e em função disso se possa realmente criar condições para acontecer um ato como este que está a acontecer hoje”.

Renamo e MDM ausentes da tomada de posse

Os partidos Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) e Movimento Democrático de Moçambique (MDM), forças da oposição, cumpriram e não estiveram presentes na cerimónia de tomada de posse dos deputados parlamentares eleitos em 9 de outubro."O partido Renamo entende que esta cerimónia está desprovida de qualquer valor solene e por isso constitui um ultraje social e desrespeito à vontade dos moçambicanos, pelo que não fará parte desta tomada de posse", afirmou no domingo o porta-voz do até agora maior partido da oposição, Marcial Macome, à margem da reunião da comissão política nacional da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo).

Os 250 deputados eleitos à X Legislatura da Assembleia da República - 28 da Renamo, contra 60 atualmente - foram convocados para tomar posse esta segunda-feira, na sede do parlamento, em Maputo, numa cerimónia solene a ser dirigida pelo Presidente da República cessante, Filipe Nyusi.

Também os oito deputados eleitos pelo Movimento Democrático de Moçambique (MDM) – seis na legislatura que chega agora ao fim - não vão participar na tomada de posse, disse no domingo à agência Lusa o presidente do ainda terceiro maior partido, Lutero Simango., com várias barricadas colocadas por polícias e militares, horas antes da tomada de posse dos deputados eleitos à X legislatura.Da agenda da convocatória da sessão solene desta segunda-feira constava ainda a eleição do presidente da Assembleia da República para a nova legislatura, cargo atualmente ocupado por Esperança Bias.A ex-ministra do Trabalho Margarida Talapa, da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder e que mantém a maioria no parlamento), foi eleita pelos deputados para o cargo de presidente da Assembleia da República.

Podemos diz que é “soberano” face à tomada de posse dos deputados

O presidente do Partido Otimista pelo Desenvolvimento de Moçambique (Podemos) afirmou esta segunda-feira que se “conformou” com os resultados proclamados pelo Conselho Constitucional, indicando que o partido é “soberano” face à decisão da tomada de posse dos seus deputados.”, disse o presidente do Podemos, Albino Forquilha, em declarações à comunicação social à entrada do parlamento moçambicano para testemunhar a tomada de posse dos deputados do seu partido.Forquilha disse ainda à comunicação social que ao tomar posse, os membros do seu partido passarão a lutar pela “justiça eleitoral” dentro das instituições legais.. A luta passa para outra etapa que é discutir os assuntos no parlamento, por isso achamos que é importante tomar posse”, declarou Albino Forquilha, indicando que os deputados do seu partido vão introduzir uma “nova cultura” de ser e estar no parlamento.

Dois meses e meio de tensão



O processo em torno das eleições gerais ficou marcado nos últimos dois meses e meio por tensões sociais, manifestações e paralisações contestando os resultados que já provocaram quase 300 mortos e mais de 600 baleados.

Venâncio Mondlane apresentou-se sozinho nas eleições presidenciais, apoiado pelo partido Podemos. Segundo a sua própria contagem, obteve 53 por cento dos votos nas eleições presidenciais e é o “presidente eleito do povo moçambicano”.

Venancio”, como é conhecido nas ruas, não desiste, apelando a uma mobilização “pacífica” para rejeitar, uma vez mais, os resultados eleitorais que considera estarem enviesados por instituições eleitorais e judiciais demasiado próximas do governo.Venâncio Mondlane, antigo deputado e comentador televisivo de 50 anos, regressou a Moçambique na quinta-feira, após dois meses e meio de exílio, para um local não revelado, por temer pela sua segurança na sequência do assassinato de dois dos seus familiares em outubro.Milhares de apoiantes festejaram o seu regresso na capital, Maputo, mas estas manifestações de alegria rapidamente se transformaram em confrontos com a polícia de choque, deixando várias pessoas mortas.



Desde outubro, a violência pós-eleitoral - que evoluiu para um protesto mais generalizado contra o poder e a disfunção do Estado neste país pobre e altamente desigual - causou cerca de 300 mortos, segundo uma ONG moçambicana.

A agitação está a pesar na economia, perturbando o comércio com a vizinha África do Sul e afetando o abastecimento de petróleo, os transportes e a indústria.De segunda a quarta-feira, “estes três dias são importantes para decidir o que o povo quer para o seu futuro”, afirmou Venâncio Mondlane, que tem muitos seguidores nas redes sociais, no final do dia de sábado.“Temos de declarar uma greve nacional” e ‘paralisar as atividades durante estes três dias’.

Quando chegou ao aeroporto de Maputo, na quinta-feira, vestindo um fato elegante, óculos escuros e um colar de flores brancas ao pescoço, disse estar pronto para o diálogo com as autoridades.



Chissano reconhece que há "muitas coisas que não estão bem" no país

O ex-Presidente de Moçambique Joaquim Chissano reconheceu que "há muitas coisas que não estão bem" no país, indicando que o parlamento moçambicano deve contribuir na busca de soluções para pôr fim à crise pós-eleitoral.



“Penso que há muita coisa a discutir, há muitas coisas que não estão bem no país, todos sabemos disso, então é preciso encontrar formas de encontrar soluções. Todo o debate deve ser à busca de soluções, recriminação, não recriminação são táticas, mas buscar soluções”, disse Chissano, em declarações à comunicação social à margem da tomada de posse dos 250 deputados parlamentares.



Em declarações à imprensa, Joaquim Chissano disse que caberá ao parlamento debater os acordos políticos para a sua transformação em leis na busca da pacificação do país.



“Sempre discutir para encontrar as melhores soluções, melhores leis que possam ser bem executadas por instituições que o mesmo deve contribuir para que sejam criadas instituições credíveis, para que todos estejamos unidos”, disse Chissano.







c/agências