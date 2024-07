Modi quer discutir com Putin situação de indianos recrutados para Exército russo

O anúncio foi hoje feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Índia, Vinay Kwarta, que indicou que tudo fará para garantir que cerca de 40 cidadãos indianos que participaram de alguma forma na invasão da Ucrânia pelo lado russo regressem a casa, segundo o jornal The Indian Express.

Nos últimos meses, as autoridades indianas têm apelado à Rússia para rescindirem os contratos de vários dos seus cidadãos que foram recrutados pelo Exército russo para realizar "trabalho de apoio", embora pelo menos quatro deles tenham morrido em combate.

Em maio, quatro pessoas foram detidas na Índia por participarem numa alegada rede de tráfico de seres humanos que facilitava este tipo de contratação.

Além da Índia, cidadãos de outros países juntaram-se ao serviço das forças de segurança e de defesa russas e ucranianas.

O Nepal, onde também foram realizadas detenções no quadro do recrutamento para a guerra, deixou de emitir licenças de trabalho aos seus cidadãos para a Rússia e Ucrânia, depois de pelo menos dez soldados terem sido mortos em combate, no decurso da invasão russa iniciada em fevereiro de 2022.