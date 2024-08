"Não ataquem uma central nuclear". O apelo do diretor da AIEA em visita a Kursk

"No fim de contas, de novo, e isto pode parecer bom senso e simples: não ataquem uma central nuclear, de forma nenhuma", lembrou o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).





Grossi tem repetido avisos para o perigo de combates igualmente em torno da central nuclear ucraniana de Zaporijhia, em Energodar, sob controlo russo desde março de 2022 e que sofreu um incêndio no início de agosto. Zaporijhia é a maior central atómica da Europa e Kiev e Moscovo trocaram acusações sobre a origem das chamas.







O avanço ucraniano em território russo iniciado há três semanas, duplicou entretanto a eventualidade de um desastre nuclear na região.

Para aferir as condições do complexo de Kurchatov e chamar a atenção global para o perigo, Rafael Grossi fez por isso questão de inspecionar o reator e a sala de controlo da central russa localizada a cerca de 70 quilómetros da fronteira com a Ucrânia. Encontrou tudo a funcionar em "condições muito próximas da normalidade".

O maior fator de risco é a guerra que se trava a menos de 50 quilómetros da central atómica, referiu o especialista de origem argentina, lembrando que a central está em funcionamento e que o reator está muito exposto a um possível ataque, sendo por isso o risco de um "incidente nuclear" ainda mais significativo.





Torna-se por isso crucial que ambas as partes adotem especiais medidas de contenção preventivas.

Riscos específicos

Kurchatov, identificado como central atómica do tipo RBMK,"Isto quer dizer que o núcleo do reator que contém o material nuclear está protegido apenas por um telhado normal. Isso faz com com que esteja extremamente exposto e torna-o frágil, por exemplo, a um impacto de artilharia, ou um de um drone ou de um míssil", explicou."Isto é muito, muito importante.", apontou o argentino em declarações à imprensa internacional, no final da sua visita guiada pelas autoridades russas.O risco é também acrescido pelo fato da central de Kursk estar em funcionamento, referiu Grossi. "em termos de uma eventual ação contra ela".Neste caso, "a temperatura é muito mais elevada e em caso de impacto ou algo que a possa afetar, poderiam surgir consequências graves", explicou aos jornalistas, concluindo que "pensamos ser muito grave que uma central desta tipologia esteja tão próxima de uma frente de guerra".

Manter o diálogo

Kurchatov terá já sofrido com o impacto de drones, cujos destroços foram mostrados ao responsável. "Fui informado sobre o impacto e mostraram-me os restos dos drones e sinais do impacto que tiveram", revelou o diretor da AIEA, sem apontar o dedo. A agência informou na passada quinta-feira que foram encontrados fragmentos de um `drone` a cerca de cem metros do armazém de combustível nuclear usado pela central, sem especificar a origem da aeronave.



, cenário do pior desastre nuclear civil de sempre em tempo de paz, em 1986.Grossi, que lidera a AIEA desde 2019, reconheceu que seria um exagero comparar Kurchatov com Chernobyl, "mas este é o mesmo tipo de reator e não tem uma proteção específica. E isto é muito, muito importante".O diretor da agência das Nações Unidas para a Energia Atómica sublinhou que "o facto de termos atividade militar a poucos quilómetros torna isto imediatamente um foco de atenção", confirmando que tem estado em contacto com as autoridades russas de Kursk e que deverá encontar-se com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na próxima semana.

"É importante falar", frisou, "manter o diálogo".





