Netanyahu nega eventual cessar-fogo e dá ordem para continuar ofensiva

Reuters

Em causa está uma proposta de Estados Unidos e França, que contou com apoio de vários países, a defender a suspensão de todos os ataques durante 21 dias, para abrir a portas a uma solução diplomática para o conflito.



Mas Israel tem outro entendimento. Na rede social X, Benjamin Netanyahu escreve que essa é uma vontade franco-americana e à qual Israel nem sequer respondeu.



O primeiro-ministro israelita acrescenta que não há nenhuma vontade em moderar os combates no norte do Líbano.



Já antes, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel rejeitava qualquer hipótese de um cessar-fogo na fronteira com o Líbano, afirmado que as operações militares no território só podem terminar de uma forma: com o grupo Hezbollah esmagado, de forma a anular uma ameaça à segurança de Israel.



Na última noite, os militares israelitas concretizaram 75 ataques contra alvos do Hezbollah, no Líbano, como armazéns de munições.



O presidente da câmara de Younine, uma cidade no leste do território libanês, revela que os mais recentes bombardeamentos provocaram pelo menos 23 mortos.



As vítimas terão nacionalidade síria, e são na maioria mulheres e crianças.