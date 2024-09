Novo teste sanguíneo pode ajudar a identificar riscos para saúde de crianças

Os investigadores afirmam que oe pode servir como um sistema de alerta precoce para doenças potencialmente fatais.

Utilizando máquinas que analisam o plasma sanguíneo dos bebés e que já existem nos hospitais, os médicos poderiam detetar mais rapidamente os primeiros sinais de doença nas crianças e ajudá-las a aceder ao tratamento, afirmaram os investigadores.

”, afirmou Cristina Legido-Quigle, a principal autora do estudo.O desenvolvimento tem implicações significativas, acrescentou Legido-Quigley, líder do grupo de medicina de sistemas no King's College e diretora de medicina de sistemas no Steno Diabetes Center de Copenhaga.”.As conclusões da equipa foram publicadas na revistaOs resultados desafiam a ideia de que o colesterol é a principal causa de complicações relacionadas com a obesidade nas crianças, identificando novas moléculas lipídicas que contribuem para riscos para a saúde, como a tensão arterial, mas que não estão apenas relacionadas com o peso da criança.Tradicionalmente, pensava-se que os lípidos eram os ácidos gordos do corpo, os tipos bons ou maus de colesterol ou triglicéridos. Mas os cientistas acreditam agora que o quadro é mais complexo.

Utilizando uma técnica chamada espetrometria de massa, descobriram que os tipos de lípidos diferentes presentes no corpo são milhares, cada um com funções distintas.

Depois, 200 delas foram submetidas ao modelo Holbaek durante um ano, uma intervenção no estilo de vida para pessoas com obesidade que é popular na Dinamarca.As leituras subsequentes mostraram que, no grupo de intervenção, as contagens de lípidos associados ao risco de diabetes, à resistência à insulina e à pressão arterial diminuíram, apesar de melhorias limitadas no seu IMC.E o estudo, que fornece fortes provas da grande necessidade de controlo da obesidade, dá confiança aos pais para intervirem na vida dos seus filhos de forma mais compassiva, ajudando-os a perder peso.O próximo passo para os investigadores é ajudar a compreender como a genética afeta os lípidos e o que isso significa para as doenças metabólicas, bem como a forma como esses lípidos podem ser alterados para melhorar a saúde.