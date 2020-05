Números e Curiosidades - Campeonato de Portugal

Números e Curiosidades – Campeonato Portugal

- O Campeonato de Portugal foi criado em 2013/14, com o “encerramento” da 3.ª Divisão.- Até 2012/13… havia a 2.ª Divisão B e a 3.ª Divisão.- Em 2013/14… as duas divisões passaram a ser só uma, transformando-se na altura em Campeonato Nacional de Seniores.- E até esta época foi assim, com apenas 1 divisão, entre os distritais e os campeonatos da Liga.- E agora em 2020/2021 vai ser a última época com apenas uma divisão a separar os distritais dos campeonatos da Liga.- Realizaram-se 6 campeonatos e meio nestes moldes, o meio é desta época 2019/20 que não terminou.- Nos 6 campeonatos de Portugal concluídos tivemos 5 campeões diferentes, apenas 1 equipa conseguiu vencer por duas vezes.- OS 6 campeões do CNS/CP:2013/14 – Freamunde2014/15 – Mafra2015/16 – Cova da Piedade2016/17 – Real SC2017/18 – Mafra2018/19 – Casa Pia- Nesta época de 2019/20… o campeonato tinha 4 séries, onde os 2 primeiros de cada série iriam disputar (em forma de eliminação) os dois apurados para a 2.ª liga.- Mas… o campeonato foi interrompido, e a decisão foi fazer subir os dois líderes com mais pontos nas 4 séries.- E essa “sorte” calhou ao Vizela (Série A) e Arouca (Série B)- Vizela (60 pts), Arouca (58 pts), Praiense (53 pts) e Olhanense (57 pts).- Arouca sobe com mais um ponto que o Olhanense.- Ninguém desceu aos distritais.- A FPF decidiu criar em 2021/22 uma nova prova, designada para já III Liga, que servirá de acesso à II Liga.- E por isso na época 2020/21 competirão no Campeonato de Portugal… 96 equipas.- As 96 equipas são:- Cova da Piedade e Casa Pia (as duas vindas da II Liga),- 70 que permanecem do Campeonato Portugal,- 20 que ascendem das competições regionais,- 4 novas equipas B.- As 96 equipas serão separadas em 8 séries de 12 equipas cada.- As primeiras de cada série irão disputar, numa 2.ª fase, as duas que sobem ao campeonato da II Liga.- As 4 últimas de cada série descem aos distritais.- Na 2.ª fase serão disputadas duas séries de 4 equipas cada. Os vencedores de cada série sobem à II Liga- Numa 2.ª fase, do 2.º ao 5.º classificados das 8 séries na 1.ª fase, também irão discutir o acesso a essa nova III Liga.- Líder da série A do Campeonato de Portugal.- A 9 jornadas do fim da fase regular tinha 60 pontos, mais 8 que o 2.º classificado, o Fafe.- Com 60 pontos o Vizela era a equipa com mais pontos de todas as 72 equipas (todas as séries) do Campeonato de Portugal.- Com 64 golos marcados era o melhor ataque do campeonato.- Desses 64 golos, 20 foram de Diogo Ribeiro. O melhor marcador da série A, marcou mais 1 golo que Gonçalo Gregória (19) do Sp. Braga B.- Diogo Ribeiro era mesmo o melhor marcador de todo o campeonato de Portugal (todas as séries).- Apenas 1 presença na I Liga (1984/85).- Vai participar pela 6ª vez na II Liga.- Regressa 3 anos depois, última vez tinha sido na época 2016/17.- Vai estar na II liga pela 2.ª vez na última década.- Último jogo na 2.ª Liga foi em maio de 2017 no Varzim-0 Vizela-3.- Último golo na II Liga foi marcado por Panin Boakye, agora a jogar no futebol dos Estados Unidos.- Em 2007/2008 ficou em 3.º lugar, a melhor classificação de sempre no 2.º escalão. Nessa época apenas subiram 2, e não conseguiu subir por 1 ponto. Subiram nessa época o Trofense e o Rio Ave.- Líder da série B do campeonato de Portugal.- A 9 jornadas do fim da fase regular tinha 58 pontos, mais 8 que o 2.º classificado, o Lusitânia de Lourosa.- Com 58 pontos o Arouca era a 2.ª equipa com mais pontos de todas as 72 equipas (todas as séries) do Campeonato de Portugal.- Com 49 golos marcados, era o 2.º melhor ataque da Série B, Felgueiras somou 51.- Desses 49 golos, 16 foram de Fábio Fortes. O melhor marcador da série B, marcou mais 3 golos que Jota (13) do Sp. Espinho.- 4 presenças na I Liga (última em 2016/17).- Vai participar pela 6.ª vez na II Liga.- Todas as 5 participações foram nesta década.- Regressa 1 ano depois, última vez tinha sido na época 2018/19.- Último jogo na 2.ª Liga foi em maio de 2019 no UD Oliveirense-2 Arouca-1.- Último golo na II Liga foi marcado por Victor Massaia, agora a jogar no futebol no Cova da Piedade.- Em 2012/2013 ficar em 2.º lugar, a melhor classificação de sempre no 2.º escalão. E dessa forma chegaram pela 1.ª vez da sua História à I Liga.

E 8 anos depois … vamos voltar a ter duas divisões entre os distritais e as competições da Liga.