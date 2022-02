Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

08h40 - Austrália envia armas para ajudar Kiev e pondera expulsar embaixador russo



O Governo australiano anunciou hoje que irá enviar armas para as tropas ucranianas e que está a considerar a expulsão do embaixador russo.



O primeiro-ministro, Scott Morrison, disse aos jornalistas que está em comunicação com os aliados Estados Unidos e Reino Unido sobre o envio de material "letal", sem especificar a quantidade ou composição do envio.



"Acabo de falar com o ministro da Defesa [australiano] e procuraremos dar todo o apoio possível para a assistência [militar] letal através dos nossos parceiros da NATO, particularmente os Estados Unidos e o Reino Unido", disse.







08h30 - Polónia preparada para acolher "grande número" de refugiados ucranianos



O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, disse hoje que a Polónia está pronta para acolher "um grande número" de refugiados ucranianos em fuga da guerra.



"Daremos as boas vindas a quem necessitar. Vemos o medo crescer na sociedade ucraniana. Estamos preparados para dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas que chegarão", disse Morawicki numa entrevista ao diário francês Ouest-France.



O líder polaco disse que o país tem vindo a preparar-se "há semanas" para uma crise migratória, uma vez que a sua análise da situação previa uma estratégia para "enfraquecer a parte norte" da fronteira da Polónia com a Bielorrússia.



"Este ataque na nossa fronteira não resultou, mas atacar com migrantes é diferente de atacar com tanques e mísseis. Agora os ucranianos encontram-se numa situação muito difícil. Mais de 100.000 pessoas atravessaram a nossa fronteira desde que a invasão começou", explicou o Presidente polaco.



Tendo em conta o êxodo de pessoas da Ucrânia devido ao conflito armado, a Polónia preparou centros de receção para os milhares de ucranianos que se espera que cheguem ao país.







08h23 - Apoio militar na Lituânia



O Ministério da Defesa da Lituânia avançou que "a primeira operação logística" chegou à Ucrânia para oferecer apoio militar ao país, que está a ser atacado pela Rússia.



"Acabou de terminar a primeira operação logística, durante a qual soldados lituanos entregaram grandes quantidades de metralhadoras automáticas, munições, capacetes e coletes à prova de balas ao exército ucraniano", disse o Ministério da Defesa lituano.



Numa nota publicada na rede social Twitter, as Forças Armadas da Lituânia agradeceram aos soldados lituanos que implementaram "com sucesso" a operação de transporte para a Ucrânia.



"A Lituânia e as Forças Armadas da Lituânia estão entre os países que prestam assistência militar à Ucrânia, que já está em guerra", sublinhou o Ministério da Defesa lituano.







08h15 - Ex-Presidente dos EUA Donald Trump diz que invasão russa é "ataque à humanidade"



O antigo Presidente dos EUA Donald Trump classificou a invasão russa de "ataque à humanidade" e sustentou que, se estivesse na Casa Branca, o Presidente russo não teria tomado a decisão "cruel" de invadir a Ucrânia.



Por outro lado, elogiou os "corajosos" ucranianos e vangloriou-se de ter sido o Presidente mais duro dos EUA para com a Rússia, apesar das "notícias falsas" que disse terem sido divulgadas pelos meios de comunicação "desonestos" sobre a sua suposta fraqueza perante Vladimir Putin.



Trump lembrou que sob a administração de George W. Bush, a Rússia invadiu a Geórgia; sob Barack Obama, a Crimeia; e sob Joe Biden, a Ucrânia.



"Sou o único Presidente americano do século XXI em cujo mandato a Rússia não invadiu outro país", afirmou, antes de garantir que, se fosse Presidente dos EUA, teria sido "muito fácil impedir isto", criticando ainda as "fracas sanções" impostas por "líderes tontos".







08h08 - Zelensky dirige-se aos bielorrussos





O Presidente da Ucrânia fala aos bielorrussos sobre a +ultima noite de ataques russos ao país, denunciando o uso de mísseis cruzeiro contra zonas residenciais.







Zelensky lembra aos bielorrussos que muitos desses mísseis estão a ser lançados "a partir da vossa terra". "Como vão olhar os olhos dos vossos filhos, dos vossos amigos, dos vossos vizinhos? Nós somos vossos vizinhos".





Sobre as negociações em Minsk, o Presidente sublinha que a escolha da capital foi "da Federação russa". "Vocês continuam a dormir" desde os primeiros ataques "às quatro da madrugada" na quinta-feira. "E nós não voltamos a dormir", "temos de combater como é nosso direito", acrescentou.







"Claro que queremos paz, queremos dormir", referiu Zelensky sobre as negociações, afirmando querer que sejam noutro país que não seja "ponte" do ataque russo.







08h05 - Cuba e Coreia do Norte apontam dedo aos EUA e NATO



Cuba acusou os Estados Unidos e a NATO de terem causado a guerra na Ucrânia por terem aumentado a tensão com a Rússia, defendendo uma "solução diplomática séria, construtiva e realista" da crise.



"O esforço dos EUA para continuar a expansão progressiva da NATO para as fronteiras da Federação Russa levou a um cenário, com implicações de alcance imprevisível, que poderia ter sido evitado", disse o ministério das Relações Exteriores de Cuba em comunicado.





A Coreia do Norte acusou também os Estados Unidos de serem "a causa raiz da crise ucraniana", numa primeira reação oficial à invasão russa da Ucrânia.



Washington prosseguiu uma política de "supremacia militar, desafiando a legítima exigência da Rússia pela sua segurança", pode ler-se numa mensagem publicada sábado no `site` do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte, assinada por um investigador da Sociedade para o Estudo da Política Internacional.



"A causa raiz da crise ucraniana reside também no autoritarismo e arbitrariedade dos Estados Unidos", acrescentou.







08h00 - Putin dirige-se aos russos





O Presidente da Rússia fala do "heroísmo" das tropas russas em território ucraniano. E refere-se à ofensiva como uma "operação humanitária na região do Donbass"







07h55 - Sistema SWIFT pronto a implementar sanções





A empresa que gere o sistema SWIFT de pagamentos disse estar a preparar -se para implementar as "novas medidas ocidentais" contra certos bancos russos.





"Estamos a coordenar com as autoridades europeias para perceber os setlhaes das entidades que serão submetidas às novas medidas e estamos a preparar-nos para cumprir após instruçõeslegais", referiu num comunicado.







Também o Japão referiu estar pronto a cooperar com quaisquer sanções a implementar.







Zelensky agradeceu o apoio. "Parece que a Ucrânia ganhou a abertura e a atenção de todo o mundo normal e civilizado. E o resultado prático: aqui está, Swift. Quanto significado tem esta palavra para a Federação Russa! [Significa] um corte de ligações com a civilização financeira global", afirmou.







A China reiterou por seu lado a oposição a sanções contra a Rússia. Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yidisse que "a China opõe-se a sanções unilaterais que não têm como base o direito internacional", pois "não resolverão problemas, mas sim criarão novos".



07h50 - Zelensky não se apressa para as negociações





O Presidente da Ucrânia rejeitou a oferta de negociações na Bielorrússia, acusando Minsk de ser cúmplice da invasão russa.





Admite contudo que as negociações possam ter lugar noutra localidade, a cidade bielorrussa de Gomel.





Volodymyr Zelensky afirma que a invasão não impediu negociações.







07h45 - Mãe quer regressar e combater ao lado dos filhos





Uma mãe ucraniana que está na República Checa está a tentar voltar ao país para reencontrar os filhos e para lutar contra a invasão russa.



Diz que nao tem experiência, mas está disposta a lutar pelo país e até a pegar nas armas. Mas apela a que todo o mundo ajude a Ucrânia







07h40 - Comboios da salvação em Lviv







Estas são imagens de uma estação de comboios em Lviv, a 100 km da fronteira com a Polónia.



Centenas de pessoas amontoadas, à espera de conseguir entrar numa composição que os leve até território seguro.



Tentam chegar à Polónia, mas também à Roménia.



Relatos impressionantes de famílias inteiras que são separadas pela guerra.



Mulheres, crianças e idosos fogem do país, os homens entre os 18 e os 60 anos ficam para trás porque estão proibidos de sair da Ucrânia.



Têm de estar prepardos para lutar pelo país.





07h30 - Medo não afasta ninguém da frente de combate







Os ucranianos civis estão a oferecer-se em massa para irem para a linha da frente dos combates.



Querem defender o país contra a ofensiva russa. Alguns estão em Dnipro a juntar equipamentos e mantimentos.



Assumem que tinham muito medo, mas agora estão prontos e com vontade de avançar contra os militares russos.







Vão surgindo nas redes sociais, imagens de vídeo amador que mostram o apoio da população às tropas ucranianas.



Vêm-se pessoas a prepararem cocktails molotov em pequenos armazéns.



É a resposta ao apelo de ajuda feito pelas autoridades ucranianas e pelo próprio presidente para travar a invasão russa.







07h25 - Delegação negocial russa em Minsk, na Bielorrússia







O porta-voz do Kremlin acabou de dizer que a delegação russa já chegou à Bielorrussia para conversações com os ucranianos.





A informaçao é avançada pela agencia russa Interfax.





07h20 - Provocação do Ministro da Defesa







O ministro da defesa ucraniano deixou uma mensagem de força e resistência aos cidadãos ucranianos e fez uma provocação a Vladimir Putin.



No Facebook, Oleksii Reznikov perguntou onde estão aqueles que prometeram apturar Kiev em duas horas. O ministro diz que nao os consegue ver, só os consegue ouvir a justificarem-se.





Referiu também que o que vê é um exército heróico, uma guarda civil, guardas de fronteiras destemidos, socorristas altruistas, milhares de cidadãos que pegaram em armas.





No fim desse texto, o ministro escreve que a escuridão irá recuar e que o amanhecer está próximo.







07h15 - Criança vítima mortal de confrontos em Kiev







Uma criança de seis anos morreu em confrontos em Kiev. O tiroteio ocorreu num distrito ocidental da capital ucraniana.



Provocou a morte de um menino de seis anos e feriu várias outras pessoas, segundo um hospital local. Um médico disse que os feridos incluem dois adolescentes e três adultos.







07h10 - Combates em Kharkiv







Em Kharkiv, as tropas russas já tinham explodido um gasoduto.



A informação é do serviço estatal de comunicações especiais e proteção de informações da Ucrânia.



As autoridades ucranianas estão a avisar as populações para a possibilidade de existirem gases tóxicos



Não se sabe ainda se esta explosão poderá levar a interrupções no sistema de gás fora da cidade ou do país.



Apesar da guerra, a Ucrânia tem continuado a enviar gás natural russo para toda a Europa.





O Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia avança ainda que foi atingido um prédio residencial de nove andares na cidade de Kharkiv, no leste do país.



Diz que foi atingido por "artilharia inimiga". Provocou a morte de uma mulher.



O serviço de emergência disse que o prédio foi amplamente danificado e cerca de 80 pessoas foram resgatadas. A maioria estava abrigada na cave do edifício.







07h05 - Russos continuam a tentar tomar Kiev







Imagens dos arredores de Kiev mostram movimentações de militares nas ruas e são audíveis tiros e explosões.



Este é outro vídeo de outra zona, também dos arredores da capital ucraniana. Imagens de um vídeo amador, cuja origem não é possível confirmar.





Os mísseis russos atingiram ainda a cidade de Vasil-kiv, a sudeste da capital Kiev.



A garantia foi dada pela presidente da câmara que num video confirmou que os misseis também provocaram um incendio num deposito petrolífero.







07h00 - Karkiv, Kherson e Berdyansk alvo dos russos



Quem avança essa informação é o conselheiro do governo de Kiev, Anton Heraschenko.



Imagens de veículos a circular nas ruas da cidade e de um veículo a arder estão a ser partilhadas nas redes sociais.



Há relatos de veículos militares e um tanque a percorrerem as estradas da cidade, que fica no nordeste da Ucrânia.



Kharkiv foi a capital da Ucrânia até 1934, localizada a leste do país. Tem cerca de um milhão de habitantes.







O exército russo afirma ainda ter cercado e bloqueado completamente duas grandes cidades no sul da UCrânia: Kherson e Berdyansk.



O Ministerio da Defesa russo, citado pela agência TASS, refere que estas duas cidades estão completamente bloqueadas.



As duas cidades têm em conjunto 400 mil habitantes. As autoridades ucranianas estão a pedir à população para não sair à rua.







O ministério russo da Defesa afirma ter tomado a cidade de Henichesk e um aeroporto perto de Kerson.







Ponto da situação





A capital Kiev está sob recolher obrigatório desde as 17h00 de sábado e quem esteja nas ruas sem ordens específicas arrisca a vida.





Moscovo ordenou sábado às suas forças para "alargarem" a ofensiva militar a todo o país depois de acusar a Ucrânia de recusar negociar. Várias cidades sentiram durante a madruga o peso dessa ofensiva.







Os ucranianos que se mantêm no país pegam em armas para combater. Começa a faltar quase tudo, desde medicamentos e alimentos.





O Presidente Volodymyr Zelensky recusou o convite dos Estados Unidos para sair do país e mantém o moral dos seus concidadãos com várias intervenções filmadas ao longo do dia. Sábado a Ucrânia contava quase 200 mortos e mais de mil feridos.







Pelo menos 120 mil ucranianos e cidadãos de outros países já abandonaram o país, para a Roménia e Polónia, com o secretário-geral das Nações Unidas a prometer mais apoio humanitário.







Vários países europeus comprometeram-se com o envio de armamento e o apoio financeiro à Ucrânia, assim como com um novo pacote de sanções a alvos russos.







A pedido das autoridades ucranianas, Portugal irá disponibilizar equipamento militar como, coletes, capacetes, óculos visão noturna, granadas e munições de diferentes calibres, rádios portáteis completos, repetidores analógicos e espingardas automáticas G3.







Da Alemanha vão mais de mil lança-granadas anti carros armados, assim como 500 mísseis terra-ar.







Os Países Baixos irão enviar 50 Panzerfaust - 3 armas anti-tanque e 400 morteiros, anunciou em comunicado. Estão ainda a estudar com a Alemana o envio de um sistema de defesa aérea Patriot para um contingente NATO na Eslováquia.



Esta vai enviar 12.000 peças de munição de artilharia, combustível e sistemas anti minas e o primeiro-ministro belga anunciou por seu lado oo envio de 3.800 toneladas de combustível e 2.000 metralhadoras.







Também a França anunciou o envio de armamento e de combustível. Também o reino Unido prometeu mais apoio humanitário, financeiro e militar.







Já este domingo, os 27 irão reunir-se pelas 18h00 de Bruxelas em vídeo-conferência, para aplicar um novo pacote de sanções à Rússia e estudar o envio de mais apoio militar.





Num comunicado conjunto, Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e Canadá anunciaram que vão excluir "certos bancos russos" do sistema SWIFT de transações financeiras, bloqueando as importações e exportações russas.





Também o Banco Central russo verá os seus movimentos internacionais e terá o acesso a reservas bloqueado. Os oligarcas da Rússia serão impedidos de aceder e de movimentar os seus bens.







A resposta russa veio pouco depois. Excluir bancos russos do SWIFT será "uma catástrofe".



Quem o diz é o ex-vicepresidente do banco central russo. Sublinha que a retirada da Rússia do sistema SWIFT terá um enorme impacto na economia e que será "uma catástrofe" no mercado russo já na próxima segunda-feira.



O antigo vice-presidente referiu ainda que "a taxa de câmbio será fixada num nível artificial, tal como aconteceu no tempo soviético".





Pelo menos 50 portugueses e luso-ucranianos estarão nas próximas horas e dias de regresso a Portugal. O futebolista Nelson Monte foi o primeiro a chegar e não esquecerá nunca o que viveu.



Um pouco por todo o mundo, das praças e ruas das capitais incluindo Moscovo, aos eventos desportivos, sucederam-se durante o dia de sábado as manifestações de apoio à Ucrânia e à paz e de repúdio ao ataque russo e ao Presidente Vladimir Putin.