Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

8h44 - Secretário-geral da NATO espera que aliados concordem em acelerar investimentos na defesa









"Constato um novo sentido de urgência entre os aliados. Todos percebem que é preciso fazer mais. Enfrentamos a mais grave crise de segurança numa geração, pelo que temos de investir mais na nossa segurança. E os aliados compreendem que a única forma de o fazer é destinar mais dinheiro para os orçamentos nacionais de defesa", disse Jens Stoltenberg, à chegada ao quartel-general da Aliança Atlântica, em Bruxelas, para uma cimeira extraordinária de líderes da NATO, exatamente um mês depois do início da invasão da Ucrânia pela Rússia.

8h30 - Pagar petróleo e gás com rublos e “ajudar os russos a matar ucranianos”



O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, exortou as nações da União Europeia a recusarem-se a exigência de Vladimir Putin de que o petróleo e o gás russos teriam de ser pagos em rublos.



“Se algum país da União Europeia se inclinar perante as exigências humilhantes de Putin de pagar o petróleo e o gás em rublos, será como ajudar a Ucrânia com uma mão e ajudar os russos a matar ucranianos com a outra. Exorto os países a fazerem uma escolha sábia e responsável”, escreveu Dmytro Kuleba no Twitter.

8h24 -Gazprom afirma que a Rússia continua a enviar gás para a Europa via Ucrânia







Segundo a empresa os pedidos subiram a 104 milhões de metros cúbicos hoje, contra 106,5 na véspera.







8h16 - Ações da Renault em queda



As ações do fabricante de automóveis francês Renault caíram 1,5 por cento depois de a empresa ter anunciado que suspendia as operações na sua fábrica em Moscovo.



A Renault, a fábrica de automóvel ocidental mais exposta ao mercado russo, revelou que vai avaliar opções sobre a sua participação maioritária na empresa russa Avtovaz.







8h12 - Bruxelas avalia cenários para fornecimento de gás no próximo inverno



A União Europeia está a avaliar um cenário que inclui uma paragem total dos fornecimentos de gás russo no próximo Inverno, como parte dos seus planos de contingência para os choques de abastecimento, afirmou o vice-presidente da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis.



"Estamos a reavaliar cenários de interrupção parcial e total das leis de gás da Rússia no próximo Inverno para ajudar os estados-membros a rever os seus planos de contingência de fornecimento de gás", afirmou Dombrovskis no Parlamento Europeu.







8h03 - Austrália critica eventual participação de Putin na próxima cimeira do G20



O primeiro-ministro australiano criticou hoje a possibilidade do Presidente russo, Vladimir Putin, participar na próxima cimeira do G20 na Indonésia, em novembro, devido à invasão da Ucrânia.



"A ideia de se sentar à mesma mesa com Vladimir Putin..., é ir longe demais", disse Scott Morrison aos jornalistas, na cidade de Melbourne, salientando que os Estados Unidos concluíram que a Rússia cometeu crimes de guerra na Ucrânia durante a invasão "violenta e agressiva", o que viola o "Estado de direito internacional".



As declarações de Morrison surgiram depois da embaixadora da Rússia em Jacarta, Lyudmila Vorobieva, ter dito na véspera que Putin pretende participar na cimeira do G20, em Bali.

(Agência Lusa)







7h49 - Pelo menos quatro mortos e seis feridos num atentado à bomba na cidade de Roubijné perto de Lugansk



A informação é avançada pela AFP que cita autoridades regionais. Entre as vítimas mortais estão duas crianças.





7h47 - Alcançado acordo para sete corredores humanitários



A vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, revelou que foi alcançado um acordo sobre o estabelecimento de sete corredores humanitários para evacuar civis de cidades e vilas ucranianas.



Os civis que tentarem sair de Mariupol encontram transporte em Berdyansk.Segundo Iryna Vereshchuk, a Rússia não está a permitir a criação de um corredor seguro de ou para o centro da cidade de Mariupol.





Berdyansk é a cidade portuária onde há relatos não confirmados de que as forças ucranianas destruíram o navio de desembarque russo Orsk enquanto este estava atracado no porto do Mar Negro.







“Agradeço a todos os que agem a favor da Ucrânia e da liberdade, mas a guerra continua. Os atos de terror contra pessoas pacíficas continuam. Já duram há um mês. Assim tanto tempo. Quebra-me o coração, os corações de todos os ucranianos e de todas as pessoas livres no planeta. É por isso que peço que se ergam contra a guerra”, afirmou o Presidente ucraniano numa mensagem em inglês.“A partir de 24 de março, exatamente um mês após a invasão russa. A partir deste dia e depois dele. Mostrem a vossa posição. Saiam dos vossos escritórios, casas, escolas e universidades. Saiam em nome da paz, saiam com símbolos ucranianos, para apoiarem a Ucrânia, para apoiarem a liberdade, para apoiarem a vida. Saiam para as vossas praças, para as vossas ruas. Tornem-se visíveis e façam-se ouvir. Digam que as pessoas são importantes, que a liberdade é importante e que a Ucrânia é importante".Volodymyr Zelenskyespera “passos significativos” nestes encontros.O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de visita à Europa, participará nas três cimeiras, tornando-se o primeiro chefe de Estado norte-americano a marcar presença fisicamente num Conselho Europeu, naquela que é simultaneamente a quarta cimeira de líderes da União Europeia (UE) nas últimas cinco semanas, e na qual deverá também intervir, por videoconferência, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky., às 10h00 locais (9h00 de Lisboa), durante a qual os aliados deverão aprovar o aumento de forças no leste da Europa, designadamente através do “empenhamento de quatro novos grupos de combate” para a Bulgária, Hungria, Roménia e Eslováquia, anunciou na quarta-feira o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg.A NATO convidou Zelensky a discursar, através de videoconferência, na cimeira da Aliança.O Estado Maior General das Forças Armadas da Ucrânia afirma que, para colmatar as perdas, “as forças russas continuam a formar e a deslocar unidades adicionais de forças armadas da Federação Russa para as fronteiras ucranianas”.Segundo o Pentágono, oe começou a estabelecer posições defensivas em várias frentes na Ucrânia.Segundo a mesma fonte, as forças russas começaram a criar trincheiras e estabelecer posições defensivas em vários pontos.“Não significa que não estão a avançar. Significa que eles não estão a tentar avançar, estão a estabelecer posições defensivas”, vincou.As forças russas também continuam ‘estagnadas’ a 10 quilómetros do centro de Chernihiv, a nordeste de Kiev, segundo estimativas do Pentágono.Nesta região, o Exército russo está mesmo a ceder, movendo-se na direção oposta, embora pouco, salientou.