Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

14h14 - Custos energéticos a subir todos os dias atingem empresas



As empresas estão a pagar mais por mês do que no ano passado. Sectores como os têxteis, muito dependentes de gás, queixam-se de faturas incomportáveis.



14h08 - Crianças ucranianas já têm aulas em Gaia



A Vila Nova de Gaia chegaram, na semana passada, dois meninos ucranianos de nove e dez anos, que já começaram as aulas.



13h52 - RTP na Polónia



Os enviados especiais da RTP à Polónia descreveram o ambiente neste país depois do discurso do presidente norte-americano em Varsóvia, antecedido de um ataque com mísseis russos em Lviv, cidade ocidental da Ucrânia.



13h46 - Região de Kiev. "A tensão quase que se pode palpar"



Os enviados especiais da RTP a Kiev deslocaram-se a Bravory, nas imediações da capital ucraniana, onde "as pessoas estão extremamente ansiosas" face à progressão das forças russas.



13h39 - Odessa, uma "cidade nitidamente à espera de um ataque russo"



Os enviados especiais da RTP em Odessa descrevem uma "cidade fortificada", com postos de controlo "muito fortes" nas vias de acesso ao centro urbano.



13h25 - Concedidos em Portugal 22.706 pedidos de proteção



O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras concedeu, desde o início da invasão russa da Ucrânia, 22.706 pedidos de proteção temporária a cidadãos ucranianos e a cidadãos estrangeiros que residem naquele país. Destes, adianta o SEF, 8.121 são menores.



13h21 - Milhares de civis abandonam Mariupol



Milhares de habitantes de Mariupol conseguiram sair da cidade completamente arrasada pelos bombardeamentos russos. .



12h56 - Fome. Uma consequência da invasão russa



Ouvida pela britânica Times Radio, a deputada ucraniana Lesia Vasylenko denuncia que há neste momento populações a debaterem-se com a fome e forçadas a "beber água de esgoto".



Kiev, disse a deputada, continua a enfrentar ataques das forças russas, pelo que a vida da população civil decorre sobretudo "em caves e estações de metro".



"As pessoas estão sem comida e a beber água de esgoto. Em Mariupol, milhares de pessoas estão a ser deportadas à força através da fronteira com a Rússia, aparentemente para a segurança, mas depois são enviadas para uma direção desconhecida e nunca mais se sabe nada sobre elas", descreveu Lesia Vasylenko.



12h49 - Canadá disposto a ajudar a resolver crise energética



O Governo canadiano garante que está em condições de fornecer mais petróleo, gás e urânio aos mercados internacionais, face à subida de preços alimentada pela invasão russa da Ucrânia e as subsequentes sanções ocidentais.



O ministro canadiano dos Recursos Naturais, Jonathan Wilkinson, assinala que há muitos países capazes de assumir este compromisso, "em termos da deslocação de petróleo e gás russos".



O Canadá, quatro maior produtor de petróleo do mundo, já se comprometeu a exportar 200 mil barris de petróleo adicionais.



12h44 - Zero pede embargo a gás e petróleo da Rússia



A organização ambientalista Zero remeteu uma carta ao primeiro-ministro em defesa da suspensão da importação de gás natural e produtos petrolíferos da Rússia, até que Moscovo faça recuar as tropas da Ucrânia.



Segundo uma nota da Zero, esta iniciativa é levada a cabo porque a organização "tem vindo a acompanhar, com extrema preocupação e consternação, a trágica situação que se tem vivido" na Ucrânia e considera que a suspensão das importações "pode ajudar a acabar com a guerra".



"Sabendo-se que o financiamento desta guerra está intimamente ligado às receitas provenientes da exportação de produtos petrolíferos por parte da Rússia, nomeadamente para Portugal, consideramos ser fundamental que o nosso país tome a atitude que se impõe, que é a suspensão o mais brevemente possível dessas importações", defende a Zero.



12h24 - Solidariedade com a Ucrânia. Cidades europeias pintam-se de azul e amarelo

As empresas estão a pagar mais por mês do que no ano passado. Sectores como os têxteis, muito dependentes de gás, queixam-se de faturas incomportáveis.A Vila Nova de Gaia chegaram, na semana passada, dois meninos ucranianos de nove e dez anos, que já começaram as aulas.Portugal já recebeu mais de 22.700 pedidos de proteção temporária de refugiados ucranianos.Os enviados especiais da RTP à Polónia descreveram o ambiente neste país depois do discurso do presidente norte-americano em Varsóvia, antecedido de um ataque com mísseis russos em Lviv, cidade ocidental da Ucrânia.Os enviados especiais da RTP a Kiev deslocaram-se a Bravory, nas imediações da capital ucraniana, onde "as pessoas estão extremamente ansiosas" face à progressão das forças russas.Os enviados especiais da RTP em Odessa descrevem uma "cidade fortificada", com postos de controlo "muito fortes" nas vias de acesso ao centro urbano.O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras concedeu, desde o início da invasão russa da Ucrânia, 22.706 pedidos de proteção temporária a cidadãos ucranianos e a cidadãos estrangeiros que residem naquele país. Destes, adianta o SEF, 8.121 são menores.Milhares de habitantes de Mariupol conseguiram sair da cidade completamente arrasada pelos bombardeamentos russos.Os relatos dos dias de luta pela sobrevivência são impressionantesOuvida pela britânica Times Radio, a deputada ucraniana Lesia Vasylenko denuncia que há neste momento populações a debaterem-se com a fome e forçadas a "beber água de esgoto".Kiev, disse a deputada, continua a enfrentar ataques das forças russas, pelo que a vida da população civil decorre sobretudo "em caves e estações de metro"."As pessoas estão sem comida e a beber água de esgoto. Em Mariupol, milhares de pessoas estão a ser deportadas à força através da fronteira com a Rússia, aparentemente para a segurança, mas depois são enviadas para uma direção desconhecida e nunca mais se sabe nada sobre elas", descreveu Lesia Vasylenko.O Governo canadiano garante que está em condições de fornecer mais petróleo, gás e urânio aos mercados internacionais, face à subida de preços alimentada pela invasão russa da Ucrânia e as subsequentes sanções ocidentais.O ministro canadiano dos Recursos Naturais, Jonathan Wilkinson, assinala que há muitos países capazes de assumir este compromisso, "em termos da deslocação de petróleo e gás russos".O Canadá, quatro maior produtor de petróleo do mundo, já se comprometeu a exportar 200 mil barris de petróleo adicionais.A organização ambientalista Zero remeteu uma carta ao primeiro-ministro em defesa da suspensão da importação de gás natural e produtos petrolíferos da Rússia, até que Moscovo faça recuar as tropas da Ucrânia.Segundo uma nota da Zero, esta iniciativa é levada a cabo porque a organização "tem vindo a acompanhar, com extrema preocupação e consternação, a trágica situação que se tem vivido" na Ucrânia e considera que a suspensão das importações "pode ajudar a acabar com a guerra"."Sabendo-se que o financiamento desta guerra está intimamente ligado às receitas provenientes da exportação de produtos petrolíferos por parte da Rússia, nomeadamente para Portugal, consideramos ser fundamental que o nosso país tome a atitude que se impõe, que é a suspensão o mais brevemente possível dessas importações", defende a Zero.





Em vários locais da Europa houve manifestações de solidariedade com a Ucrânia. Em Londres, o presidente da Câmara organizou uma marcha que percorreu várias avenidas da cidade.







Na cidade de Praga, na Chéquia, centenas de residentes russos também se manifestaram contra a invasão à Ucrânia.









Na Alemanha, a população da cidade de Colónia colocou ursos de peluche numa das principais praças. Em cada urso foi escrito o nome de uma criança ucraniana que perdeu a vida desde o início da guerra.

12h07 - Papa Francisco denuncia "martírio" na Ucrânia





O papa Francisco denunciou este domingo a invasão das tropas russas na Ucrânia e recorreu a palavras particularmente fortes como "martírio" e "agressão" ao país, ainda que sem nomear o aressor.





"Passou-se mais de um mês desde o início da invasão da Ucrânia, desde o início desta guerra cruel e sem sentido”, disse o sumo pontífice este domingo após a oração do Angelus, na Praça de São Pedro, no Vaticano.



Francisco denunciou esta guerra como “um ato bárbaro e um sacrilégio" contra uma "Ucrânia martirizada".







12h04 - Rússia está a tentar partir a Ucrânia em dois, diz chefe dos serviços de informações militares em Kiev





O chefe dos serviços ucranianos de informações militares, Kyrylo Budanov, considera que a Rússia está a tentar dividir a Ucrânia para criar uma área controlada por Moscovo. Esse intento surge depois de ter falhado a conquista de todo o país, sublinha o responsável.







“De facto, esta é uma tentativa de criar uma Coreia do Norte e do Sul na Ucrânia”, afirmou Kyrylo Budanov. O responsável acrescenta ainda que Kiev se prepara para combater as forças russas no território ocupado.





12h01 - Macron demarca-se do vocabulário de Biden



O presidente francês afirma que "não utilizaria" os termos do presidente norte-americano, Joe Biden, que no sábado, ao discursar em Varsóvia, qualificou o presidente russo, Vladimir Putin, de "carniceiro".



Emmanuel Macron acrescentou que não há, nesta fase, necessidade de alimentar "a escalada nem de palavras, nem de ações".



O chefe de Estado francês adiantou ainda que deverá falar "amanhã ou depois" com o Putin, tendo em vista organizar uma operação de evacuação da cidade de Mariupol, no leste da Ucrânia.



No mesmo sentido, o secretário de Estado britânico da Educação, Nadhim Zahawia, distanciou-se das palavras do presidente dos Estados Unidos, em particular da ideia de que Putin "não pode permanecer no poder".



"Penso que isso cabe ao povo russo", afirmou o governante britânico à Sky News.



"O povo russo, penso, está bastante farto do que está a acontecer na Ucrânia, esta invasão ilegal, a destruição dos seus meios de vida, a economia está a colapsar à sua volta e creio que o povo russo vai decidir o futuro de Putin e dos seus parceiros", advogou Zahawia.



11h35 - Várias cidades cantam em uníssono pela Ucrânia



Milhares de pessoas em mais de 150 cidades reuniram-se esta manhã para cantar em coro pela paz na Ucrânia e em todas as regiões do mundo devastadas pela guerra.



11h30 - Putin elogia forças russas destacadas na Ucrânia



O presidente russo elogia "a coragem e o profissionalismo" dos militares da Guarda Nacional da Rússia.



Vladimir Putin dirigiu-se especialmente aos militares que integram o que designa de "operação militar especial" na Ucrânia.



11h15 - Rússia restringe acesso ao Bild O presidente francês afirma que "não utilizaria" os termos do presidente norte-americano, Joe Biden, que no sábado, ao discursar em Varsóvia, qualificou o presidente russo, Vladimir Putin, de "carniceiro".Emmanuel Macron acrescentou que não há, nesta fase, necessidade de alimentar "a escalada nem de palavras, nem de ações".O chefe de Estado francês adiantou ainda que deverá falar "amanhã ou depois" com o Putin, tendo em vista organizar uma operação de evacuação da cidade de Mariupol, no leste da Ucrânia.No mesmo sentido, o secretário de Estado britânico da Educação, Nadhim Zahawia, distanciou-se das palavras do presidente dos Estados Unidos, em particular da ideia de que Putin "não pode permanecer no poder"."Penso que isso cabe ao povo russo", afirmou o governante britânico à Sky News."O povo russo, penso, está bastante farto do que está a acontecer na Ucrânia, esta invasão ilegal, a destruição dos seus meios de vida, a economia está a colapsar à sua volta e creio que o povo russo vai decidir o futuro de Putin e dos seus parceiros", advogou Zahawia.Milhares de pessoas em mais de 150 cidades reuniram-se esta manhã para cantar em coro pela paz na Ucrânia e em todas as regiões do mundo devastadas pela guerra.Em Portugal, 18 cidades aderiram à iniciativa.O presidente russo elogia "a coragem e o profissionalismo" dos militares da Guarda Nacional da Rússia.Vladimir Putin dirigiu-se especialmente aos militares que integram o que designa de "operação militar especial" na Ucrânia."As condições de combate envolvem de facto um risco acrescido", salienta Putin, elogiando ainda a "coragem e profissionalismo" destes militares.





O regulador russo da comunicação social restringiu o acesso ao site do Bild, jornal alemão de maior tiragem, a pedido do procurador-geral do país. A notícia foi avançada pela agência Interfax.







11h08 - Alemanha quer dotar-se de escudo antimíssil



O Governo alemão, que, na sequência da invasão russa da Ucrânia, decidiu investir em massa na defesa, quer adquiri um sistema de proteção israelita contra mísseis, noticia o diário Bild.



A decisão ainda não foi oficialmente tomada, escreve a publicação, mas os social-democratas, força partidária do chanceler Olaf Scholz, é favorável a tal compra.



"Devemos proteger-nos melhor contra a ameaça russa. Para tal, precisamos rapidamente de um escudo antimísseis à escala da Alemanha", sustenta no Bild o relator do Parlamento alemão para o orçamento da defesa, Andreas Schwarz.



10h54 - Borrell descarta corte russo de energia para a Europa



O alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros mostra-se convicto de que o presidente russo, Vladimir Putin, não dará a ordem para um corte no fornecimento de petróleo e gás à Europa, como retaliação pelas sanções.



A Rússia, afirmou Josep Borrell em entrevista à agência Efe, "precisa de vender o seu petróleo e gás".



Borrell participa no Fórum de Doha.



10h39 - Turquia apela à preservação dos canais de diálogo



Ibrahim Kalin, porta-voz da Presidência turca, defende que o seu e outros Estados devem continuar a dialogar com Moscovo, de forma a pôr termo à guerra na Ucrânia. Ao mesmo tempo, Ancara considera que as autoridades ucranianas necessitam de mais apoio para defenderem o país.



"Se toda a gente incendiar pontes com a Rússia, então quem é que vai falar com eles?", questionou Kalin durante o Fórum de Doha.



"Os ucranianos precisam de ser apoiados por todos os meios possíveis, para que possam defender-se. Mas a posição russa deve ser ouvida, de um modo ou de outro", acrescentou.



10h26 - Zelensky critica NATO. "Quem lidera a comunidade euro-atlântica? Ainda é Moscovo?"



Volodymyr Zelensky exigiu aos países ocidentais que forneçam equipamento militar à Ucrânia e questionou se estes países têm medo de Moscovo.



10h01 - Líder separatista de Lugansk admite realização de referendo sobre adesão à Rússia O Governo alemão, que, na sequência da invasão russa da Ucrânia, decidiu investir em massa na defesa, quer adquiri um sistema de proteção israelita contra mísseis, noticia o diárioA decisão ainda não foi oficialmente tomada, escreve a publicação, mas os social-democratas, força partidária do chanceler Olaf Scholz, é favorável a tal compra."Devemos proteger-nos melhor contra a ameaça russa. Para tal, precisamos rapidamente de um escudo antimísseis à escala da Alemanha", sustenta noo relator do Parlamento alemão para o orçamento da defesa, Andreas Schwarz.O alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros mostra-se convicto de que o presidente russo, Vladimir Putin, não dará a ordem para um corte no fornecimento de petróleo e gás à Europa, como retaliação pelas sanções.A Rússia, afirmou Josep Borrell em entrevista à agência Efe, "precisa de vender o seu petróleo e gás".Borrell participa no Fórum de Doha.Ibrahim Kalin, porta-voz da Presidência turca, defende que o seu e outros Estados devem continuar a dialogar com Moscovo, de forma a pôr termo à guerra na Ucrânia. Ao mesmo tempo, Ancara considera que as autoridades ucranianas necessitam de mais apoio para defenderem o país."Se toda a gente incendiar pontes com a Rússia, então quem é que vai falar com eles?", questionou Kalin durante o Fórum de Doha."Os ucranianos precisam de ser apoiados por todos os meios possíveis, para que possam defender-se. Mas a posição russa deve ser ouvida, de um modo ou de outro", acrescentou.Volodymyr Zelensky exigiu aos países ocidentais que forneçam equipamento militar à Ucrânia e questionou se estes países têm medo de Moscovo.O presidente ucraniano realça que só quer o enviode armamento que está "a ganhar pó" nos armazéns.





A autoproclamada República Popular de Lugansk, no leste da Ucrânia, poderá realizar em breve um referendo para a adesão do território à Rússia. A hipótese é avançada este domingo pelo líder separatista local, Leonid Pasechnik, citado pela agência Reuters.





"Acho que vamos realizar um referendo no território da república num futuro próximo. O povo irá exercer o seu direito constitucional supremo e irá expressar a sua opinião sobre a adesão à Federação Russa", afirmou.







No mês passado, poucos dias antes do início da invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro, a Rússia reconheceu a independência das repúblicas autoproclamadas de Lugansk e Donetsk.







9h55 - EUA não pretendem mudança de regime na Rússia, esclarece o secretário de Estado Antony Blinken







O chefe da diplomacia norte-americana disse este domingo aos jornalistas que os Estados Unidos não têm uma estratégia para a mudança de regime na Rússia.







"Acho que o presidente, a Casa Branca, disseram simplesmente que o presidente Putin não pode fazer a guerra ou envolver-se em qualquer tipo de agressão contra a Ucrânia ou qualquer outro país. Como sabem, e como nos têm ouvido a dizer repetidamente, não temos uma estratégia de mudança de regime na Rússia, ou em qualquer outro país, aliás", afirmou Antony Blinken.





No sábado, num discurso a partir de Varsóvia, o presidente norte-americano Joe Biden afirmou que Vladimir Putin "não pode continuar no poder".







9h31 - Sindicato dos Jornalistas da Ucrânia pede entrega urgente de equipamentos de proteção





O presidente do Sindicato dos Jornalistas da Ucrânia, Sergyi Tomilenko, pediu hoje às organizações do setor de todo o mundo que ajudem na entrega de coletes antibala e capacetes aos profissionais ucranianos, "os primeiros da linha da frente da guerra".





Em entrevista à agência Lusa , Sergyi Tomilenko disse que o sindicato já teve promessas de apoio das federações internacional e europeia de jornalistas, bem como da UNESCO, mas só recebeu cinco coletes, quando existem pelo menos dois mil jornalistas ucranianos a trabalhar em zonas de conflito.





"Qualquer jornalista na Ucrânia é um jornalista da linha de combate e um dos maiores problemas é a falta de equipamentos de segurança", afirmou Sergyi Tomilenko.





O sindicato tem mais de 18 mil membros e estima de dez mil estejam no ativo, com, pelo menos, dois mil a trabalhar diretamente em zonas de conflito.





Segundo Sergyi Tomilenko, as tropas russas "visam os jornalistas, especialmente os jornalistas ucranianos" porque querem "parar a cobertura jornalística" da guerra.





(agência Lusa)







9h08 - Discurso de Joe Biden tornou a situação atual "mais perigosa"





O diplomata norte-americano Richard Hass, diretor do Council on Foreign Relations, criticou hoje as palavras de Joe Biden no discurso em Varsóvia. Considera que o presidente norte-americano "tornou uma situação difícil ainda mais difícil e uma situação perigosa ainda mais perigosa".





"Isso é óbvio. Menos óbvio é como se vai desfazer este dano, mas sugiro que os principais assessores [norte-americanos] consigam chegar aos seus colegas e deixem claro que os EUA estão preparados para lidar com este governo russo", completou.







No sábado, o presdente norte-americano afirmou que Vladimir Putin "não pode continuar no poder".





The comments by @potus made a difficult situation more difficult and a dangerous situation more dangerous. That is obvious. Less obvious is how to undo the damage, but I suggest his chief aides reach their counterparts & make clear US prepared to deal with this Russian govt. https://t.co/AMGx6KzToP — Richard N. Haass (@RichardHaass) March 27, 2022



Richard Hass considera "pouco provável" que o recuo da Casa Branca em relação aos comentários de Joe Biden possa surtir efeito. "Putin verá isto como uma confirmação daquilo em que sempre acreditou. Um mau lapso de disciplina que corre o risco de estender o alcance e duração da guerra", refere ainda o diplomata.





The White House walk back of @POTUS regime change call is unlikely to wash. Putin will see it as confirmation of what he’s believed all along. Bad lapse in discipline that runs risk of extending the scope and duration of the war. — Richard N. Haass (@RichardHaass) March 26, 2022



8h49 - Rússia atacou Lviv com mísseis de cruzeiro

A Rússia atingiu alvos militares na cidade de Lviv com mísseis de cruzeiro de alta precisão, indicou este domingo o Ministério russo da Defesa.





De acordo com o Ministério, Moscovo atingiu um depósito de combustível usado pelas forças ucranianas. O local estava a ser utilizado para a reparação de material militar.







8h40 - Dois corredores humanitários para o dia de hoje, um deles em Mariupol





A vice-primeira-ministra ucraniana anunciou este domingo o acordo entre russos e ucranianos para dois corredores humantários que permitam a retirada de civis em zonas de combate. Um dos corredores inclui Mariupol. Os civis que ainda estejam nesta cidade portuária poderão sair hoje através de viaturas privadas.



Ponto da situação







Na visita à Polónia, após encontros com dirigentes e refugiados ucranianos, o presidente dos EUA chamou o líder russo Vladimir Putin de “carniceiro” que "não pode continuar no poder". Mais tarde, poucas horas após o discurso de Biden, a Casa Branca esclareceu que Washington não pediu uma "mudança de regime" em Moscovo.



A visita de Joe Biden a Varsóvia aconteceu no mesmo dia que, na Ucrânia, os ataques russos na Ucrânia visaram a cidade de Lviv, a cerca de 60 quilómetros da fronteira polaca.



O presidente ucraniano exigiu às nações ocidentais o envio de mais e melhor equipamento militar, nomeadamente aviões, tanques e sistemas de defesa antimísseis. Volodymyr Zelensky questinou, num discurso, se os países estão “intimidados por Moscovo” e frisou que Kiev está à espera de ajuda da NATO. "Do que estão à espera? Já passaram 31 dias", afirma.



No sábado, as forças russas assumiram o controlo de Slavutych, cidade onde vivem os trabalhadores da extinta central nuclear de Chernobyl. De acordo com o prefeito da cidade, citado pela agência Interfax Ucrânia, pelo menos três pessoas morreram. De acordo com o Parlamento da Ucrânia, as forças russas atingiram também uma instalação de investigação nuclear em Kharkiv.



A ONU confirma 1.104 mortes entre os civis e pelo menos 1.754 feridos desde o início da invasão, a 24 de fevereiro. Admite, no entanto, que o número de vítimas possa ser bastante superior. Entre as vítimas mortais incluem-se pelo-menos 136 crianças.