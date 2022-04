Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

09h30 - Parlamento Europeu inicia na segunda-feira sessão plenária dominada por guerra na Ucrânia



Parlamento Europeu (PE) inicia, na segunda-feira, em Estrasburgo, França, uma sessão plenária marcada por debates sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia e a situação dos refugiados que fogem do conflito.



Na quarta-feira, os presidentes do Conselho Europeu, Charles Michel, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, debatem com os eurodeputados os resultados da cimeira de 24 e 25 de março, na qual os líderes da União Europeia (UE) debateram a invasão da Ucrânia, as sanções internacionais contra o regime do Presidente russo, Vladimir Putin, e as consequências gerais para a economia da UE - com particular foco nos preços da energia.



Antes, na terça-feira, o debate do PE com o Conselho da União Europeia (UE) e a Comissão Europeia vai centrar-se na proteção que pode ser dada especificamente às crianças refugiadas que fogem da Ucrânia, no âmbito do plano de reforço da resposta europeia, em processo de elaboração.



No mesmo dia, o PE vai questionar o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, sobre a estratégia de segurança e defesa da UE para a próxima década e questionar Von der Leyen sobre os dois primeiros anos do seu mandato à frente do executivo comunitário.



(agência Lusa)







09h23 - Vão abrir sete corredores humanitários na Ucrânia



Este sábado vão ser retirados civis de zonas cercadas pelas tropas russas na Ucrânia. Estão previsto sete corredores humanitários. A informação é avançada pelo Governo ucraniano. Os planos de evacuação incluem um corredor para saída de veículos privados de Mariupol. A retirada de civis da cidade portuária também vai ser feita através de autocarros. Também há planos para a saída de habitantes de Berdiansk.



Este sábado vão ser retirados civis de zonas cercadas pelas tropas russas na Ucrânia. Estão previsto sete corredores humanitários. A informação é avançada pelo Governo ucraniano. Os planos de evacuação incluem um corredor para saída de veículos privados de Mariupol. A retirada de civis da cidade portuária também vai ser feita através de autocarros. Também há planos para a saída de habitantes de Berdiansk.





09h15 - Novas sanções da UE à Rússia não vão afetar setor da energia



A União Europeia está a preparar novas sanções contra a Rússia, mas quaisquer medidas adicionais não vão afetar o setor de energia, disse o comissário económico da União Europeia, Paolo Gentiloni, em Cernobbio, este sábado.







08h33 - Zelensky diz que Ucrânia vai ganhar a guerra



O presidente da Ucrânia acredita que a Guerra vai terminar com a vitória da verdade. Numa entrevista à Fox News, Volodimir Zelensky não tem dúvidas de que os ucranianos vão vencer.

O presidente da Ucrânia acredita que a Guerra vai terminar com a vitória da verdade. Numa entrevista à Fox News, Volodimir Zelensky não tem dúvidas de que os ucranianos vão vencer.





08h24 - Zelensky agradece visita de Metsola e ajuda europeia



Na visita surpresa a Kiev, a presidente do Parlamento Europeu esteve reunida com o Presidente da Ucrânia. Uma visita que Volodymir Zelensky considera "um poderoso sinal de apoio político". Roberta Metsola é a primeira representante de uma instituição europeia a viajar para a Ucrânia desde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro. O presidente da Ucrânia agradeceu a "ajuda global": financeira, militar e humanitária da Europa.



Na visita surpresa a Kiev, a presidente do Parlamento Europeu esteve reunida com o Presidente da Ucrânia. Uma visita que Volodymir Zelensky considera "um poderoso sinal de apoio político". Roberta Metsola é a primeira representante de uma instituição europeia a viajar para a Ucrânia desde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro. O presidente da Ucrânia agradeceu a "ajuda global": financeira, militar e humanitária da Europa.





08H07 - ONU estima que 25 por cento dos ucranianos teve de fugir de casa



O porta-voz do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, em inglês) na Ucrânia afirmou que 11 milhões de pessoas tiveram de sair de casa por causa da guerra e metade da população perdeu o emprego.



“Nós estamos no meio de uma crise. Desde a invasão, em cinco semanas, tivemos 25 por cento da população que teve de se deslocar da sua casa e procurar refúgio e segurança noutras partes do país ou fora de fronteiras”, afirmou, em entrevista à Agência Lusa, Saviano Abreu.



A ONU estima que sete milhões de ucranianos são hoje deslocados internos por causa da guerra, um número que aumenta se forem contabilizados os que fugiram para o exterior (quatro milhões).



“Os serviços que estamos a prestar à população infelizmente ainda não são suficentes para atender às necessidades humanitárias”, admitiu o responsável, que se mostrou preocupado com o acesso a zonas de conflito e reforçou o apelo ao apoio internacional.



“Infelizmente”, a ajuda disponível “ainda não é suficiente para atender as necessidades humanitárias de toda essa população que está precisando desse tipo de ajuda”.



(agência Lusa)







07h36 - Mais de três mil pessoas conseguiram fugir de Mariupol



Mais de três mil pessoas conseguiram fugir de Mariupol nas últimas 24 horas em autocarros e viaturas particulares, disseram as autoridades ucranianas, enquanto a Cruz Vermelha prepara nova tentativa para retirar civis da cidade sitiada.



"Os corredores humanitários trabalharam em três regiões: Donetsk, Lugansk e Zaporozhie. Conseguimos salvar 6.266 pessoas, incluindo 3.071 de Mariupol", disse o presidente ucranianonum vídeo divulgado na sexta-feira à noite no Instagram.







Ponto de situação





- A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, está em Kiev e já se encontrou com o presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky afirmou, após o encontro com a responsável europeia, que avredita que a Rússia se "está a preparar novos ataques no Donbass e em Kharkiv". - A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, está em Kiev e já se encontrou com o presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky afirmou, após o encontro com a responsável europeia, que avredita que a Rússia se "está a preparar novos ataques no Donbass e em Kharkiv".



- Numa entrevista à Fox News, na sexta-feira à noite, Zelensky disse que não tinha dúvidas que a "vitória da verdade" está para breve e que as forças ucranianas vão vencer. - Numa entrevista à Fox News, na sexta-feira à noite, Zelensky disse que não tinha dúvidas que a "vitória da verdade" está para breve e que as forças ucranianas vão vencer.



- Os Estados Unidos vão doar mais 300 milhões de dólares (271,5 milhões de euros) em ajuda militar à Ucrânia para combater os invasores russos. Esta verba eleva o montante total da ajuda militar dos EUA à Ucrânia desde o início da guerra para 1,6 mil milhões de dólares (1,45 mil milhões de euros).



- Os Estados Unidos vão doar mais 300 milhões de dólares (271,5 milhões de euros) em ajuda militar à Ucrânia para combater os invasores russos. Esta verba eleva o montante total da ajuda militar dos EUA à Ucrânia desde o início da guerra para 1,6 mil milhões de dólares (1,45 mil milhões de euros).