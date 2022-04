Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

10h09 - Ursula von der Leyen vai a Kiev para se encontrar com Volodymyr Zelensky



O porta-voz da presidente da Comissão Europeia revelou que “Ursula von der Leyen se vai deslocar a Kiev esta semana para se encontrar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky”.



Ursula von der Leyen vai acompanhada por Josep Borrell o Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança.





President @vonderleyen and HRVP @JosepBorrellF will travel this week to Kyiv to meet President @ZelenskyyUa prior to the pledging event #StandUpForUkraine on Saturday in Warsaw. — Eric Mamer (@MamerEric) April 5, 2022





9h53 - Rússia ameaça multar Wikipedia se não apagar “informação falsa”



O regulador de comunicações russo Roskomnadzor que que a Wikipedia remova “material com informações erradas de interesse público” sobre a situação na Ucrânia.



O regulador acusa a Wikipedia de acolher informações falsas sobre o que a Rússia chama “operação especial” na Ucrânia e também sobre as ações das forças armadas russas.



Segundo a lei russa, o proprietário de uma fonte de infirmação na internet que não apague informações ilegais quando solicitado pelo regulador pode ser multado até quatro milhões de rublos.







9h39 - Equipa da Cruz Vermelha libertada pela polícia perto de Mariupol



Uma equipa do Comité Internacional da Cruz Vermelha detida pela polícia ucraniana numa zona controlada pelas forças russas perto do Mariupol "foi libertada durante a noite", refere uma nota de um porta-voz do organismo humanitário.



Os elementos da Cruz Vermelha que tinham sido detidos em Manqush, 20 quilómetros a oeste de Mariupol, "estão agora concentrados em continuar as operações de retirada humanitária", indica a mesma nota.



De acordo com a Cruz Vermelha, este incidente com as autoridades ucranianas demonstra a "volatilidade e a complexidade" da operação de auxílio.







9h27 - Forças ucranianas retomaram “terreno chave” no norte do país



As forças ucranianas retomaram um "terreno chave" no norte do país e forçaram as tropas russas a retirarem-se de áreas em redor de Chernigiv, revela o ministério britânico da Defesa.



"As forças ucranianas reocuparam terreno importante no norte da Ucrânia, negando à Rússia a capacidade de garantir os seus objetivos e forçando as forças invasoras a retirarem-se de áreas em redor de Chernigiv, a norte de Kiev", é referido na última avaliação do ministério da Defesa na rede social Twitter. Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/C605aP9hlX



⚡️Bodies of tortured civilians found in Sumy Oblast.

Sumy Oblast Governor Dmytro Zhyvytsky reported that in Konotop district of Sumy Oblast, the Ukrainian military found the bodies of at least three tortured civilians. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 5, 2022

Os russos retiraram-se da região de Sumy a dia 3 de abril.



No relatório é ainda referido que "muitas unidades russas que se retiraram do norte da Ucrânia” vão precisar de se “reequipar e reabilitar antes que possam ser redistribuídas para operações no leste da Ucrânia".







9h17 - Dinamarca expulsa 15 diplomatas russos por alegada espionagem



A Dinamarca decidiu expulsar 15 diplomatas russos na sequência de relatos de valas comuns encontradas e de assassínios de civis na cidade ucraniana de Bucha, revelou o ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês, Jeppe Kofod.







A decisão surge um dia depois de diplomatas russos terem sido expulsos de França e Alemanha por razões semelhantes.



“Estabelecemos que os 15 agentes dos serviços secretos expulsos levaram a cabo atividades de espionagem em solo dinamarquês”, afirmou o ministro, acrescentando que queria “enviar um sinal claro à Rússia de que a espionagem em solo dinamarquês é inaceitável.





Moscovo já avançou que vai retaliar.







9h12 - Minas de fragmentação usadas em áreas civis em Mykolaiv



O presidente da câmara de Mykolaiv revelou que a cidade, no sul da Ucrânia, continua a ser bombardeada pelas forças russas.



Oleksandr Senkevych afirma que as minas de fragmentação estão a ser usadas em áreas civis de Mykolaiv, cidade portuária do Mar Negro.



Senkevych apelou às mulheres e crianças para abandonarem a cidade.





9h00 - Governo ucraniano anuncia abertura de sete corredores humanitários



O Governo da Ucrânia planeou para hoje a abertura de sete corredores humanitários para retirar cidadãos das áreas mais afetadas pelo cerco e bombardeamentos russos, anunciou a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, na rede social Telegram.



O corredor mais importante é o que está entre Zaporijia e a cidade de Mariupol, cercada por tropas russas desde o início da invasão, em 24 de fevereiro, e que não dispõe de serviços básicos para atender a sua população.



A cidade industrial e portuária, à beira do Mar de Azov, já teve quase meio milhão de habitantes e, atualmente, as autoridades garantem que apenas cerca de 160 mil permanecem. De acordo com as autoridades, quase 80 por cento dos edifícios da cidade foram destruídos ou seriamente danificados pelos bombardeamentos russos.



Iryna Vereshchuk denunciou que, apesar dos compromissos alcançados com os russos, as "forças russas não permitem que as pessoas viajem para Mariupol", o que impossibilita a chegada de ajuda humanitária.



"Os ocupantes (russos) bloquearam os representantes do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) em (cidade vizinha de) Mangush. Após as negociações, foram libertados na noite de segunda feira e enviados de volta à Zaporijia" sem ter alcançado o seu objetivo, assegurou a vice-primeira-ministra ucraniana.

Сьогодні працюватимуть сім гуманітарних коридорів – Верещук https://t.co/UBQLyrzi8Z — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) April 5, 2022

Сьогодні працюватимуть сім гуманітарних коридорів – Верещук https://t.co/UBQLyrzi8Z — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) April 5, 2022 Sete autocarros estão preparados para deixarem a cidade costeira de Mangush, no sul, em direção a Berdyansk, numa viagem que será acompanhada pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha.

Sete autocarros estão preparados para deixarem a cidade costeira de Mangush, no sul, em direção a Berdyansk, numa viagem que será acompanhada pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha.



É esperado que em Berdyansk se reúnam as pessoas que conseguiram deixar os municípios vizinhos e Mariupol para depois serem transferidas para Zaporijia.



O Governo ucraniano relatou nestes dias a lenta retirada de habitantes que ocorreu em Mariupol, onde apenas algumas centenas de cidadãos conseguem fugir diariamente e a maioria nos seus próprios veículos.







8h47 - Encontrados em Sumy Oblast corpos de civis torturados







O governador de Sumy Oblast, Dmytro Zhyvytsky, relatou que no distrito de Konotop os militares ucranianos encontraram os corpos de pelo menos três civis torturados.



O Kyiv Independent relata que foram encontrados em locais onde as forças russas tinham estado estacionadas.



⚡️Bodies of tortured civilians found in Sumy Oblast.



Sumy Oblast Governor Dmytro Zhyvytsky reported that in Konotop district of Sumy Oblast, the Ukrainian military found the bodies of at least three tortured civilians. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 5, 2022

Os russos retiraram-se da região de Sumy a dia 3 de abril.











8h38 - Equipa da Cruz Vermelha libertada



Uma equipa do Comité Internacional da Cruz Vermelha foi libertada depois ter sido detida durante uma tentativa de chegar à cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, revelou a vice-primeira-ministra ucraniana Iryna Vereshchuk.



"Após negociações, foram libertados durante a noite e enviados para Zaporizhzhia", avança a Reuters



Zaporizhzhia fica a cerca de 200 quilómetros de Mariupol, no sul do país.





8h30 - Airbnb suspende operação na Rússia e Bielorrússia



A empresa de aluguer de casas Airbnb Inc revelou que suspendeu, na segunda-feira, as operações na Rússia e Bielorrússia.





8h23 - Crimes de guerra na Ucrânia. Juristas admitem possibilidade de genocídio



Antigos juristas do Tribunal Penal Internacional não têm dúvidas de que o massacre em Bucha configura vários crimes de guerra.





Antigos juristas do Tribunal Penal Internacional não têm dúvidas de que o massacre em Bucha configura vários crimes de guerra.

8h16 - Província militar de Odessa diz esperar ataque russo para tentar bloquear acesso ao Mar Negro



O coronel Serhii Bratchuk, porta-voz do comando militar da província de Odessa, disse à agência Lusa que as autoridades esperam o reforço dos ataques na região para tentar fechar o acesso da Ucrânia ao Mar Negro.



A retirada da capital, Kiev, e nas zonas perto da fronteira da Bielorrússia nas últimas semanas mostraram que os russos mudaram de tática, aumentando a intensidade no leste do país e nas zonas marítimas.



"Sabemos que os russos pretendem Odessa e, neste contexto, temo-nos sempre preparado", afirmou Serhii Bratchuk, em entrevista à Lusa.



A conquista de Odessa, no sudoeste do país, junto à Roménia, permitiria retirar o acesso ao mar e ao maior porto do país.



"Temos recursos, sabemos que eles querem vir aqui e tem sido a resistência de Mykolaiv [outra grande cidade a leste de Odessa] que os impediu de chegar cá", afirmou Serhii Bratchuk, justificando a necessidade de manter tropas da província apesar dos conflitos no leste e nordeste do país.



"Nunca deixámos de estar em guerra com a Rússia desde 2014 e sabemos que eles querem o Mar Negro só para si".



Principal destino turístico da região e destino de muitos russos na época balnear, "Odessa é um ícone e a Rússia pode olhar para a nossa cidade como um troféu", mas, "sem exagero, temos forças suficientes para resistir como aconteceu noutras grandes cidades ucranianas".



"A terra ucraniana é sagrada e Odessa é um símbolo nosso antes de ser um símbolo da Rússia. É a capital marítima do nosso país, por onde comunicamos, pelo mar, com o mundo", afirmou o dirigente, que criticou a inação das potências ocidentais, em particular da União Europeia, após a invasão da Península da Crimeia (a sul) e de parte das províncias de Donetsk e Lugansk (Donbass, a leste).



"Foi esta arrogância europeia na forma como lidou connosco e com a Rússia que nos levou a esta situação", afirmou Serhii Bratchuk.



Apesar disso, "queria salientar que, como todos os europeus sérios já perceberam, esta guerra não é só contra a Ucrânia mas contra todos os europeus", acrescentou, agradecendo o fornecimento de "equipamento importante de sistemas de defesa aérea".



"Sei que agora os países europeus fornecem equipamentos militares, mas era necessário também fechar o céu", lamentou o coronel, comentando a necessidade de criar uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia.







8h08 - Kiev diz que tropas russas preparam nova ofensiva no leste



O Estado-Maior da Ucrânia disse hoje que a Rússia está a reagrupar as suas tropas e a preparar uma ofensiva em Donbass, no leste do país.



"O objetivo é estabelecer o controlo total sobre o território das regiões de Donetsk e Luhansk", refere uma atualização publicada na página do Estado-Maior na rede social Facebook.



A retirada das tropas russas foi concluída e os militares estão a dirigir-se para a cidade russa de Valuiki, na província de Belgorado, disse o Estado-Maior.



A atualização refere que é notório "o movimento de colunas de armas e equipamentos militares no território da República da Bielorrússia" e que "uma grande parte" dos aviões e helicópteros russos foi transferida de aeródromos da Bielorrússia para a Rússia.



O Estado-Maior acredita que, nas regiões de Donetsk e Luhansk, os militares russos estão a concentrar esforços para tentar conquistar as cidades de Popasna e Rubizhne, bem como estabelecer o controlo total sobre Mariupol.



Outras cidades e localidades nas duas regiões estão sujeitas a bombardeamentos contínuos, refere a atualização.



O Estado-Maior acusou as tropas russas de atacarem a cidade de Nikolaev, no sul, perto da costa do Mar Negro, com bombas de fragmentação proibidas pela convenção de Genebra.





"Habitações civis e instalações médicas, incluindo um hospital infantil, foram atacados pelo inimigo. Há mortos e feridos, incluindo crianças," refere a atualização.



As tropas russas também continuam a bloquear a cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, de acordo com o Estado-Maior.







8h00 - Ministro francês admite novas sanções da UE à Rússia na quarta-feira



A União Europeia provavelmente adotará uma nova rodada de sanções contra a Rússia na quarta-feira após relatos de assassinatos de civis no norte da Ucrânia por forças russas, disse o ministro francês de Assuntos Europeus, Clement Beaune.



"As novas sanções provavelmente serão adotadas amanhã", disse à rádio RFI esta terça-feira, acrescentando que a UE também deve agir rapidamente sobre as importações de gás e carvão da Rússia.



A Rússia negou quaisquer acusações relacionadas ao assassinato de civis, mesmo em Bucha.





7h47 - EUA pedem suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU







Os Estados Unidos vão pedir ainda esta semana a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU, depois de dezenas de cadáveres de civis terem sido encontrados em Bucha.







A embaixadora norte-americana na ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse que os EUA pensam pedir uma votação "o mais rápido possível nesta semana e possivelmente já na quinta-feira".







A Assembleia Geral da ONU tem a palavra final, e a resolução exigiria o apoio de dois terços dos 193 países membros.





7h 40 - Vai demorar "décadas" a remover minas e explosivos, avisa Guterres



O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, avisou que levará "décadas" para remover todas as munições não detonadas, minas terrestres e bombas de fragmentação.



Na segunda-feira, Dia Internacional de Sensibilização para o Perigo das Minas, Guterres alertou que as minas e explosivos colocados na Ucrânia irão ameaçar a vida da população muito depois das armas se calarem.





Ponto da situação

O presidente da Ucrânia vistou ontem Bucha. Foi nesta cidade da região de Kiev que foram cometidas atrocidades, alegadamente por parte das tropas russas, contra a população, incluindo mulheres e crianças. Moscovo continua a defender que está a levar a cabo uma operação militar especial, mas sem ter por alvo a população.



A Rússia rejeita o ataque a civis. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, afirma mesmo que se trata de uma encenação para incriminar Moscovo.



Em Bucha foram encontrados centenas de corpos. A cidade nos arredores da capital ucraniana foi recuperada pelas tropas ucranianas, que se depararam com um cenário de terror: cerca de 300 corpos espalhados pelas ruas e numa vala comum a céu aberto; as forças de Kiev apontam sinais de tortura.



O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, repudia o que aconteceu em Bucha. Fala em atentado aos Direitos Humanos e massacre chocante.



O ministro português dos Negócios Estrangeiros defende que Portugal deve limitar as importações da Rússia. João Gomes Cravinho diz que não se pode confiar nas autoridades da Rússia e que qualquer acordo tem de ser acompanhado de mecanismos de verificação.



Múltiplas observações por parte de analistas ocidentais indicam que as forças russas se retiraram do norte da Ucrânia, incluindo áreas próximas de Kiev. Estarão a reagrupar-se para se focarem no leste do país.

De acordo com a informação, os combates devem continuar "em algumas partes das regiões recém-recapturadas, mas diminuirão significativamente esta semana à medida que as restantes forças russas se retirem".

O presidente da Ucrânia prepara-se para falar hoje ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Volodymyr Zelensky defende uma investigação às mortes em Bucha.

Zelensky considera que estão em causa crimes de guerra e espera o apoio da comunidade internacional.

O discurso do presidente da Ucrânia deverá ter lugar à tarde.