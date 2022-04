Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

11h18 - Mais um general russo abatido na Ucrânia



O vice-comandante do 8.º Exército da Rússia, Vladimir Petrovich Frolov, morreu nos combates em território ucraniano, noticiou a agência russa Tass.



O governador de São Petersburgo, Alexander Beglov, confirmou a morte de Frolov na Ucrânia, referindo-se-lhe como um desfecho "heróico".



10h48 - Situação "desumana" em Mariupol



O presidente ucraniano classifica como "desumana" a situação em Mariupol, cidade portuária do sudeste do país. Volodymyr Zelensky renova o apelo aos países ocidentais para que enviem "imediatamente" armamento pesado para a Ucrânia.



As forças russas deram até à última madrugada aos soldados ucranianos em Mariupol para que abandonassem as armas. E prometeram poupar os combatentes que se rendessem.



10h41 - Bulgária fecha portos a navios russos



A Bulgária proibiu a entrada de navios de pavilhão russo nos seus portos do Mar Negro, no quadro das sanções da União Europeia.



"Todos os navios registados sob bandeira russa, bem como todos os navios que tenham trocado a sua bandeira russa ou registo marítimo para qualquer outro Estado após 24 de fevereiro, estão proibidos de aceder aos portos marítimos e fluviais búlgaros", anunciou a Autoridade Marítima búlgara, citada pela Associated Press.



As exceções aplicam-se a navios em perigo ou que procurem assistência humanitária, ou navios que transportem produtos energéticos, alimentos e produtos farmacêuticos para países da União.



10h31 - Rússia anuncia ataque a fábrica militar de Kiev



As forças russas bombardearam este domingo um complexo fabril militar nos arredores de Kiev, num quadro de intensificação dos ataques à capital ucraniana, anunciou o Ministério da defesa da Rússia.



"Mísseis de alta precisão lançados por aeronaves da noite para o dia destruíram uma fábrica de munição perto de Brovary, na região de Kiev", indica o Ministério russo da Defesa no Telegram.



Por sua vez, o autarca de Brovary, Igor Sapojko, afirmou que "algumas infraestruturas foram atingidas" às primeiras horas do dia.



Todavia, um repórter da France Presse no local diz não ter observado qualquer destruição.



10h21 – Bruxelas atribui fundo de 50 milhões de euros de ajuda humanitária à Ucrânia



A União Europeia vai fornecer um fundo de 50 milhões de euros em ajuda humanitária à Ucrânia para apoiar as pessoas afetadas pela guerra iniciada pela Rússia.



“Conforme a luta e os ataques de mísseis continuam a destruir infraestruturas civis críticas, as necessidades humanitárias na Ucrânia permanecem extremamente elevadas”, escreveu a Comissão Europeia em comunicado este domingo.



Deste modo, “a UE vai atribuir mais um fundo humanitário, no valor de 50 milhões de euros, às pessoas afetadas pela guerra russa na Ucrânia, incluindo 45 milhões de euros para projetos humanitários e cinco milhões de euros para a Moldova”.



Com este novo fundo, o total da ajuda humanitária europeia à Ucrânia ascende a 143 milhões de euros.





10h06 – Rússia acusa Zelensky de tentar ganhar tempo para pedir ajuda à NATO



O presidente da Duma (Câmara Baixa do parlamento) russa, Viacheslav Volodin, acusou hoje o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de usar as negociações com Moscovo para ganhar tempo e conseguir ajuda militar da NATO.



"Zelensky afirmou que a Ucrânia está pronta para discutir com a Rússia a sua retirada da NATO e o estatuto da Crimeia, mas somente depois de as ações militares cessarem e as tropas russas deixarem o território ucraniano", escreveu o deputado russo na sua conta no Twitter.



Viacheslav Volodin lembrou, na mesma mensagem, que o presidente ucraniano se expressou nos mesmos termos antes das negociações no final de março em Istambul, Turquia, quando as tropas russas estavam às portas de Kiev, o que levou a Rússia a reduzir a sua atividade militar naquela área.



Então, destacou Volodin, "Kiev retirou os compromissos que tinha assumido" e "hoje propõe o mesmo cenário", sublinhando que "a causa é óbvia" e que o presidente ucraniano "quer ganhar tempo e simultaneamente pede ajuda militar à NATO".



(Agência Lusa)





09h55 – Vice-primeira-ministra da Ucrânia fala em desacordo sobre evacuação



A Ucrânia e a Rússia não chegaram a um acordo este domingo sobre rotas humanitárias para a retirada de civis de áreas afetadas pela guerra, disse a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk.



"Não conseguimos chegar a um acordo sobre o cessar-fogo e rotas de evacuação. É por isso que, infelizmente, não vamos abrir corredores humanitários hoje", explicou a responsável na rede social Telegram.



Vereshchuk disse ainda que as autoridades ucranianas pediram corredores humanitários para a retirada de civis e soldados ucranianos feridos no porto sitiado de Mariupol.





09h47 – Abramovich em Kiev para ajudar à retoma das negociações



Roman Abramovich esteve em Kiev para tentar reatar as negociações entre a Ucrânia e a Rússia. A notícia está a ser avançada pela Bloomberg.



O oligarca russo foi ao encontro de negociadores ucranianos para discutir um regresso à mesa de negociações, que têm estado suspensas.



Abramovich tem vindo a participar em várias reuniões negociais entre as duas partes.





09h27 - Ameaça nuclear. Zelensky insiste que mundo deve "preparar-se"



Numa declaração gravada já na madrugada deste domingo, Volodymyr Zelensky revelou que conversou com o primeiro-ministro britânico e com a primeira-ministra da Suécia sobre questões de defesa e o fortalecimento da política de sanções contra a Rússia.



Pouco antes, numa entrevista a vários órgãos de comunicação social ucranianos, o presidente voltou a alertar para o perigo de um ataque nuclear russo.



Volodymyr Zelensky está convencido que Moscovo poderá usar qualquer tipo de armas.



Por isso, pede que sejam enviados para a Ucrânia medicamentos contra a radiação e que sejam construídos abrigos antiaéreos.



Numa declaração gravada já na madrugada deste domingo, Volodymyr Zelensky revelou que conversou com o primeiro-ministro britânico e com a primeira-ministra da Suécia sobre questões de defesa e o fortalecimento da política de sanções contra a Rússia.Pouco antes, numa entrevista a vários órgãos de comunicação social ucranianos, o presidente voltou a alertar para o perigo de um ataque nuclear russo.Volodymyr Zelensky está convencido que Moscovo poderá usar qualquer tipo de armas.Por isso, pede que sejam enviados para a Ucrânia medicamentos contra a radiação e que sejam construídos abrigos antiaéreos.

09h06 - Ataque com mísseis danifica infraestrutura em Brovary, perto de Kiev



Um ataque com mísseis na madrugada deste domingo danificou uma infraestrutura na cidade de Brovary, perto da capital da Ucrânia, Kiev, disse o autarca Igor Sapozhko.



Não há ainda detalhes sobre a dimensão da destruição nem sobre possíveis vítimas.





08h48 - Autarca e parlamentares ucranianos assistiram no Vaticano à Vigília Pascal



O presidente da câmara de Meliotopol, Ivan Fedorov, que foi feito refém pelas forças russas durante cinco dias, e três parlamentares ucranianos assistiram no Vaticano à Vigília Pascal.



No final da homilia, o Papa Francisco dirigiu-se diretamente aos políticos ucranianos ali presentes.



"Nesta escuridão da guerra, na crueldade, estamos todos a rezar por vós e convosco nesta noite. Estamos todos a rezar por todo o sofrimento. Só vos podemos dar a nossa companhia, a nossa oração", declarou o Papa, e concluiu: "a maior coisa que podeis receber: Cristo ressuscitou", proferindo as três últimas palavras em ucraniano.





(Agência Lusa)





08h13 - Rússia quer rendição em Mariupol







A Rússia apelou à rendição das forças ucranianas em Mariupol, cidade cercada no leste do país, comprometendo-se a poupar as vidas de quem depuser as armas.

Situada no mar de Azov, Mariupol é um dos principais objetivos dos russos no esforço para obter controlo total da região de Donbass e formar um corredor terrestre, no leste da Ucrânia, a partir da península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.





(Agência Lusa)



Ponto de situação



Rússia diz ter tomado Mariupol. Moscovo afirma que tomou a área urbana da cidade portuária de Mariupol, que há tropas ucranianas cercadas, e que a operação militar provocou quatro mil mortes do lado ucraniano. A cidade resistia há dias contra todas as probabilidades.



Zelensky acusou a Rússia de querer matar todos os habitantes de Mariupol. No entanto, não falou sobre as declarações da Rússia poucas horas antes a afirmar que as tropas russas já dominavam a área urbana da cidade portuária.

No entanto, não falou sobre as declarações da Rússia poucas horas antes a afirmar que as tropas russas já dominavam a área urbana da cidade portuária.

Vão chegar a Portugal mais 263 refugiados ucranianos. Este é já o quinto voo humanitário organizado pela Associação Ukrainian Refugees.

Este é já o quinto voo humanitário organizado pela Associação Ukrainian Refugees.

Ameaça separatista. Os soldados ucranianos que continuarem a resistir ao avanço das tropas russas em Mariupol "serão eliminados", afirmou, no local, Denis Pushilin, líder pró-russo de Donetsk.

"Dada a situação catastrófica que se desenvolveu na fábrica metalúrgica Azovstal e além de serem guiadas por princípios puramente humanos, as Forças Armadas russas apelam aos militantes dos batalhões nacionalistas e aos mercenários estrangeiros para, a partir das 06h00 de 17 de abril de 2022, cessem quaisquer hostilidades e deponham as armas", disse, em comunicado, o chefe do Centro de Controlo de Defesa russo, coronel general Mikhail Mizintsev, de acordo com a agência de notícias oficial russa Tass."A todos aqueles que depuserem as armas é garantido que pouparemos a vida", acrescentou.