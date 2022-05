Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

12h56 - Reino Unido aumenta a sua ajuda militar à Ucrânia em mais de 350 milhões de euros



O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, falou esta terça-feira, por videoconferência, no Parlamento ucraniano, onde anunciou mais 300 milhões de libras (cerca de 356 milhões de euros) em ajuda militar a Kiev.







12h25 - Nove civis mortos em bombardeamentos na região de Donetsk



Pelo menos nove civis foram mortos por bombardeamentos russos na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, esta terça-feira, disse o governador regional.







11h42 - Moscovo acusa Israel de "apoiar o regime neonazi de Kiev"



Esta terça-feira, Moscovo acusou Israel de "apoiar o regime neonazi de Kiev", depois de o chefe da diplomacia russa ter declarado que, à semelhança de Volodymyr Zelensky, Adolf Hitler tinha "sangue judeu".



"Prestamos atenção às declarações anti-históricas do ministro dos Negócios Estrangeiros [israelita] Yair Lapid, que explicam a decisão do atual Governo de apoiar o regime neonazi em Kiev", disse a diplomacia russa em comunicado.



"Infelizmente, a história conhece exemplos trágicos de cooperação entre judeus e nazis", acrescentou o comunicado.



Além disso, Moscovo acusa Jerusalém de "ignorar a epidemia de destruição e profanação de monumentos aos verdadeiros justos do mundo: os soldados do Exército Vermelho que pararam o Holocausto e salvaram o mundo judaico", e parece traçar um paralelo entre antissemitismo e "russofobia" na Ucrânia.







❗️ Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля @yairlapid, во многом объясняющие курс нынешнего Правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве.



☝️ О том, есть ли на Украине неонацисты на самом деле: https://t.co/su6LL5VYoX — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) May 3, 2022







11h23 - Putin assina decreto sobre novas sanções de retaliação contra o Ocidente, anuncia Kremlin



O presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto sobre sanções económicas de retaliação às "ações hostis de certos Estados estrangeiros e organizações internacionais", anunciou o Kremlin esta terça-feira. De acordo com o decreto, a Rússia vai proibir a exportação de produtos e matérias-primas para pessoas e entidades por ela sancionadas.



O decreto também proíbe transações com indivíduos e empresas estrangeiras atingidas pelas sanções de retaliação da Rússia e permite que as contrapartes russas não cumpram suas obrigações para com elas.







11h08 - Europa recorre a África para reduzir compras de gás à Rússia em dois terços este ano



A União Europeia quer aprofundar a cooperação com países africanos, como Nigéria, Senegal e Angola, para aumentar as compras de gás natural liquefeito e assim reduzir a dependência da Rússia em dois terços este ano.



De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, o esboço da nova estratégia europeia, que deverá ser aprovada pela Comissão Europeia ainda este mês no âmbito do plano para reduzir e dependência energética de Moscovo, pretende aprovar o potencial ainda por explorar dos países no ocidente de África, entre os quais estão os lusófonos Angola e Guiné Equatorial, ambos produtores de gás natural liquefeito.



O bloco dos 27 países europeus quer afastar-se do maior fornecedor, a Rússia, no seguimento da invasão da Ucrânia, e preparar a região para importar 10 milhões de toneladas de hidrogénio até 2030 para ajudar a substituir o gás da Rússia, em linha com o ambicioso projeto de descartar a utilização de combustíveis fósseis e atingir a neutralidade climática até meio deste século.



(Agência Lusa)







10h51 - Emmanuel Macron vai falar com Vladimir Putin ainda esta terça-feira





O presidente francês vai falar, via telefone, com o homólogo russo por volta do meio dia de hoje, anunciou o Eliseu, citado pela Agence France Press.





10h44 - OMS vai realizar uma reunião urgente sobre o impacto na saúde da invasão da Ucrânia



Um porta-voz da Organização Mundial da Saúde confirmou, esta terça-feira, que se vai realizar uma reunião especial na próxima semana sobre o impacto invasão russa na Ucrânia na saúde.



"Haverá uma reunião a 10 de maio sobre o impacto da guerra no sistema de saúde da Ucrânia", disse Tarik Jasarevic numa conferência de imprensa em Genebra.







10h32 - Civis retirados da Azovstal ainda não chegaram a Zaporizhia



A evacuação de Mariupol continua esta terça-feira, mas os civis retirados na fábrica de Azovstal ainda não chegaram a Zaporizhia, uma vez que a caravana humanitária da ONU terá sido "travada logo à saída de Mariupol".









Segundo as informações avanças pelo autarca de Mariupol, na noite de segunda para terça-feira, a caravana foi travada a 30 quilómetros da cidade e que hoje de manhã partiu rumo a Zaporizhia.



Contudo, o enviado especial da RTP confirmou que chegou ao local um autocarro humanitário com civis de Mariupol, mas não de Azovstal. Prevê-se que os cidadãos que estavam nas ruínas da fábrica da região cheguem ao longo do dia de hoje, embora a expectativa é que tivesse chegado ontem.



"Ainda não chegou a caravana humanitária das Nações Unidas, que retirou civis de Azovstal, do complexo industrial que foi fortemente bombardeado", explicou Hélder Silva.Segundo as informações avanças pelo autarca de Mariupol, na noite de segunda para terça-feira, a caravana foi travada a 30 quilómetros da cidade e que hoje de manhã partiu rumo a Zaporizhia.Contudo, o enviado especial da RTP confirmou que chegou ao local um autocarro humanitário com civis de Mariupol, mas não de Azovstal. Prevê-se que os cidadãos que estavam nas ruínas da fábrica da região cheguem ao longo do dia de hoje, embora a expectativa é que tivesse chegado ontem.

10h21 - Sexto pacote de sanções da UE à Rússia só deve ser apresentado na quarta-feira



De acordo com as informações que a RTP recebeu esta manhã, o sexto pacote de sanções europeias só será apresentado amanhã quando a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falar no Parlamento Europeu.







Pela informação recolhida junto de fontes europeias, a proposta sobre o novo pacote de sanções não deverá ser pública antes de a presidente da Comissão Europeia se dirigir aos eurodeputados, em Estrasburgo, amanhã de manhã.



Contudo, a proposta deve ser apresentada aos Estados-membros até ao final do dia de hoje, a tempo de ser analisada na reunião de Coreper (embaixadores) de amanhã. Só depois pode ser enviada para as capitais, para adoção formal por procedimento escrito, à semelhança dos pacotes anteriores, para evitar que os chefes da diplomacia europeus tenham de ser convocados a Bruxelas.







9h43 - Kiev diz que travou operações terrestres russas no sul do país



As forças ucranianas conseguiram travar as operações militares terrestres da Rússia no sul da Ucrânia, eliminando 122 soldados russos, afirmou hoje o Comando Militar Sul ucraniano na rede social Facebook.



"O inimigo, fortificado em posições defensivas, não realizou ações ativas nas regiões de Kherson e Mykolaiv (no sul do país, onde controla grandes áreas) nas últimas 24 horas", assegurou o comando ucraniano posicionado na área. "No entanto, Mykolaiv e os seus arredores foram atacados por vários lançadores de foguetes. O inimigo mais uma vez disparou contra instalações industriais. Felizmente, nenhuma vítima foi relatada".



O Comando Militar ucraniano explicou que na região de Kherson "uma tentativa de um grupo de sabotagem e reconhecimento de tomar nosso posto de observação foi frustrada e esmagada por fogo de morteiro".



"As nossas unidades de mísseis e artilharia realizaram mais de uma centena de lançamentos" que causaram uma "perda total de 122 (soldados mortos) nas fileiras inimigas nas últimas 24 horas", acrescentou a fonte.



As forças ucranianas, agrupadas no comando "Pivden", lembraram que, além de dois barcos de assalto blindados que foram abatidos ao amanhecer, os militares ucranianos também eliminaram várias unidades blindadas e autopropulsadas, assim como um ‘drone’ de reconhecimento "Forpost" que tentava sobrevoar a cidade de Odessa a partir do mar. Depois de os russos atacarem duas vezes a região de Odessa com mísseis nas últimas horas, "continuaram a destruir a ponte sobre o estuário do Dnister, atingindo-a com mísseis de cruzeiro 'Yakhont'", disse o Comando Militar ucraniano.







(Agência Lusa)







9h35 - Rússia diz que atingiu centro de logística perto de Odessa usado para entregar armamento estrangeiro



Mísseis russos de alta precisão atingiram um centro logístico, localizado num aeródromo militar perto de Odessa, na Ucrânia, que era alegadamente usado para entregar armamentos entregues a Kiev pelo Ocidente, disse o Ministério da Defesa russo esta terça-feira.



"Armazéns com drones Bayraktar TB2 não tripulados, assim como armas de mísseis e munições dos Estados Unidos e de países europeus, foram destruídos", lê-se no comunicado, citado pela Reuters.







9h26 - Zelensky critica Lavrov por culpar os judeus de crimes nazis



O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou hoje o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, de "culpar o povo judeu pelos crimes nazis", frisando que a Rússia "esqueceu-se de todas as lições da Segunda Guerra Mundial".



Num discurso publicado hoje de madrugada, Zelensky recordou que o "ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia disse abertamente que os maiores antissemitas, supostamente, encontram-se entre os próprios judeus e que provavelmente Hitler tinha sangue judeu".



"Como se pode dizer uma coisa destas na véspera da data que assinala a vitória sobre o nazismo [09 de maio de 1945]. Estas palavras significam que o primeiro diplomata da Rússia está a acusar o povo judeu pelos crimes nazis. Não há palavras", disse Zelensky.



9h16 - Ucrânia aguarda chegada a Zaporizhia de civis retirados de Azovstal



As autoridades ucranianas preveem que os civis retirados das ruínas da siderúrgica de Azovstal na cidade de Mariupol, ocupada pela Rússia, cheguem à cidade de Zaporizhia, controlada pela Ucrânia, ainda esta terça-feira.



"A coluna [humanitária] está a dirigir-se em direção a Zaporizhia. A evacuação continua", disse Boichenko na televisão nacional. "Estamos a limitar as informações e esperamos que os civis retirados de Azovstal cheguem ao destino”.







8h56 - Zelensky declara que retirada de civis de Mariupol vai continuar



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que a retirada de civis da cidade de Mariupol, no sul do país, vai continuar hoje, esperando a eficácia dos corredores humanitários de Berdiansk, Tokmak e de Vasylivka. Num discurso que foi publicado hoje de manhã nas redes sociais, o chefe de Estado ucraniano disse que Kiev continua a fazer "todos os possíveis para salvar" os civis de Mariupol e que a operação de retirada vai continuar.



"Amanhã (quarta-feira) também esperamos movimento através dos corredores humanitários de Berdyansk, Tokmak e de Vasylivka", em direção de Zaporizhia, acrescentou.



A operação de retirada de cidadãos ucranianos de Mariupol, cidade portuária no Mar de Azov, que está a ser coordenada pelas Nações Unidas e pela Cruz Vermelha Internacional, mantém-se mas verificam-se muitas dificuldades pondo em questão a continuidade da operação.



(Agência Lusa)







8h41 - Hungria não vai apoiar novas sanções a importações de petróleo e gás da Rússia



A Hungria não vai apoiar a imposição de sanções que impossibilitem a importação de petróleo e gás da Rússia para a Hungria, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Peter Szijjarto, num comunicado esta terça-feira.



Falando no Cazaquistão, Szijjarto disse que as importações de petróleo russo, através do oleoduto Druzhba, representavam cerca de 65 por cento do petróleo necessário na Hungria e que não há rotas alternativas de abastecimento que o garantam.







8h31 - Forças armadas da Rússia estão “significativamente mais fracas”, diz Ministério britânico da Defesa



O orçamento de Defesa da Rússia quase duplicou entre 2005 e 2018, divulgou o Ministério da Defesa do Reino Unido. Numa atualização sobre a situação na Ucrânia, os serviços de inteligência britânicos afirmam que a Rússia investiu, nos últimos anos, no setor aéreo, terrestre e marítimo.



“A partir de 2008, isto sustentou o amplo programa de modernização militar New Look”, revela o Ministério numa publicação no Twitter.



“No entanto, a modernização do seu equipamento físico não permitiu à Rússia dominar a Ucrânia”, conclui ainda. “Falhas tanto no planeamento estratégico como na execução operacional” tornaram a Rússia “incapaz de traduzir força numérica em vantagem decisiva”.



“As forças armadas da Rússia estão agora significativamente mais fracas, tanto material como conceptualmente, como resultado da invasão da Ucrânia”.



O Reino Unido considera que, para além disso, “a recuperação disso será exacerbada pelas sanções”, o que “terá um impacto duradouro na capacidade da Rússia de implantar força militar convencional”.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/xvqMIBbfFS



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/iZqitvBoOd — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 3, 2022

8h11 - Mais de 200 civis ainda estão na siderúrgica de Azovstal, diz autarca de Mariupol



Mais de 200 civis ainda estão encurralados com combatentes na grande siderúrgica da cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, disse o prefeito Vadym Boychenko esta terça-feira.



Segundo o autarca, cerca de 100.000 civis ainda estavam na região que foi ocupada pelas forças russas.







7h58 - Itália pretende ser independente do gás russo no segundo semestre de 2024



A Itália pretende cortar a sua dependência do gás russo até o segundo semestre de 2024, disse o ministro da Transição Ecológica da Itália, Roberto Cingolani, numa entrevista publicada esta terça-feira.



"Devemos ser autónomos no segundo semestre de 2024, podemos ficar sem importar gás russo", disse Cingolani em entrevista ao jornal La Repubblica.



Questionado sobre o mecanismo de pagamento de rublos proposto para o gás russo, Cingolani disse que a Comissão da Europeia tem de tomar uma decisão política "clara e inequívoca" para evitar que a responsabilidade seja transferida para os governos individuais e empresas de petróleo e gás.







7h47 - Papa diz que quer ir a Moscovo para se encontrar com Putin



O Papa Francisco disse, numa entrevista publicada esta terça-feira, que pediu uma reunião em Mosocovo com o presidente russo, Vladimir Putin, para tentar parar a guerra na Ucrânia, mas não recebeu resposta. O Papa também disse ao jornal italiano Corriere Della Sera que o patriarca Kirill da Igreja Ortodoxa Russa, que apoiou a guerra, "não pode tornar-se o coroinha de Putin".







7h33 - Comissão Europeia apresenta hoje novas sanções contra a Rússia



É já o sexto pacote de medidas com incidência na economia em Moscovo. Desta vez pode incluir a importação de petróleo. Prevê-se que haja um embargo progressivo do petróleo da Rússia.



O objetivo desta medida é que a União Europeia deixe de comprar petróleo russo até ao final do ano. O chefe da diplomacia europeia adiantou, entretanto, que uma das novas sanções será excluir mais bancos russos do sistema bancário que permite transferências internacionais.

7h22 - Morreram três civis num bombardeamento russo em Vuhledar, no leste da Ucrânia



Pelo menos três civis foram mortos no bombardeamento russo da cidade de Vuhledar, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, esta terça-feira, informou o gabinete do presidente ucraniano.



Ponto de situação

• O Kremlin assumiu o controlo da Internet na cidade ucraniana de Kherson, 24 horas depois de ter ocorrido um apagão dos serviços ‘online’ naquele centro portuário, no Mar Negro, tomado pelos russos em março. Doug Madory considerou a situação “estranhamente semelhante” à que aconteceu após a Rússia ter anexado a Crimeia em 2014. O monitor de Internet Netblocks, com sede em Londres, como Doug Madory, informou que o tráfego na região de Kherson havia sido redirecionado na noite de domingo pela Rostelecom, controlada pelo Estado russo, após uma interrupção de um dia.• O líder da oposição alemã, Friedrich Merz, anunciou a intenção de visitar a Ucrânia esta semana, algo que nenhum elemento do Governo de Olaf Scholz fez desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro. O líder do partido de direita conservadora lamentou ainda que não exista “nenhum sinal” ou intenção da parte do chefe de Governo alemão, Olaf Scholz, de viajar também até Kiev. No entanto, negou que a sua decisão tenha qualquer intenção eleitoralista de apoio ao chefe de Governo da Renânia do Norte - Westfalia, Henrick Wüst.• O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deverá anunciar esta terça-feira mais 300 milhões de libras (cerca de 356 milhões de euros) em ajuda militar a Kiev durante a sua intervenção, por videoconferência, no Parlamento ucraniano. Boris Johnson será o primeiro líder ocidental a dirigir-se ao Parlamento da Ucrânia, desde o início da invasão russa. Segundo Downing Street (gabinete do primeiro-ministro), o governante irá manifestar o apoio do Reino Unido aos deputados ucranianos, durante a sua intervenção prevista para as 10h00 (09h00 em Lisboa).