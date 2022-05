Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Ataques russos à siderúrgica de Azovstal continuam ao segundo dia de cessar-fogo

9h13 - Rússia diz que destruiu grande armazém de munições no leste da Ucrânia



O Ministério da Defesa da Rússia disse, esta sexta-feira, que os seus mísseis destruíram um grande depósito de munição na cidade de Kramatorsk, no leste da Ucrânia. A mesma fonte adiantou ainda que as defesas aéreas russas abateram dois aviões de guerra ucranianos, um Su-25 e um MiG-29, na região leste de Luhansk.







9h05 - Diplomacia silenciosa deu frutos na retirada de civis de Mariupol, diz ONU



António Guterres acredita que a diplomacia silenciosa deu frutos na retirada de civis da cidade ucraniana de Mariupol. O secretário-geral das Nações Unidas não deu no entanto detalhes sobre novas operações de retirada de pessoas.



O secretário-geral das Nações Unidas deixou também ontem à noite um recado ao Conselho de Segurança para fazer tudo para que a guerra acabe.



As Nações Unidas estão nesta altura a recolher também informação sobre pessoas desaparecidas na Ucrânia.



A alta comissária para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, revela que estão a ser investigados 180 casos.

9h00 - Rússia intensifica ataques contra a fábrica Azovstal



As tropas russas intensificaram os ataques contra a fábrica Azovstal, na cidade sitiada de Mariupol, enquanto avançam no objetivo de controlar as regiões de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, segundo o Alto Comando do Exército Ucraniano. De acordo com um relatório publicado no Facebook e divulgado pela agência local Ukrinform, "os invasores russos continuam a bloquear as unidades de defesa ucranianas dentro da fábrica de Azovstal", último reduto da resistência ucraniana naquela cidade portuária estratégica.



Segundo a agência Efe, ainda há centenas de civis entrincheirados desde o início da invasão em 24 de fevereiro, incluindo crianças, embora alguns já tenham conseguido sair graças a uma operação de evacuação patrocinada pela ONU e pela Cruz Vermelha.



Ao mesmo tempo, a ofensiva é mantida no leste, onde Moscovo aspira alcançar o controlo total das regiões de Donetsk e Lugansk e manter uma rota terrestre entre esses territórios e a Crimeia, anexada pela Federação Russa. O relatório militar especifica que foram atacadas as posições ucranianas na direção de Lyman, Siversk e Popasna, enquanto no norte da região de Khérson e Mykolaiv, os invasores russos bombardearam área das quais se tinham retirado.



(Agência Lusa)







8h51 - Ucrânia terá abatido um caça russo e 14 drones na quinta-feira



A Força Aérea da Ucrânia reivindicou o abate de 15 alvos de aviação russa, incluindo um caça Sukhoi Su-30. O avião de combate russo terá sido abatido no leste do país por uma unidade ucraniana de mísseis antiaéreos. Para além desse caça, terão sido destruídos também 14 drones russos de tipo Orlan-10.







8h46 - UE ajusta plano de sanções petrolíferas à Rússia na tentativa de conquistar Estados relutantes



A Comissão Europeia propôs alterações ao seu plano de embargar o petróleo russo, numa tentativa de conquistar os Estados-membros ainda relutantes, disse uma fonte da UE à Reuters esta sexta-feira.







8h38 - "Quase 500 civis" já retirados de Mariupol



"Quase 500 civis" no total foram retirados da cidade de Mariupol nos últimos dias, cercados e bombardeados pelas forças russas, disseram as autoridades ucranianas na sexta-feira, acrescentando que as evacuações continuam esta sexta-feira.



"Conseguimos retirados quase 500 civis", disse o chefe da administração presidencial, Andriy Iermak, no Telegram. "Hoje estamos a concentrar-nos em Azovstal", disse à AFP a vice-primeira-ministra Iryna Vereshchuk, enquanto a ONU anunciou na quinta-feira que enviou um novo comboio para a siderúrgica, onde ainda restariam 200 civis.







8h30 - Nova caravana humanitária da ONU prevê retirar últimos civis de Azovstal



Um novo comboio da ONU deve retirar, esta sexta-feira, os últimos civis escondidos na siderúrgica Azovstal em Mariupol, o último ponto de resistência ucraniana neste porto estratégico de Donbass. Embora a Rússia tenha prometido cessar-fogo durante três dias para a retirada em segurança dos cidadãos, os bombardeamentos continuam e na região e podem comprometer o processo de evacuação.



Apesar desta incerteza, o secretário-geral adjunto da ONU para os Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, anunciou na quinta-feira que este novo comboio se dirigia para a cidade de Mariupo.



"Enquanto falamos, um comboio está a caminho de chegar a Azovstal amanhã de manhã com a esperança de recuperar os civis restantes deste inferno escuro (…) e trazê-los de volta à segurança", disse.







8h22 - Tréguas na Ucrânia permitiu a retirada de parte dos civis ainda retidos em Mariupol



O presidente da Ucrânia conta poder retirar hoje mais civis de Mariupol e do complexo metalúrgico de Azovstal.



8h10 - Hungria não pode apoiar novas sanções da UE contra a Rússia na forma atual



A Hungria não pode apoiar o novo pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia na forma em que foi apresentado, incluindo um embargo às importações de petróleo russo, disse o primeiro-ministro Viktor Orban a uma rádio estatal, esta sexta-feira.



Segundo Orban, a proposta atual da Comissão Europeia equivaleria a uma "bomba atómica" lançada sobre a economia húngara, acrescentando que a Hungria está pronta para negociar se houver uma nova proposta que atenda aos interesses húngaros.







8h05 - Alemanha enviará sete obuses autopropulsados à Ucrânia



A Alemanha vai entregar sete obuses autopropulsados para a Ucrânia, além de cinco obuses que os holandeses já prometeram, disse a ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, esta sexta-feira.







7h57 - George W. Bush considera Zelensky o “Churchill do nosso tempo”



Depois de conversar com o presidente ucraniano, o antigo chefe de Estado norte-americano comparou Volodymyr Zelensky ao icónico primeiro-ministro britânico do século XX e agradeceu pela sua “liderança, exemplo e compromisso com a liberdade”.



“Tive a honra de passar alguns minutos conversando com o presidente Zelensky – o Winston Churchill do nosso tempo – esta manhã”, escreveu numa publicação no Instagram. “O presidente Zelensky garantiu-me que não vacilarão na sua luta contra a barbárie e a violência de Putin.



George W. Bush garantiu ainda que os norte-americanos, “inspirados pela coragem e resiliência”, vão continuar a “apoiar os ucranianos enquanto eles defendem a sua liberdade”.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por George W. Bush (@georgewbush)

7h30 - Rússia continuou ataque terrestre à siderúrgica Azovstal pelo segundo dia

Também o presidente ucraniano disse num discurso em vídeo na quinta-feira que as forças russas ainda estavam a atacar e bombardeando a fábrica de Azovstal, onde civis e militares estão abrigados. Está prevista para esta sexta-feira a retirada de mais civis que estão encurralados na Azovstal.

Ponto de situação

As forças russas em Mariupol, na Ucrânia, continuaram o ataque terrestre à siderúrgica Azovstal pelo segundo dia, de acordo com a inteligência militar britânica.• Os Estados Unidos garantiram, esta madrugada, que só facultam informações de inteligência à Ucrânia para “defender o país” e não sobre a localização de comandantes russos no terreno. Foi desta forma que o porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA, John Kirby, reagiu numa conferência de imprensa sobre um artigo do The New York Times, no qual se afirma que os serviços de inteligência norte-americanos transmitiram à Ucrânia dados que permitiram localizar e eliminar uma dúzia de generais russos. A ajuda de inteligência, como foi divulgado ontem, permitiu que o Exército ucraniano selecionasse os seus alvos no teatro de operações militares em tempo real, segundo o jornal nova-iorquino, que citou altos funcionários dos Estados Unidos.• As autoridades das Fiji arrestaram, a pedido dos Estados Unidos, um super-iate que pertence alegadamente a um oligarca russo alvo de sanções devido à guerra na Ucrânia, anunciou quinta-feira o Departamento de Justiça norte-americano, citado pela AFP. O "Amadea", um iate avaliado em cerca de 300 milhões de dólares (mais de 285 milhões de euros), pertence, segundo os EUA, ao empresário e deputado Suleiman Kerimov, oligarca alvo de sanções europeias e norte-americanas.• O presidente da Ucrânia descreveu, na sua habitual intervenção transmitida por vídeo, uma “catastrófica” falta de acesso a cuidados médicos e medicamentos nas áreas sob ocupação russa. Segundo Volymyr Zelensky, nessas áreas quase não há tratamentos disponíveis para os doentes oncológicos e a insulina para os diabéticos não existe ou é difícil de encontrar. Os antibióticos, prosseguiu, escasseiam. Zelensky detalhou ainda que os russos destruíram ou causaram fortes estragos, em cerca de 400 hospitais e outras infraestruturas médicas.• A candidatura da Suécia à NATO poderá levar ao reforço da presença da Aliança Atlântica no mar Báltico e em redor do país escandinavo, referiu quinta-feira o secretário-geral da organização de defesa coletiva, Jens Stoltenberg. Jens Stoltenberg explicou que existem várias formas de concretizar esse apoio, inclusive o aumento da presença da NATO e das suas forças nas regiões ao redor da Suécia e no Báltico. A invasão russa da Ucrânia, como é de recordar, levou a uma viragem histórica que colocam a Suécia e a Finlândia em importantes discussões internas e externas, tendo em vista à entrada da organização de defesa coletiva.