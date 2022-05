Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

10h30 – “A Rússia tornou-se num Estado criminoso”, acusa Zelensky no Fórum Económico Mundial



Volodymyr Zelensky participou, em videoconferência, no Fórum Económico Mundial num a conferência sobre “Casa dos Crimes de Guerra da Rússia”.



“A Rússia tornou-se um Estado criminoso”, afirmou o presidente ucraniano, dirigindo-se à plateia de Davos. “Em vez de necessidades prósperas há apenas ruínas na Ucrânia”.







O presidente ucraniano acusou ainda a Rússia de inspirar outros potenciais agressores, dizendo que estamos num momento histórico em que se verá se brutalidade irá dominar.



“Temos empurrado o agressor para fora das nossas fronteiras”, continuou, acrescentando que se os países ocidentais tivessem aplicado “sanções agressivas” à Rússia teriam impedido a invasão.



Zelensky agradeceu “todo o apoio” e a “unidade e a pressão” sobre a economia russa, mas considera que se tivessem agido mais cedo se tinham evitado todas as perdas humanas e materiais que ocorreram até agora.



“Não esperem que a Rússia use as suas armas mais destruidoras (…). É preciso proteger a liberdade e a ordem pacífica regular do mundo. Façam-no o mais cedo possível. As sanções devem ser máximas para que a Rússia e qualquer outro agressor saiba quais as consequências imediatas para as suas agressões”.



Segundo Zelensky, “todos os bancos russos devem sancionados, não deve haver qualquer comércio com a Rússia, deve estabelecer-se um precedente de sanções que funcione de forma convincente nas próximas décadas e que mantenha a paz”.







10h17 - Rússia ataca leste da Ucrânia e intensifica combates no Donbass



A Rússia atacou dezenas de alvos no leste da Ucrânia com ataques aéreos e artilharia ao mesmo tempo que as forças terrestres tentavam cercar a cidade de Sievierodonetsk, no Donbass, disse o Ministério da Defesa russo.



No leste da Ucrânia, a força aérea russa atingiu quatro centros de comando, um ponto de comunicação, um sistema de mísseis antiaéreos e 87 áreas onde tropas e equipamentos militares ucranianos estariam, além de sete depósitos de munição, informou o Ministério da Defesa citado pela Reuters. Já a artilharia atingiu 73 pontos de comando, 578 áreas onde estariam tropas e equipamentos militares ucranianos, assim como 37 unidades de artilharia e morteiros em posições de tiro, disse o Ministério da Defesa. A Rússia disse que derrubou três jatos Su-25 ucranianos.



Também foram lançados mísseis de longo alcance que atingiram a estação ferroviária de Malin, no oeste da Ucrânia, que estavam a ser transportadas para o leste e as forças russas já teram chegado aos arredores de Sievierodonetsk.







10h02 - O destino dos prisioneiros de guerra da Azovstal



Um dos líderes dos separatistas pró-russos terá aventado que todos os prisioneiros de guerra ucranianos retirados do complexo siderúrgico de Mariupol serão julgados na autoproclamada República Popular de Donetsk.



Joana Carvalho Reis, enviada especial da Antena 1







A recomendação do Executivo comunitário consta do Pacote da Primavera do Semestre Europeu para coordenação de políticas económicas e orçamentais, agora adotado.



Este pacote leva já em linha de conta as previsões macroeconómicas publicadas há uma semana por Bruxelas, que reviu em baixa as perspetivas de retoma da economia europeia.



"A Comissão considera que estão reunidas as condições para manter a cláusula geral de escape do Pacto de Estabilidade e Crescimento em 2023 e para a desativar a partir de 2024. O aumento da incerteza e os fortes riscos de deterioração das perspetivas económicas no contexto da guerra na Ucrânia, a subida sem precedentes dos preços da energia e as contínuas perturbações na cadeia de abastecimento justificam a extensão da cláusula até 2023", lê-se na comunicação de Bruxelas.





.@WHO has verified 30 additional attacks on health care in #Ukraine.



As of 23 May, 248 attacks on health care have been verified in Ukraine. These attacks took place between 24 February and 19 May & caused 75 deaths and 59 injuries.



Health care should never be a target. pic.twitter.com/7WvoAK3EdL — WHO Ukraine (@WHOUkraine) May 23, 2022

No seu mais recente relatório, os serviços de informações militares do Reino Unido estimam que, nos primeiros três meses da ofensiva contra a Ucrânia, a Rússia tenha sofrido tantas baixas como aquelas que sofreu na campanha de nove anos no Afeganistão - a então União Soviética perdeu pelo menos 15 mil operacionais em território afegão.



As tropas russas prosseguem a ofensiva no Donbass, região do leste da Ucrânia. Os ataques têm-se concentrado sobretudo na cidade de Sveredonetsk.



As autoridades ucranianas reiteram que não estão dispostas a aceitar qualquer trégua que implique cedências de território à Federação Russa.



O presidente polaco, Andrezej Duda, foi aplaudido de pé ao discursar perante o Parlamento ucraniano, em Kiev. Foi o primeiro chefe de Estado estrangeiro a fazê-lo.



O Parlamento ucraniano aprovou o prolongamento da lei marcial no país por mais 90 dias. Ficará agora em vigor pelo menos até 23 de agosto.



A guerra na Ucrânia fez crescer para mais de 100 milhões o número de pessoas deslocadas em todo o mundo, segundo o Alto comissariado da ONU para os Refugiados.



A invasão russa da Ucrânia, indica o ACNUR, obrigou oito milhões de pessoas a deslocarem-se entre as fronteiras do país. Mais se deis milhões deixaram o território ucraniano.



O ACNUR sublinha que estes números devem servir de alerta para a necessidade de pôr fim ou prevenir conflitos armados.

Serhiy Haidai, governador de Lugansk, no leste da Ucrânia, recorreu à plataforma Telegram para fazer uma atualização de informações sobre Severodonetsk, uma das cidades mais castigadas por bombardeamentos das forças russas."Os russos danificaram cinco arranha-céus e zonas comerciais do mercado central. Um homem idoso ficou ferido. A 22 de maio, foram repelidos 11 ataques inimigos e foram destruídos seis tanques, dez unidades de veículos blindados de combate e seis unidades de veículos motorizados. As unidades da defesa aérea abateram um UAV Orlan-10 e um Su-25 do inimigo", escreveu o responsável.No meio do Báltico, a ilha sueca da Gotlândia é um ponto estratégico para controlar a região. No século XIX, chegou a ser invadida pela Rússia e durante a Guerra Fria esteve em alerta constante.Agora este destino turístico volta a ver o contingente militar reforçado. Uma estratégia que contrasta com o modo de vida dos vizinhos do quartel, uma comunidade pacifista que pede jardins em vez de guerras.A Comissão Europeia recomendou esta segunda-feira que as regras de disciplina orçamental se mantenham suspensas até final de 2023, perante os efeitos económicos da guerra na Ucrânia - desde logo a escalada dos preços da energia e as disrupções nas cadeias de abastecimento.Equipas de engenharia militar estão efetuar operações de desminagem no perímetro do que resta do complexo siderúrgico Azovstal, em Mariupol, anuncia o Ministério russo da Defesa.A Azovstal, com mais de 11 quilómetros quadrados, foi o último bastião dos soldados ucranianos naquela cidade portuária do sul do país.Moscovo indica que foram neutralizados "mais de uma centena de artefactos" - que não especificou - na fábrica, depois da retirada das forças ucranianas.A Rússia anunciou na passada sexta-feira a "completa rendição" dos defensores da Azovstal. Os últimos 531 combatentes ucranianos aí entrincheirados entregaram-se às tropas russas.A missão da Organização Mundial da Saúde na Ucrânia recorreu ao Twitter para adiantar que "verificou 30 ataques adicionais aos cuidados de saúde" no país invadido pelos russos."Até 23 de maio, foram verificados na Ucrânia 248 ataques aos cuidados de saúde. Estes ataques tiveram lugar entre 24 de fevereiro e 19 de maio e causaram 75 mortes e 59 ferimentos. Os cuidados de saúde nunca deveriam ser um alvo", lê-se noda organização.A cumprir um périplo asiático, o presidente norte-americano defendeu esta segunda-feira, em Tóquio, que a Rússia "deve pagar um preço a longo prazo" pela "barbárie na Ucrânia" - o que deverá ser obtido por via de sanções impostas por Estados Unidos e aliados."Não se trata apenas da Ucrânia", afirmou Joe Biden. Trata-se também de fazer a China perceber "o custo de uma tentativa de tomada de Taiwan pela força".Portugal importava da Ucrânia cerca de 30 por cento das necessidades. Agora passou a recorrer a mercados alternativos: Canadá, Brasil e, no final deste mês, vai chegar um carregamento da África do Sul.São soluções mais caras que acabam por criar dificuldades. Não haverá escassez, considera Jaime Piçarra, da Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos por Animais, mas vai levar muito tempo até estabilizar os preços.O dirigente da IACA questiona "onde está a Organização Mundial do Comércio".A invasão russa e os impactos da guerra na economia mundial estão no centro das atenções da reunião das elites mundiais, que decorre até sexta-feira em Davos, Suíça.O Fórum Económico Mundial regressa de forma presencial ao fim de dois anos em videoconferência, por causa da pandemia.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é o primeiro Chefe de Estado a intervir em Davos - por videoconferência. A Ucrânia faz-se representar no Fórum Económico Mundial por uma delegação chefiada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros Dmytro Kuleba.Maksym Kozytskyi, governador de Lviv, no oeste da Polónia, adianta que, nas últimas 24 horas, saíram da Ucrânia 32 mil pessoas. No mesmo período, regressaram 44 mil.Durante a noite, as sirenes que alertam para a ameaça de bombardeamentos aéreos soaram por duas vezes em Lviv: uma por suspeita de um ataque com mísseis a partir do Mar Negro; outra por causa de um alegado "perigo" com origem no território da Bielorrússia.Segundo o Ministério russo da Defesa, citado pela agência estatal RIA, as forças destacadas para a Ucrânia destruíram, nas últimas horas, uma unidade ucraniana de peças de artilharia Howitzer M777, produzidas pelos Estados UnidosVolodymyr Zelensky afirma que estão a morrer diariamente, na frente leste da guerra, entre 30 a 100 ucranianos, numa aparente referência a baixas militares.Os combates mais intensos decorrem nas cidades de Severodonetsk e Lysychansk, na região de Lugansk - esta é uma das duas regiões que formam o Donbass.Em declarações emitidas por uma estação televisiva local, o governador de Lugansk, Serhiy Gaidai, acusou as forças russas de estarem a submeter a região a uma estratégia de "terra queimada".