Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

11h51 - Rússia terá destruído postos de comando ucranianos em duas cidades vizinhas de Sievierodonetsk





Um porta-voz militar russo declarou que foram hoje, sábado, destruídos os postos de comando ucranianos em Bakhmut e Soledar, duas cidades situadas a sudoeste da disputada Sievierodonetsk e de Lysychanskand.





10h15 - Forças russas já devem controlar maior parte de Lyman, diz Ministério da Defesa britânico



As forças russas terão, provavelmente, capturado a maior parte da cidade de Lyman, naquela que será uma operação preliminar para a próxima fase da ofensiva no Donbass, refere o Ministério da Defesa britânico, na sua mais recente atualização diária sobre a guerra na Ucrânia.



A Defesa britânica indica ainda que Lyman era um ponto estratégico devido à localização, com bom acesso a pontes ferroviárias e rodoviárias que atravessam o rio Donets.



"Nos próximos dias, as unidades russas na área deverão dar prioridade a forçar o atravessar do rio. Por agora, os esforços da Rússia permanecerão a 40 quilómetros para Leste", refere o relatório do Reino Unido, assinalando ainda que em breve as tropas russas deverão avançar sobre algumas cidades controladas ainda pela Ucrânia, nomeadamente Sloviansk e Kramatorsk.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 May 2022



10h03 - Entrou primeiro navio no porto de Mariupol desde controlo russo



Entrou no porto ucraniano de Mariupol, pela primeira vez desde que a Rússia concluiu a tomada da cidade, um navio para carregar metal e o transportar para o leste da Rússia, informou a agência de notícias TASS este sábado. Kiev, por sua vez, acusa Moscovo de roubo.



A porta-voz de Direitos Humanos da Ucrânia, Lyudmyla Denisova, disse à Reuters que o carregamento é de roubos da Rússia.



"Os assltos nos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia continuam", escreveu no Telegram. "Após o roubo de cereais ucranianos, os ocupantes recorreram à exportação de produtos de metal de Mariupol”.







9h51 - Rússia exibe míssil de cruzeiro hipersónico Zircon em teste de lançamento



A Rússia testou com sucesso o míssil de cruzeiro hipersónico Zircon a uma distância de cerca de mil quilómetros, disse o Ministério russo da Defesa este sábado. O míssil foi disparado do Mar de Barents e atingiu um alvo no Mar Branco. O vídeo divulgado pelo Ministério mostrou o míssil a ser disparado de um navio.



O presidente Vladimir Putin descreveu o Zircon como parte de uma nova geração de sistemas de armas incomparáveis. Armas hipersónicas podem viajar a nove vezes a velocidade do som, e a Rússia realizou testes anteriores deste te míssil de navios de guerra e submarinos no ano passado.







9h34 - Kiev quer saída de forças russas de centrais nucleares



A Ucrânia pede ajuda à ONU para afastar as tropas russas de centrais nucleares. As autoridades ucranianas temem consequências devastadoras dos ataques constantes com mísseis nas proximidades de algumas centrais.



8h42 - Negociador ucraniano diz que qualquer acordo com a Rússia “não vale um centavo”

7h45 - Cerca de 10.000 soldados russos estão na região de Luhansk

"Estas são as [unidades] que estão permanentemente na região de Luhansk, que estão a tentar atacar e a ganhar em qualquer direção que puderem", disse Gaidai à televisão ucraniana.

Ponto de situação





• Na sexta-feira, o regulador nuclear ucraniano pediu apoio à Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), sob a tutela das Nações Unidas, para a retirada imediata das tropas russas das centrais nucleares do país. Segundo as autoridades ucranianas, os "ataques constantes" com mísseis na Ucrânia por parte de tropas russas nas proximidades de algumas centrais nucleares ignoram os "possíveis riscos e consequências catastróficas".

O conselheiro presidencial ucraniano e negociador de negociações de paz, Mykhailo Podolyak, disse este sábado que qualquer acordo com a Rússia não pode ser confiável."Qualquer acordo com a Rússia não vale um centavo", escreveu Podolyak no Telegram. "É possível negociar com um país que mente sempre de forma cínica e propagandística?""A Rússia provou que é um país bárbaro que ameaça a segurança mundial", disse ainda Podolyak. "Um bárbaro só pode ser detido pela força”.O governador da região de Luhansk, na Ucrânia, Serhiy Gaidai, disse na madrugada deste sábado que há cerca de 10 mil soldados russos na região leste.Em abril, a Ucrânia registou casos de mísseis de cruzeiro que sobrevoaram a central nuclear desativada de Chernobyl, no sul da Ucrânia, a central de Khmelnitskii e a central de Zaporijia.• Um deputado do parlamento regional Primorsk, no extremo oriente da Rússia, exigiu o fim da guerra e a retirada das forças russas da Ucrânia, numa rara demonstração de oposição à invasão. A declaração, dirigida diretamente ao presidente russo, surge num vídeo publicado num canal da plataforma Telegram. O vídeo mostra ainda um outro deputado a apoiar a opinião de Vasyukevich.Contudo, o presidente da Assembleia Legislativa regional de Primorsk emitiu mais tarde um comunicado, apelidando as declarações de "provocação política", não apoiada pela maioria dos deputados.• Volodymyr Zelesnky assegurou na sexta-feira, em dois momentos diferentes, que a Ucrânia vai alcançar a vitória final sobre as forças russas, quer no leste da Ucrânia, quer na guerra em geral. Numa participação por vídeo perante estudantes da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, Zelesnky salientou que a Ucrânia desfez “o mito sobre o poder extraordinário do exército russo – um exército que supostamente, em poucos dias, poderia conquistar quem quisesse”.Mais tarde, no seu discurso noturno diário em vídeo, o presidente ucraniano abordou a conquista, pelas foras russas, da cidade de Lyman, na região ucraniana de Donetsk, a norte de mais duas cidades importantes ainda sob controlo ucraniano. Zelensky referiu-se ainda à tentativa de Moscovo em cercar e tomar a importante cidade de Severodonetsk, uma das últimas áreas sob controlo de Kiev em Lugansk.• O governador da região de Lugansk, Serhiy Haidai, nega que as forças russas tenham cercado a importante cidade de Severodonetsk, no leste da Ucrânia, embora admita que os combatentes ucranianos podem ter de recuar. Numa mensagem divulgada na rede social Telegram, Haidai referiu que os russos tomaram um hotel e uma estação de camionagem.O autarca acrescentou que, no entanto, é possível que os ucranianos tenham de sair para não ficarem cercados.